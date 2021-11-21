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南嶼喃語 美式鄉村與現代輕奢風華交融的樣貌

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜Erin Song   圖片來源｜朵爾空間設計、亞太空間設計裝飾協會】

法國詩人波特萊爾曾說，「我想，到一個尚未去過的地方，我就會快樂起來。」旅行帶給人的經歷記憶，無論是愉快或是驚喜，都是無可取代的人生紀錄，此案中的民宿，設計師為旅人規劃美好的旅行體驗，取自法式美學經驗，藉由幾何與花卉元素，營造美式鄉村與現代輕奢風華交融的樣貌，希冀每位旅人的足跡能夠豐富整體場域的故事性。

 

 

坐落在充滿陽光的屏東恆春，原為獨棟民宅的本案，設計者以「先破後立」為設計主軸，在既有的條件限制之下，打造出一間法式風情與現代摩登兼備的精品民宿；位於頂樓的玻璃屋，是取自恆春得天獨厚的氣候為靈感，規劃出一個與自然相伴的獨立空間，屋頂至三面牆面皆是玻璃的空間中，以明亮的中性色調為主軸，佐以拼花、金屬軟件點飾，特別選用與窗外相襯的色調，借國境之南之地理優勢，引介明媚春色與朝陽，閒適之韻流淌其中。

 

 

一樓的公共空間中，以浪漫的粉色調與淺色木紋磚為主體，天頂拉出白色線板修飾，軟件紋理的呈現上選用動物紋及幾何拼花，古典拉扣主人椅、歐式車線沙發以及雕花金屬邊桌，展現現代摩登及法式風情的融合，從客廳延伸至廚房的木作流線吧檯，如餐廚區與客廳之分水嶺，延伸至天花木造橫柱，帶入公領域中的南法風格，擺上一張簡約的實木吧檯椅，深淺對比下更顯空間層次對比，在有限空間容納多人相聚於此，發揮最大效能，更綿延了視覺尺度。

 

二、三樓的房間皆以白色牆面拉出線板天花，不同主題的壁紙拼花定調房間風格，且細心地依照主題搭配各色木紋磚，窗簾、地毯及燈具等軟裝則漂亮的界定彼此的空間調性，其中在兩人房中打破制式的讓床鋪背對落地窗，規劃一面落地立面，配上鮮明的壁紙樣式，分化出不同的風格，相對地給予隱私性，更可以遮掩晨光，溫柔地喚醒旅居的房客；設計師在色調的選用上，考量了窗外引人入勝的自然山景，規劃出相得益彰的視覺動線與軟件樣貌，成功的將住宅轉化成，令人難以忘懷的精品輕旅。

 

 

 

 

 

 

 

 

亞飾協會員介紹：

 

洪袖云總監 / 朵爾空間設計

自81年從事建築相關行業至今27年有餘，歷經建築師事務所到經營朶爾空間設計，擁有扎實建築背景和豐厚室內空間設計經歷，堅持的原因只為熱愛此行業，經手的風格並未限定。自從事室內設計至今接觸的舊屋翻新比例佔多數，包含溫泉飯店改裝、舊屋翻新拉皮、商務飯店外改裝、商業空間規劃 (餐飲業、服飾店、安親班) 及住宅空間規劃。

 

 

得獎紀錄

2021年 Paris Design Awards 金獎

2020年Muse Design Awards 白金獎、銀獎

2020年APDC Space Wizards Award 空間魔法師大賽佳作

2020年TOP100中國菁英設計師峰會中國家居設計百強設計師

2020年國際空間設計大獎 IDEA-TOPS艾特獎公寓設計入圍獎

2019年INNODESIGN PRIZE 國際創新設計大獎

 

 

亞飾協簡介

亞太空間設計裝飾協會Asia Pacific Design and Decoration (英文簡稱 APD&D，中文簡稱亞飾協) 於 2020 年 1 月正式創立。

 

亞飾協致力於空間、裝飾設計領域的專業及學術發展，提高空間裝飾設計、美學質感、施工水準，發揚服務精神，協助推行社會建設，增進國際交流及聯繫會員為宗旨。積極建立國內外合作夥伴，以及相關設計單位交流，讓台灣在國際的舞台上發光發熱。

 

本會會員匯集台灣各地優秀設計總監，擁有專業經驗與創作能量，跨足建築、室內設計、工程管理技術、裝置藝術、花藝、景觀、時尚多媒體、美學文化等等領域，邀請與我們一起竪立典範，成為時代的標竿。

 

 

Source from 朵爾空間設亞太空間設計裝飾協會

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