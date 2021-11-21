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光影交織下的英倫工業風住宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字 | Erin Song    圖片 |特力幸福家 吳念其設計師】

  近年工業風裝潢演化出許多不同形式，從奢華摩登的元素，至簡約北歐風的混搭，本案中設計師以英倫軟件切入，將看似無法融合的風格歸化體現於畫面之中，自然演繹工業風的多元可能。

 

 

 

 

優選素材調節濕氣呼應溫潤暖意宅

 

  本案中設計師拆解工業風元素，以溫質色系拼湊全新的工業樣貌，公領域以木地板與淺色牆面為主調，配置深色鐵件強調主題、淺灰色樂土作電視背牆，除了色系上的優選，安定無積質的防壁癌素材，還兼具環保效益，有效調節室內濕氣；為貼合工業風語彙，使用黑色鐵件包覆深色天然大理石於牆面，橘色牛皮沙發作為視覺重點，提亮環境色彩，與室內暖色木地板呼應客廳空間；地毯以混織灰色調調合地板與沙發間的過渡，公領域除了色系的舒暢，居住品質的舒適與否，以及對住戶長期的影響，皆在設計師的規劃考量之中。

 

 

 

 

多元混搭英倫與工業風交織

 

  餐廳延續客廳色系，以英倫風皮質餐椅點綴，選用流動石紋餐桌增添奢華質感，灰色與淺駝色交匯流動、層層遞入，提升用餐環境，並以長虹玻璃推門劃分廚房與餐廳、客廳與次臥分界，不僅保有透光性，更呈現特殊濾鏡效果；屋內燈光選用暖白交錯的自然色光，檯燈與立燈則選用暖色作為亮點，日光照入屋中時，豎紋光影與織物的交錯，揉合溫潤的木地板，循循遁入現代工業風的感官鋪陳。

 

　其思維核心緊扣設計者以人為本的概念初衷，雖從風格面著手、巧妙拼貼融會兩方乍看下略顯違和的視覺主體，卻果敢注入了永續精神，致力創造最適切的宜居尺度，經橙黃燈光的暖意照拂，隱逸濃厚英倫風情的軟裝俯仰即是，完美鑄造嶄新詮釋的當代英倫工業風住宅。

 

 

 

 

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