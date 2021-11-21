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奢華新古典再現 讓每個角落都有焦點

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜繽紛設計 L'atelier    圖文提供│繽紛設計 L'atelier Fantasia】

位於台中精華地段的本案，結合繽紛設計最擅長的新古典風格與現代感的家具以及帶有獨特品味之石材與鏡面，演繹優雅新古典風采。設計團隊將空間焦點凝聚於客廳的大理石壁爐，大理石紋彩牆面貼繡鏡造型就像一幅令人目不暇給的藝術品，客廳中的地毯與家具軟件布料搭配也像是這道端景的延伸，形成令人感受大氣且時髦沈靜的氣氛；成功融現代感家具與燈具於新古典空間中，透過時尚的軟件搭配古典的磁磚、繡鏡、噴漆等材料，技法，在古典的氛圍與風格中平衡典雅與時尚，使視覺平衡，讓每個角落都有焦點。

 

一進到本案空間，最先看到的是精細拼接的大理石地板與當代燈飾建構而成的玄關空間，接著是以圓為概念的客廳。運用弧形長沙發與單椅的搭配與圓型茶几，透過家具與軟件的營造，起居空間打破了舊有以電視為中心的設計，而成為以家人互動為主的場域。在這個快速前行的時代，在忙碌的日子裡，居住型態出現大幅度改變，小家庭甚至單身人口增多，因而越來越強調將個人風格帶入室內設計；尤其是客廳設計規劃，也逐步展現出跳脫傳統的格局配置及美學張力。繽紛設計總監江欣宜，通過自身對生活美學及藝術的獨到見解，以獨創的「發散式美學」開展居家空間豐富層次，以本案為例，處處可見由大理石壁爐出的細節。而圓型設計的客廳也提供了家人或是客人們之間更多的對話空間，也顯示出設計師企圖透過空間動線改變居住者生活模式，引領著更美好生活的願景。

 

 

 

本案原為四房格局，後因屋主需求改為大兩房配置，廚房與小孩房的更衣室配設為電動門，加上客廳與餐廳不特別做隔間，使得視野格外遼闊，大宅風範盡顯無遺。由於空間足夠，兩間臥房皆配設獨立更衣空間，主臥浴室配有雙面盆與浴缸設計，成為主人家每日得以放鬆獨處的優閒舒心角落。屋主本身收藏許多藝術家蔡尉成的雕塑品，設計團隊也適切地將其陳設於空間中這也考驗著設計師與團隊的功力並成為彰顯主人家藝術高度的最佳寫照。

 

 

 

 

 

出自Living NO133. 住宅美學》

想看更多：LIVING&DESIGN 住宅美學 04.05月號/2021 第133期

 

Source from 繽紛設計

 

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