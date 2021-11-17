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精準的混搭設計語彙 讓我們沉浸在擁有度假風情的家

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Matt    圖片來源 | 綠意築居系統傢俱設計】

家不只是身心的避風港，還是與家人共享生活、傳遞幸福的場域。在遼闊的蘭陽平原裡，屋主希望其 70 坪左右的兩層樓房能夠散發出濃厚度假風情，因此委託綠意築居系統傢俱設進行規劃，創造出讓人捨不得出門的理想居家空間。

 

一樓主要作為公共空間使用，為了締造澄淨透亮的氛圍，設計團隊將原本於一樓內部的房間加以拆除，並改造為餐廳使用，藉由恰到好處的窗引入自然光源，賦予一樓自然溫和的舒適調性。客廳與廚房連成一線，使動線流暢自然，在客廳裡，以磚瓦元素和木作家具為基礎，佐以背牆上鮮明的土耳其藍線板和隨處可見的清新綠意，從內而外流露出悠閒的調性。至於餐廳區域，則以近年來流行的文化石做出宛如三合舊厝的磚瓦質地，和天花的舊木拼貼相互對望，傳遞出樸實又精緻的對比，帶有工業風的色彩，賦予空間獨特的個性。

 

 

 

 

 

 

 

二樓空間則為私人區域，為了將大部分的空間留給屋主一家人，刻意限縮走廊的尺度，讓三間寢室更加開闊、方正。主臥房具有獨立衛浴，為了避免使用大量木料材質所產生的單調乏味，色彩採取由深而淺、由淺入深的色差策略，並佐以輕盈家飾與盈盈燈光，賦予私密的睡眠場所最極致的舒適。孝親房與小孩房除了延續木作的溫和感，也針對使用者習性作出貼心的考量，孝親房以簡約的色調為主，為了避免碰撞與跌倒損傷，設計團隊也設置充裕的走道與拉門式衣櫥，便於年邁父母親更方便使用。小孩房則以活潑的綠色調呈現出清新活力，讓居家品質從下而上、從內而外都充滿最貼近生活的設計語彙，在家的任何地方都像度假一樣。

 

 

 

 

 

 

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