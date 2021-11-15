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沐浴日光之中和巫宅 唯美而沉穩的舒適氛圍

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【文字｜Amelie    圖片｜特力幸福家 楊涴茜設計師】

光影疏落、漫漫光暈，本案為40年中古屋翻新，全室擘造採極簡元素如：木紋、黑、灰、白等漸次鋪展，同時，在以白色為主軸的調性下透過木紋層板、金屬燈飾、鐵框拉門等適度點綴，不僅藉此明確區分了機能性區塊，更為白色調性的空間增添了些許豐富度。保留原始格局劃分，在客廳與餐廳間的大樑上採用了嵌燈與流線形工法，由不同角度樑的斜角造型和諧修飾大樑所帶來的壓迫感；多方由簡約、清爽的元素搭佐，逐步為屋主締造一處純淨、自在的理想家居！

 

 

公領域部分，保留了原始基地高度，天花板由明管裸鋪的方式，展現簡約、通透的場域氛圍，在電視背牆的部分，特施以手工上漆的亮銀色特殊漆，無論是否點燈，在不同角度觀看時皆能感受到牆面參差錯落的光影變化。同時，電視櫃更透過木紋與白色調性的櫃體面佈展，輕量化置物櫃體的厚重印象。糅合木紋、白色與黑灰調的元素鋪展，挹注溫潤而沉穩生活格調，提升了白色簡約的豐富度。

 

 

轉入半開放式的餐廳區，以線軸交錯的層板櫃體增設為上、中、下，完整賦予了使用者無論展示陳列抑或儲藏收納的全面性。同時，餐廳區以六人餐桌為中心點，保留四周走道寬度，賦予流轉而順暢的路徑規劃；並在進入廚房之前，特地增設了長虹玻璃拉門，當展現廚藝時，能有效阻隔烹煮氣味，透光不透氣的材料，拉起拉門時亦能達到視覺上的延伸與通透性，並延續了同調性的基調鋪展，白色調的廚房就連在不使用時，也能巧妙與其他領域化為一體。

 

 

 

 

 

在乾濕分離的客浴部分，提供了完善的置物區塊，透過鏡子與櫃體二合一的設計，俐落地跳脫實用層面的單一性，並採用於鏡櫃嵌入照明燈的方式，呼應銀灰色衛浴主體基調，烘托著霧面柔化之感，圍塑灰階調性浴室其唯美而沉穩的舒適氛圍。

 

 

私領域主臥室區間，大面採用了白色系鋪展，為屋主打造全面的層板、書桌、衣櫃、展示櫃等，並梳理和諧動線，在櫃邊以分割導斜角裁切，使進門活動的路徑更為流轉。並進入一旁的主浴，則相較於客浴多了泡澡浴缸的增置，此次則以更大面的鏡子櫃打燈的手法，延續牆面的大面鏡面，提供屋主更加完善的收納需求；整體空間在簡約、實用的配置下，在在體現美感與機能俱全的妥貼應用！

 

 

 

 

 

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