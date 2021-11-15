快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

白挨針？想出國恐再混打2劑疫苗 高端回應了

商業空間導入個性化視覺風格 暖調工業風辦公室

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

將商業空間導入個性化視覺風格，表達出品牌的活力與精神！

 

【撰文編輯 | 住宅美學編輯群   提供圖片｜知宇設計】

Case 1 能量．綻放

從事數位金融科技服務的業主，希望新辦公室能有令人耳目一新的感覺，因此設計師善用豐富合宜的色彩及優異的採光條件，呈現高質感環境，並藉由大型壁畫創作提升空間美感，表達品牌的活力與精神。因應客戶的需求與業務組織型態，空間採開放性的配置，不僅超越傳統辦公室的模式，讓空間富有彈性和機能，同時也提供放鬆舒適的空間尺度，滿足了職員間必須進行溝通、討論的需求，藉此強化部門間互動溝通機能，以及團隊合作的黏著度。此外，設計師更增加可容納數十人的開放式、階梯式演講舞台區，便於公司舉辦教育訓練、活動講座及全體會議時使用，解決過去必須向外租借場地的困擾。為方便各部門之間密集的討論與交流，設計師運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，因此整體空間形塑出開放、協作的意象。

 

 

 

Case 2  暖調工業風辦公室

本案業主從事電子商務與數位媒體代理服務，由於員工工作強調密集的溝通討論，因此希望透過開放式手法，進行功能區域的劃分與佈局，導入個性化視覺風格並兼顧高質感，以反映其應對快速變遷的大環境時，能靈活多變的企業核心價值。考量本案擁有可欣賞綠蔭景觀的視野條件，但原有空間為傳統封閉式的辦公場所，無論是座位配置、使用方式或動線均已不符合當前客戶所需。於是設計師將中央腹地打開，採取開放式座位並搭配中島討論區，發揮最大坪效，以良好適應需經常靈活調度的業務和組織；同時大幅提升室內採光，形塑流動穿透的視效。

 

 

 

出自Living&Design 2021 住宅美學年鑑

想看更多：Living&Design 2021 住宅美學年鑑

Source from：知宇設計

 

 

延伸閱讀

民生物價頻漲 SOGO周年慶超市「買一送一」抗漲

受惠降溫 SOGO周慶戶外、機能服飾成長3成

澄澈自然 打造簡約自然住宅空間

默白X淬金．與海對話

相關新聞

沐浴日光之中和巫宅 唯美而沉穩的舒適氛圍

光影疏落、漫漫光暈，本案為40年中古屋翻新，全室擘造採極簡元素如：木紋、黑、灰、白等漸次鋪展，同時，在以白色為主軸的調性下透過木紋層板、金屬燈飾、鐵框拉門等適度點綴，不僅藉此明確區分了機能性區塊，更為白色調性的空間增添了些許豐富度。保留原始格局劃分，在客廳與餐廳間的大樑上採用了嵌燈與流線形工法，由不同角度樑的斜角造型和諧修飾大樑所帶來的壓迫感；多方由簡約、清爽的元素搭佐，逐步為屋主締造一處純淨、自在的理想家居！

商業空間導入個性化視覺風格 暖調工業風辦公室

從事數位金融科技服務的業主，希望新辦公室能有令人耳目一新的感覺，因此設計師善用豐富合宜的色彩及優異的採光條件，呈現高質感環境，並藉由大型壁畫創作提升空間美感，表達品牌的活力與精神。因應客戶的需求與業務組織型態，空間採開放性的配置，不僅超越傳統辦公室的模式，讓空間富有彈性和機能，同時也提供放鬆舒適的空間尺度，滿足了職員間必須進行溝通、討論的需求，藉此強化部門間互動溝通機能，以及團隊合作的黏著度。此外，設計師更增加可容納數十人的開放式、階梯式演講舞台區，便於公司舉辦教育訓練、活動講座及全體會議時使用，解決過去必須向外租借場地的困擾。為方便各部門之間密集的討論與交流，設計師運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，因此整體空間形塑出開放、協作的意象。

澄澈自然 打造簡約自然住宅空間

藝術源於生活，而藝術也是生活的來源。住宅做為人的休憩場所，也是一天中停留最久的空間之一，場域被賦予的美感、使用機能乃至行經動線都影響生活品質。在本案設計上，選擇自然通透、純粹明亮的簡約風，歐德設計師劉彩紋以淺白作為居宅基調，使用淺淡活潑的Tiffany 藍、淡粉色進行妝點，在僅僅22 坪的空間裡創造出明朗寬敞的活動空間，也拉近了愛家、愛下廚的女屋主與親子間的距離。

鮮明黑白色調 挹注創意工業風

穆刻設計深信商業空間規劃講求的是空間定位與價值創造，針對此案，設計者以獨到的空間美學為寵物美容中心帶來全新的樣貌，特意選擇灰色為主色調，呈現現代俐落簡潔的設計語彙，而地下室的攝影空間，更具創意性的提供一處寵物美容後拍照留念的絕佳空間。

默白X淬金．與海對話

空間裡大量使用白色線板鋪陳簡約俐落的線條，展現落落大方的高貴氣質，舉凡壁爐造景、中島廚房、餐櫃、廚房吊櫃和嵌了鏡面玻璃的書櫃，全數採用白色元素，並且引入更多光源，光照透過書櫃鏡面玻璃的折射，使純白色融入了光澤感。

高端品牌為宗旨 打造特色商業空間

根據品牌的特質，設計者以業主所販售的布飾為發想，打造如童話故事才會出現的空間場域。將休閒風作為此空間的主調，整體設計以大器的筆觸、俐落的線條，加上和諧的配色，帶來既悠閒又專業的銷售空間。入門處特別以菱形切面入口光帶的設計線條，提供了如同踏入另一個時空的想像，而店內滿是自然元素的設計美學，更帶來悠緩減壓的環境氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。