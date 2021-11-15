商業空間導入個性化視覺風格 暖調工業風辦公室

將商業空間導入個性化視覺風格，表達出品牌的活力與精神！

【撰文編輯 | 住宅美學編輯群 提供圖片｜知宇設計】

Case 1 能量．綻放

從事數位金融科技服務的業主，希望新辦公室能有令人耳目一新的感覺，因此設計師善用豐富合宜的色彩及優異的採光條件，呈現高質感環境，並藉由大型壁畫創作提升空間美感，表達品牌的活力與精神。因應客戶的需求與業務組織型態，空間採開放性的配置，不僅超越傳統辦公室的模式，讓空間富有彈性和機能，同時也提供放鬆舒適的空間尺度，滿足了職員間必須進行溝通、討論的需求，藉此強化部門間互動溝通機能，以及團隊合作的黏著度。此外，設計師更增加可容納數十人的開放式、階梯式演講舞台區，便於公司舉辦教育訓練、活動講座及全體會議時使用，解決過去必須向外租借場地的困擾。為方便各部門之間密集的討論與交流，設計師運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，因此整體空間形塑出開放、協作的意象。

Case 2 暖調工業風辦公室

本案業主從事電子商務與數位媒體代理服務，由於員工工作強調密集的溝通討論，因此希望透過開放式手法，進行功能區域的劃分與佈局，導入個性化視覺風格並兼顧高質感，以反映其應對快速變遷的大環境時，能靈活多變的企業核心價值。考量本案擁有可欣賞綠蔭景觀的視野條件，但原有空間為傳統封閉式的辦公場所，無論是座位配置、使用方式或動線均已不符合當前客戶所需。於是設計師將中央腹地打開，採取開放式座位並搭配中島討論區，發揮最大坪效，以良好適應需經常靈活調度的業務和組織；同時大幅提升室內採光，形塑流動穿透的視效。

出自《Living&Design 2021 住宅美學年鑑》

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