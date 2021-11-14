快訊

國立4大學搶進桃園有影 市府：專案小組助推分校醫院

蔡英文徵召六都市長提名 民進黨全代會通過

澄澈自然 打造簡約自然住宅空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

歐德傢俱 打造簡約自然住宅空間

【文字｜林育瑋    圖片｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

以人為本拉近親子空間

 

藝術源於生活，而藝術也是生活的來源。住宅做為人的休憩場所，也是一天中停留最久的空間之一，場域被賦予的美感、使用機能乃至行經動線都影響生活品質。在本案設計上，選擇自然通透、純粹明亮的簡約風，歐德設計師劉彩紋以淺白作為居宅基調，使用淺淡活潑的Tiffany 藍、淡粉色進行妝點，在僅僅22 坪的空間裡創造出明朗寬敞的活動空間，也拉近了愛家、愛下廚的女屋主與親子間的距離。

 

本案為22 坪一家四口的親子宅，幾次和屋主溝通後，設計師決定以「無毒、乾淨、長久使用、親子互動」等概念做為軸線進行設計，選擇簡約風為住宅定調，規劃上以兩面大落地窗為優勢，運用淺色系作為主題，在地坪上鋪設明亮素白的拋光石英磚，使陽光在簡約乾淨的空間延伸、流動，小坪數也能達到通透寬敞的效果，同時以歐德系統傢俱乾淨、無毒、客製化的特性在簡約居家領域裡完善收納功能，遮蔽電器插座，保障幼童使用安全。

 

 

 

玄關作為住宅內外交接的過渡區域，設計師在狹長的廊道裡以整面落地灰鏡消除壓迫感，在另一側則使用系統櫃體隱藏電箱，而典雅櫃體銜接天花和地坪，以挑高的姿態拓展高度，達到視覺放大延伸，不僅滿足屋主鞋履衣物的收納機能，設計師更利用櫃體高低落差，壓低量體，緊挨窗旁規劃一處臥榻，讓陽光自然灑入，供屋主閒時閱讀雜誌、研究食譜之休憩領域。自玄關沿動線而入，在餐廳、廚房的設計上，設計師考量到屋主熱愛廚藝、重視家人互動的需求，將吧檯結合餐桌，不僅拉長中島視覺效果，也提供了一個親子用餐、共讀的互動場域。此外，為了烹飪時操作便利，特別配合屋主身高調整中島高度，以人造石易清潔、耐用的特性鋪設中島桌面，搭配一旁的烤漆玻璃立面，讓烹飪時，食材不慎濺飛也能方便清潔，在玻璃上書寫食譜筆記，也可作為家人留言牆用。

 

 

 

住宅色調呼應主人性格

 

客廳由Tiffany 藍漆成沙發背牆，對應素白電視牆面一如白雲和湖水，同時又為家中尚稚嫩的兩名兒童，挹注活潑明亮的氛圍。設計師以留白概念，使用白漆空置出電視牆面多餘空間，儘量壓低量體完成電器配件的收納，而在天花上則以線性的特色吊扇勾勒出簡約時尚印象。臥室則共分為主臥、男孩房、女孩房，各以Tiffany 藍、淡粉色作為主題，也作為對房間主人的性格呼應和期許，主臥以女屋主屬意的淡粉色為主題漆做床背牆面，採用系統床頭箱、抽屜床組賦予完整收納機能。而男孩房、女孩房則各自使用Tiffany 藍、淡粉色作為主體，在窗簾選擇上也使用了對應色調的調光簾，將光線進行線性分割，詮釋活潑洋溢的童趣。

 

 

 

 

 

出自Living NO133. 住宅美學》

 Source from Order 歐德傢俱連鎖事業（0800-033-988）

設計王觀看更多資訊

 

延伸閱讀

《侯斯頓傳奇》女星透視「半裸裝」尺度太大！南北半球都露胸型全被看光

千黛亞秀寶格麗 安雅戴Tiffany CFDA大紅大紫互別苗頭

Supreme X Tiffany成真 滑板珠寶全網熱議

台南永康漲翻！大樓坐3望4、地坪30坪透天飆3000萬

相關新聞

澄澈自然 打造簡約自然住宅空間

藝術源於生活，而藝術也是生活的來源。住宅做為人的休憩場所，也是一天中停留最久的空間之一，場域被賦予的美感、使用機能乃至行經動線都影響生活品質。在本案設計上，選擇自然通透、純粹明亮的簡約風，歐德設計師劉彩紋以淺白作為居宅基調，使用淺淡活潑的Tiffany 藍、淡粉色進行妝點，在僅僅22 坪的空間裡創造出明朗寬敞的活動空間，也拉近了愛家、愛下廚的女屋主與親子間的距離。

鮮明黑白色調 挹注創意工業風

穆刻設計深信商業空間規劃講求的是空間定位與價值創造，針對此案，設計者以獨到的空間美學為寵物美容中心帶來全新的樣貌，特意選擇灰色為主色調，呈現現代俐落簡潔的設計語彙，而地下室的攝影空間，更具創意性的提供一處寵物美容後拍照留念的絕佳空間。

默白X淬金．與海對話

空間裡大量使用白色線板鋪陳簡約俐落的線條，展現落落大方的高貴氣質，舉凡壁爐造景、中島廚房、餐櫃、廚房吊櫃和嵌了鏡面玻璃的書櫃，全數採用白色元素，並且引入更多光源，光照透過書櫃鏡面玻璃的折射，使純白色融入了光澤感。

高端品牌為宗旨 打造特色商業空間

根據品牌的特質，設計者以業主所販售的布飾為發想，打造如童話故事才會出現的空間場域。將休閒風作為此空間的主調，整體設計以大器的筆觸、俐落的線條，加上和諧的配色，帶來既悠閒又專業的銷售空間。入門處特別以菱形切面入口光帶的設計線條，提供了如同踏入另一個時空的想像，而店內滿是自然元素的設計美學，更帶來悠緩減壓的環境氛圍。

透析浪花語意 自然蔓延香氣

藉由熱愛自然與衝浪的主人喜好，以解構的方式拆解海洋元素，從公領域灰白色石材，引入室內的弧形轉角，隱喻水波的意象，構築年輕夫妻未來的理想新房。設計主體以灰白石材的優雅與淺色橡木相映，透入自然光的輕盈，半開放式的吧台廚房，讓屋主能在準備佳餚時與友人互動，靈動的石材紋理座落在餐廳中央，淺橡木天花由廚房、餐廳與高櫃相連，劃分客餐廳領域，且維持空間的簡約質感。

光影與異材質 共構輕奢時尚居家空間

作為屋主理想中的居家環境，設計者運用多種元素的結合，打造一處充滿精緻質感的居家環境。此設計案將當代精品家居所運用到的重點元素加以整合，以光線、金屬、大理石作為介質，並彙集時下流行的設計語彙，讓家的機能更適切符合一家四口的生活方式，而深咖啡色的主色調在大理石自然的紋理的襯托下、光線照射的情境下，更敘寫出充尊貴的生活層次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。