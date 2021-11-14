澄澈自然 打造簡約自然住宅空間

歐德傢俱 打造簡約自然住宅空間

【文字｜林育瑋 圖片｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

以人為本拉近親子空間

藝術源於生活，而藝術也是生活的來源。住宅做為人的休憩場所，也是一天中停留最久的空間之一，場域被賦予的美感、使用機能乃至行經動線都影響生活品質。在本案設計上，選擇自然通透、純粹明亮的簡約風，歐德設計師劉彩紋以淺白作為居宅基調，使用淺淡活潑的Tiffany 藍、淡粉色進行妝點，在僅僅22 坪的空間裡創造出明朗寬敞的活動空間，也拉近了愛家、愛下廚的女屋主與親子間的距離。

本案為22 坪一家四口的親子宅，幾次和屋主溝通後，設計師決定以「無毒、乾淨、長久使用、親子互動」等概念做為軸線進行設計，選擇簡約風為住宅定調，規劃上以兩面大落地窗為優勢，運用淺色系作為主題，在地坪上鋪設明亮素白的拋光石英磚，使陽光在簡約乾淨的空間延伸、流動，小坪數也能達到通透寬敞的效果，同時以歐德系統傢俱乾淨、無毒、客製化的特性在簡約居家領域裡完善收納功能，遮蔽電器插座，保障幼童使用安全。

玄關作為住宅內外交接的過渡區域，設計師在狹長的廊道裡以整面落地灰鏡消除壓迫感，在另一側則使用系統櫃體隱藏電箱，而典雅櫃體銜接天花和地坪，以挑高的姿態拓展高度，達到視覺放大延伸，不僅滿足屋主鞋履衣物的收納機能，設計師更利用櫃體高低落差，壓低量體，緊挨窗旁規劃一處臥榻，讓陽光自然灑入，供屋主閒時閱讀雜誌、研究食譜之休憩領域。自玄關沿動線而入，在餐廳、廚房的設計上，設計師考量到屋主熱愛廚藝、重視家人互動的需求，將吧檯結合餐桌，不僅拉長中島視覺效果，也提供了一個親子用餐、共讀的互動場域。此外，為了烹飪時操作便利，特別配合屋主身高調整中島高度，以人造石易清潔、耐用的特性鋪設中島桌面，搭配一旁的烤漆玻璃立面，讓烹飪時，食材不慎濺飛也能方便清潔，在玻璃上書寫食譜筆記，也可作為家人留言牆用。

住宅色調呼應主人性格

客廳由Tiffany 藍漆成沙發背牆，對應素白電視牆面一如白雲和湖水，同時又為家中尚稚嫩的兩名兒童，挹注活潑明亮的氛圍。設計師以留白概念，使用白漆空置出電視牆面多餘空間，儘量壓低量體完成電器配件的收納，而在天花上則以線性的特色吊扇勾勒出簡約時尚印象。臥室則共分為主臥、男孩房、女孩房，各以Tiffany 藍、淡粉色作為主題，也作為對房間主人的性格呼應和期許，主臥以女屋主屬意的淡粉色為主題漆做床背牆面，採用系統床頭箱、抽屜床組賦予完整收納機能。而男孩房、女孩房則各自使用Tiffany 藍、淡粉色作為主體，在窗簾選擇上也使用了對應色調的調光簾，將光線進行線性分割，詮釋活潑洋溢的童趣。

出自《Living NO133. 住宅美學》

Source from Order 歐德傢俱連鎖事業（0800-033-988）

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