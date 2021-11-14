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鮮明黑白色調 挹注創意工業風

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

灰．境｜穆刻空間設計

 

【整輯｜林育瑋    圖片｜穆刻室內設計】

穆刻設計深信商業空間規劃講求的是空間定位與價值創造，針對此案，設計者以獨到的空間美學為寵物美容中心帶來全新的樣貌，特意選擇灰色為主色調，呈現現代俐落簡潔的設計語彙，而地下室的攝影空間，更具創意性的提供一處寵物美容後拍照留念的絕佳空間。

 

 

這23坪大的空間中，設計者以灰階色調做為舖陳，並注入對比鮮明的黑白色調、燈光設計及異材質，提供一處極具視覺美感的工業風格商業空間。而為了增加空間上的視覺效果，設計者採用EPOXY做為地坪主材質，以具有流動效果的地坪設計豐富了空間美感，也放大了視覺效果。樓下空間木纖版與磚頭油漆協調搭配的手法，打造出溫暖寬敞的拍攝區域，黑色的牆面空間保留了原始建築的紋理，嶄露建築物本質的美感，而表層噴塗上黑色毛絨石粉漆的做法，則賦予工業風格另一種表現手法。

 

 

此案多處配置皆具其挑戰性，首先，櫃台的不規則斜角石頭造型由華美的大理石櫃檯設計延伸而來，在幾經考量下，設計團隊反倒選擇以仿石切面完成，改善移動或搬運過程中的不方便性。此外，接待區的弧型文化石牆面在施工過程中亦具其挑戰性，設計團經由精密丈量尺度後，逐步完成平整的牆面設計為等待區帶來仿古美感

 

 

 

 

 

Source from穆刻空間設計

 

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