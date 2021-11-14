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默白X淬金．與海對話

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【文字｜巫曉嵐    圖片提供｜成舍設計】

靜謐安詳的純白境界

 

空間裡大量使用白色線板鋪陳簡約俐落的線條，展現落落大方的高貴氣質，舉凡壁爐造景、中島廚房、餐櫃、廚房吊櫃和嵌了鏡面玻璃的書櫃，全數採用白色元素，並且引入更多光源，光照透過書櫃鏡面玻璃的折射，使純白色融入了光澤感。

 

在一片靜謐的白色之中，採用人字拼法的木地板顯得格外生動。

 

 

熠熠生輝的金屬元素

 

為了替白色家具、裝飾提升層次感，鄭亦翔設計師特別在公共空間和主臥室各個角落置入具有時尚奢華感的金屬元素，包含細緻的五金件、壁爐金屬腳、帶金色澤的奢華燈飾、金色飾品、金色畫框，白與金的搭配恰好為經典與時尚做了最佳詮釋，如此的設計概念充分展現知性風格、品味質感，且帶有不容小覷之貴氣風範，現代感十足，讓人一眼難忘。

 

大量白色線板和鏡面反射玻璃櫃展現為奢華風範。

 

 

詳細內容請至 LIVING&DESIGN 住宅美學：2021設計精選。

出自LIVING&DESIGN 住宅美學2021設計精選》

 

 

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