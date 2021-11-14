高端品牌為宗旨 打造特色商業空間

蝕．綢｜穆刻空間設計

【整輯｜林育瑋 圖片｜穆刻室內設計】

根據品牌的特質，設計者以業主所販售的布飾為發想，打造如童話故事才會出現的空間場域。將休閒風作為此空間的主調，整體設計以大器的筆觸、俐落的線條，加上和諧的配色，帶來既悠閒又專業的銷售空間。入門處特別以菱形切面入口光帶的設計線條，提供了如同踏入另一個時空的想像，而店內滿是自然元素的設計美學，更帶來悠緩減壓的環境氛圍。

進化開陳，復甦空間起源，如同業主所販售的商品，設計者從建築外觀設計即呈現高質感的特色，大門口上方所使用裝飾以煥彩漆噴漆完成，利用硬體材質展現布織品的柔軟面貌。大門菱切面入口光帶的設計，更給人特別的想像，踏入大門即像是走進了如童話故事般的二度空間，休閒風格的設計美學，為前往的顧客提供舒適寬敞的購物體驗。

對應商品本身所呈現的高級質感，此空間在整體規劃上同樣走高端設計風格。從外觀牆面到室內的空間規劃，皆以大量留白提供舒適的空間氛圍，地面所使用的人字拼木地板，更提升了空間層次的立體感受，放大了視野，也保留了讓人呼吸的空間。

Source from：穆刻空間設計

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