透析浪花語意 自然蔓延香氣

2021年全球室內設計風格更加強調與大自然的連結，及回歸原始質樸的溫厚風格，在當今快步調的生活中，營造更放鬆寧靜、沉澱心靈的空間氛圍。美商3M台灣子公司研發的建築裝潢專業科技貼膜3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，看準設計趨勢，一口氣推出全新70款擬真花色，設計靈感源自大自然及手工材料之美，包括高階木紋、藝匠系列、金屬調色盤、特殊花色如石材、紅磚、毛氈、膠合碎木等，以高仿真度的木紋紋理質感打造貼膜外觀，搭配觸覺上的絕佳手感，且施工快速、低氣味無粉塵，不僅能緊密貼合各式空間需求打造獨特風格，本身更具備無甲醛、好清潔維護以及搭配矽酸鈣板符合CNS 14705規定耐燃一級測試的材質特性，更符合商用及居家各式場域的需求，簡單讓你保有高質感空間視覺享受。不想再從一成不變的建築貼膜裡面尋找裝修的花色靈感？現在就跟著編輯的腳步，一起認識這款美感實用兼具的科技建材，展開你的質感空間改造計畫！

2021-11-09 08:32