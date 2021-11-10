透析浪花語意 自然蔓延香氣
【文字｜Erin Song 圖片｜富億設計】
水景意象融合簡約時尚
藉由熱愛自然與衝浪的主人喜好，以解構的方式拆解海洋元素，從公領域灰白色石材，引入室內的弧形轉角，隱喻水波的意象，構築年輕夫妻未來的理想新房。設計主體以灰白石材的優雅與淺色橡木相映，透入自然光的輕盈，半開放式的吧台廚房，讓屋主能在準備佳餚時與友人互動，靈動的石材紋理座落在餐廳中央，淺橡木天花由廚房、餐廳與高櫃相連，劃分客餐廳領域，且維持空間的簡約質感。
霧面石紋自玄關向內延伸，在客廳大面窗景下仿如粼粼浪花，轉角木作以曲線轉入公領域，自然光導引寧靜氛圍，陽光斜照自大面落地窗，讓軟裝吐露脫俗氣質，以橡木高櫃為沙發背牆，將石材置中為端景，霧金層板與淺橡木相近彩度的材質轉換，勾勒視覺中心的層次、點出精緻氛圍。
出自《Living NO134. 住宅美學》
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