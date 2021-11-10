光影與異材質 共構輕奢時尚居家空間

【整輯｜林育瑋 圖片｜穆刻室內裝修設計】

作為屋主理想中的居家環境，設計者運用多種元素的結合，打造一處充滿精緻質感的居家環境。此設計案將當代精品家居所運用到的重點元素加以整合，以光線、金屬、大理石作為介質，並彙集時下流行的設計語彙，讓家的機能更適切符合一家四口的生活方式，而深咖啡色的主色調在大理石自然的紋理的襯托下、光線照射的情境下，更敘寫出充尊貴的生活層次。

全室以咖啡色系構築而成，設計者運用建材本身的自然紋理、異材質的結合，豐富了空間層次，呈現著低調奢華的時尚家居，大量的金屬元素點綴其中，更彰顯屋主的獨有的風格品味。玄關處的金屬鐵件，在專業技師以拉、壓、夯的工藝手法展現優美的曲面設計，而由雷射切割平板折射而來的多層次光線，更在視覺上帶來如科技感的呈現方式，與玄關所呈現的沈穩寧靜營造出衝突美學，也使得從一入門，即可感受到獨一無二的空間氛圍。在設計者的巧思中，此宅的廊道設計以具視覺延伸效果的方式展現，透過光線引導長廊的樣貌，豐富了空間立體層次的視覺美感，也展現別具特色的美學空間。此外，玄關金屬造型彎曲格柵更由人工手拉烤壓形塑而成，以完全純手工的方式完成這充滿特色的入口裝飾。

Source from：穆刻空間設計

上設計王觀看更多資訊