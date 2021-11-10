快訊

整理包／藝FUN券今天開始使用 數位、紙本22項QA一次查

玩出最搭你的風格！ 特力屋4款現代感燈具上百種組合點亮居家空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【撰文編輯｜Yun    圖片來源｜特力屋】

為了追求極致居家美學，燈具已從單純照明功用的配角，轉變為居家布置不可或缺的要角！強調自由選搭、自組風格的特力屋萊特系列，繼廣受好評的個性化DIY家具組合後，全新推出燈具系列─吊燈、桌燈、壁燈及立燈等個性化燈具，延續家具系列風格，推出多款可互相搭配組合的燈罩及燈座、不同色系及材質自由裝配，輕鬆搭出符合自我個性的燈具造型，玩出多樣化居家空間！

 

特力屋萊特個性化燈具系列分為為燈座及燈罩兩大部分，依居家不同空間布置需求，設計吊燈、壁燈、桌燈及立燈四種燈具形式，具有烤漆、木質、金屬與異材質結合等不同質感，創造更多靈活搭配的選擇性；燈罩不僅有烤漆金屬及布質材質，在造型及配色上更具有多樣變化，從工業風的黑、灰半圓造型，到現代感的暖黃、軍綠色烤漆圓錐設計，與可凸顯光影變化的鏤空線型金屬，以及簡約的白、灰色系布質燈罩，多樣化規格與設計，可與各式燈架互相搭配、交互使用，因應居家布置與心情喜好隨意調整，盡情發揮創意，讓專屬燈具成為家的亮點。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source from 特力

 

延伸閱讀

車色選配最高30萬！2022 Range Rover全配價格有多高？

保時捷特別車款！Panamera白金版台灣市場售價出爐

MLB／世界大賽白熱化 美媒點出兩隊能影響戰局的球員

MLB／挑戰成為史上第九人！彼德森有望背靠背世界大賽冠軍

相關新聞

玩出最搭你的風格！ 特力屋4款現代感燈具上百種組合點亮居家空間

為了追求極致居家美學，燈具已從單純照明功用的配角，轉變為居家布置不可或缺的要角！強調自由選搭、自組風格的特力屋萊特系列，繼廣受好評的個性化DIY家具組合後，全新推出燈具系列─吊燈、桌燈、壁燈及立燈等個性化燈具，延續家具系列風格，推出多款可互相搭配組合的燈罩及燈座、不同色系及材質自由裝配，輕鬆搭出符合自我個性的燈具造型，玩出多樣化居家空間！

有別於傳統補習班的環境 打造美感獨特的教學環境

本案為新型態的語言機構，業主希冀在有限的坪數下，規劃出符合 2 至 20 人不同學員組合的上課教室需求，同時有別於傳統補習班制式化的學習環境，給予耳目一新的感受。

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片70款全新擬真花色來報到

2021年全球室內設計風格更加強調與大自然的連結，及回歸原始質樸的溫厚風格，在當今快步調的生活中，營造更放鬆寧靜、沉澱心靈的空間氛圍。美商3M台灣子公司研發的建築裝潢專業科技貼膜3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，看準設計趨勢，一口氣推出全新70款擬真花色，設計靈感源自大自然及手工材料之美，包括高階木紋、藝匠系列、金屬調色盤、特殊花色如石材、紅磚、毛氈、膠合碎木等，以高仿真度的木紋紋理質感打造貼膜外觀，搭配觸覺上的絕佳手感，且施工快速、低氣味無粉塵，不僅能緊密貼合各式空間需求打造獨特風格，本身更具備無甲醛、好清潔維護以及搭配矽酸鈣板符合CNS 14705規定耐燃一級測試的材質特性，更符合商用及居家各式場域的需求，簡單讓你保有高質感空間視覺享受。不想再從一成不變的建築貼膜裡面尋找裝修的花色靈感？現在就跟著編輯的腳步，一起認識這款美感實用兼具的科技建材，展開你的質感空間改造計畫！

現代主義與經典復古調性融合 軟裝搭配妥貼的波蘭私人宅邸

本空間為位在波蘭華沙的一座公寓，以現代主義的簡約糅合二十世紀下半葉的強烈風格組成，依循公領域至私領域，透過強烈復古調性的色彩與材質鋪展，選搭經典軟裝與空間配備，展現當代線條交織的不規則幾何形狀和結構，演繹歷久彌新的雋永與曼妙。

寬敞流暢的路徑規劃Ｘ輕美式現代宅

「本案為三戶打通的空間配置，透過流暢的動徑規劃，一次滿足三戶家庭所期許的空間訴求，集輕美式、現代簡約、混搭風於一室，為大坪數空間注入豐富面貌。」

2021紅點品牌與傳達設計大獎：BRANDS & COMMUNICATION DESIGN 評審精選最佳獲獎特輯

紅點品牌與傳達設計大獎旨在選拔每年最優秀的品牌與創意作品，今年度紅點品牌與傳達設計大獎：Brands & Communication Design的最佳獲獎者——Red Dot: Best of the Best經評審團與專家們在為期數天的決選後達到一致地共識與肯定。在傳達設計獲獎者的部分包含了來自世界各地大小工作室及代理機構的參與，好比德國知名的Serviceplan、3st kommunikation 以及 why do birds，來自奧地利的 Heimat Wien、荷蘭的Resoluut、瑞典的Gabor Palotai Design、紐西蘭的Klim Type Foundry，此外，諸多品牌例如：Gira、Minna Bank、My Clair、和、Pruvia也獲得了評審的認可。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。