玩出最搭你的風格！ 特力屋4款現代感燈具上百種組合點亮居家空間
【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜特力屋】
為了追求極致居家美學，燈具已從單純照明功用的配角，轉變為居家布置不可或缺的要角！強調自由選搭、自組風格的特力屋萊特系列，繼廣受好評的個性化DIY家具組合後，全新推出燈具系列─吊燈、桌燈、壁燈及立燈等個性化燈具，延續家具系列風格，推出多款可互相搭配組合的燈罩及燈座、不同色系及材質自由裝配，輕鬆搭出符合自我個性的燈具造型，玩出多樣化居家空間！
特力屋萊特個性化燈具系列分為為燈座及燈罩兩大部分，依居家不同空間布置需求，設計吊燈、壁燈、桌燈及立燈四種燈具形式，具有烤漆、木質、金屬與異材質結合等不同質感，創造更多靈活搭配的選擇性；燈罩不僅有烤漆金屬及布質材質，在造型及配色上更具有多樣變化，從工業風的黑、灰半圓造型，到現代感的暖黃、軍綠色烤漆圓錐設計，與可凸顯光影變化的鏤空線型金屬，以及簡約的白、灰色系布質燈罩，多樣化規格與設計，可與各式燈架互相搭配、交互使用，因應居家布置與心情喜好隨意調整，盡情發揮創意，讓專屬燈具成為家的亮點。
Source from 特力屋
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