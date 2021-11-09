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3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片70款全新擬真花色來報到

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片推出全新70款擬真花色，外觀及質感革命性升級，同時具備方便清潔、施工快速等特性，讓商用及居家空間能輕鬆變化風格！
3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片推出全新70款擬真花色，外觀及質感革命性升級，同時具備方便清潔、施工快速等特性，讓商用及居家空間能輕鬆變化風格！

 

【撰文編輯｜Halle Kao    圖片來源｜3M】

2021年全球室內設計風格更加強調與大自然的連結，及回歸原始質樸的溫厚風格，在當今快步調的生活中，營造更放鬆寧靜、沉澱心靈的空間氛圍。美商3M台灣子公司研發的建築裝潢專業科技貼膜3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，看準設計趨勢，一口氣推出全新70款擬真花色，設計靈感源自大自然及手工材料之美，包括高階木紋、藝匠系列、金屬調色盤、特殊花色如石材、紅磚、毛氈、膠合碎木等，以高仿真度的木紋紋理質感打造貼膜外觀，搭配觸覺上的絕佳手感，且施工快速、低氣味無粉塵，不僅能緊密貼合各式空間需求打造獨特風格，本身更具備無甲醛、好清潔維護以及搭配矽酸鈣板符合CNS 14705規定耐燃一級測試的材質特性，更符合商用及居家各式場域的需求，簡單讓你保有高質感空間視覺享受。不想再從一成不變的建築貼膜裡面尋找裝修的花色靈感？現在就跟著編輯的腳步，一起認識這款美感實用兼具的科技建材，展開你的質感空間改造計畫！

 

 

特色一、70款新品質感大躍進！成就風格客製化的極致

美商3M台灣子公司商用解決方案產品部業務總經理張瑞松分享：「3M™ DI-NOC™特耐裝飾軟片為目前業界花色選項最多的品牌，除了既有超過1,100種多元花色外，這次全新推出4大系列共70款新花色，包括「高階木紋系列」、「匠藝系列」、「金屬調色盤系列」以及「創新材質系列」，設計靈感來自大眾對天然材質的喜愛，及追求原始質樸風格的市場趨勢。此外，常用於玻璃表面的玻璃裝飾貼膜背貼系列3M™ DI-NOC™ Design Glass Film也跟著推出4款新花色，包括改良版遮蓋效果的金屬系列、時尚直條紋設計的金屬木紋設計、以及氧化金屬銹蝕設計。」

 

這次新品針對廣受市場歡迎的木紋花色進行全面升級，「高階木紋系列」共推出15款新色，系列產品強調「比真實更臻真實」，顏色提供從深到淺的系列選擇，並額外增加多元木材紋理，捕捉不同木材可能展現的風格表情，結合專業印刷技術，讓產品在視覺及觸感都展現比原木更真實的質感。再者，由於施工快速方便，協助顧客迅速就能享受木意圍繞的舒適氛圍。」

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片高階木紋系列，新色靈感源於自然材質之美，運用3M獨特的印刷技術，新品呈現比原木更真實的質感。

 

比起木頭，如果你更偏愛具沉穩個性風格的石材紋理，那就絕不能錯過「匠藝系列」中的24款新色！該系列包含石膏水泥、砂漿、陶瓦、氧化金屬、金屬織物等工業風花色，設計靈感汲取自近年討論度極高的侘寂美學，產品不只精準再現這些工業材料，豐富不規則的手作質感，更開創裝飾性面材的新可能，如「金屬紡織」就將金屬光澤和布質柔軟完美調和呈現、又或視覺風格強烈的「金箔水泥」，讓人彷彿穿越時光來到古希臘的浪漫年代，善用這些風格強烈的裝飾面材，必能替空間創造出畫龍點睛的亮點。

 

3M™ DI-NOC™特耐裝飾軟片匠藝系列，以侘寂美學演繹完美中的不完美，推出石膏水泥、砂漿、陶瓦、氧化銅板和具有美麗反射光的金屬紡織。豐富的不規則紋理突破了使用天然材料的實際工法和維護保養限制。

 

值得一提的是，新品不只專注於多款設計花色的研發，更希望提高設計過程溝通往來的效率。「金屬調色盤系列」系統化地呈現在對照表上，包括5種金屬飾面效果，依序是消光、半消光、髮絲紋、氧化膜和隨機混沌線，再搭配5種顏色呈現，分別為4種不同灰度的銀灰色及1色香檳金，讓室內設計師和建築師一目瞭然所有搭配效果，擺脫選擇障礙，精準選出最佳款式！

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片金屬調色盤系列提供多種金屬飾面(半)消光、髮絲紋、氧化膜、隨機混沌線和易使用顏色，可透過對照表中選擇適當的款式和顏色，讓設計過程順暢且更有效率。

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片可解決礙於載重與日後維護考量，而無法自由應用於室內裝飾上的材質問題，透過紋理成功復刻，呈現出您想要的設計質感與風格，最令人驚喜的是此次團隊推出的「創新材質系列」，其中包括溫厚樸質的毛氈、纖維分明的膠合碎木，以及蘊含惜物精神的復古紅磚等，共11款新色，突破了原始材質的限制，設計的想像力得以更自由發揮，也就更令人期待，未來越來越多的趣味混搭設計出現！

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片新花色中，增添了紅磚、膠合碎木、毛氈及石材的新選擇，讓以往原料使用上礙於不易燃、易清潔、易維護、耐用性和載重等實際需求限制得以突破，使設計更加自由。

 

 

特色二、觸感技術再升級！精密木材壓紋結合高端印刷技術

為了讓裝飾軟片更貼近天然材質的原始樣貌，3M在製作上更專注於表面光澤的處理，以「高階木紋系列」為例，天然木頭纖維有低反光的特性，因此3M特別著墨在表面光澤的控制，除了將表面的消光塗層技術升級，降低光線反射幅度，從任何角度看都呈現霧面消光的色調，使產品更接近真實木頭色調，更具備抗指紋的功能。美商3M台灣子公司商用解決方案產品部應用工程師李怡良也補充：「我們運用不同深淺凹度的印壓方式，利用高階混壓技術，結合高端印刷技術，創造不規則表面紋理，達到摸起來也有如觸碰到天然木材的手感。」

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片特別升級表面的消光塗層技術，降低光線反射幅度，並運用不同深淺凹度的印壓方式，達到產品在視覺和觸覺的呈現上都極為逼真的效果。

 

 

特色三、突破天然材質不易維護侷限 清潔保養好簡單

保持環境的潔淨相當重要，尤其是疫情期間甚至後疫情時代，每日使用酒精除菌的頻率也大幅上升，不同於許多天然材料容易附著髒污，或無法負荷多次的消毒清潔，與壁紙和其他布面材質相較，DI-NOCTM 特耐裝飾軟片材料本身表面較沒有孔隙，不易藏汙納垢，即使一天數次噴灑酒精殺菌，也無須擔心表面受到破壞，保養上只需要簡單使用一般清潔劑或消毒劑擦拭即可。3M™ DI-NOCTM特耐裝飾軟片不止美觀，好清潔保養、耐高溫高溼、耐汙抗菌等優點，把關著每個小細節，也讓裝修後的日常維護更輕鬆上手。

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片提供上千花色選擇，兼具快速施工、絕佳耐候性、表面較無孔隙、抗菌好清潔的產品特色，成為建築師及設計師高詢問度產品！

 

 

特色四、不受天然材料的施作限制 裝修工法更易上手

DI-NOCTM 特耐裝飾軟片具備施工快速、施作無粉塵、耐燃、無甲醛、低噪音和低氣味等優點，免除了許多天然材質在施工上的不方便，李怡良舉例說明，「水泥牆面的施工作業，包含前置拆除工程、不同工種施作間的等待，甚至師傅的個人技術都成為一般施作上的可能風險。相比之下，選用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，只需在施作前確保底材平整、乾淨及乾燥，便能快速黏貼、換上新風格。施作更為方便，也大幅降低裝修對商家營運或日常生活的影響！」

 

曲面3D包覆是3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的一大特色，能克服傳統金屬及天然材質在施工上的彎曲及重量限制，外觀質感也相當擬真！

 

不只在施工方面突破了天然材料的限制，DI-NOCTM 特耐裝飾軟片能夠彈性彎折、3D曲面服貼包覆的特性，也創造出裝潢設計的嶄新可能。想要打造一扇華麗的金屬圓弧拱門？選用DI-NOCTM 特耐裝飾軟片系列產品就能輕鬆做到！

 

 

特色五、輕鬆創造混搭效果！滿足各式空間需求的裝修神器

使用傳統建材，經常面臨到不同工種必須交錯施工的困難，想要創造複合材質的混搭風格，就更增加了施工的複雜度及成本，DI-NOCTM 特耐裝飾軟片使用專業膠膜黏貼施工，少了施工限制、多了創意發揮，例如，將高階木紋和毛氈混搭，即能創造多層次質樸暖感、或讓紅磚結合氧化金屬，在工業風格強烈的空間，製造出復古柔和韻味，將設計創意的可能，發揮到極致！

 

 

無論是貼合3D曲面的包覆，抑或高階木紋與毛氈貼膜的交錯使用，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片都能無縫接軌、輕鬆拼造組合出獨有質感。

 

此外，DI-NOCTM 特耐裝飾軟片也因為擁有耐候、耐燃防火等多種優點，廣受餐廳、飯店等業者指名使用，更被廣泛應用於大樓外牆、防火門、大眾運輸工具上，早已是生活中隨處可見的裝修神器，在這次「金屬調色盤系列」也專門針對磨耗率高的場所進行開發，推出具有高度耐刮的產品，盡可能滿足如大樓櫃台、電梯空間等多種商用空間的特殊需求。

 

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的新品中，也推出系列針對磨耗率高的場所進行開發的產品，有具備抗指紋或高耐刮特性，成為許多電梯廠商的首選裝飾面材。

 

 

>>3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片產品物理化學特性耐燃：耐燃的性能是透過基材的組合來證明，DI-NOC™ 特耐裝飾軟片貼附於矽酸鈣板符合國內CNS 14705 規定之耐燃一級。

 

 

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