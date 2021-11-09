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現代主義與經典復古調性融合 軟裝搭配妥貼的波蘭私人宅邸

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【文字｜Amelie    圖片提供｜Paradowski Studio、PION STUDIO】

 

 

本空間為位在波蘭華沙的一座公寓，以現代主義的簡約糅合二十世紀下半葉的強烈風格組成，依循公領域至私領域，透過強烈復古調性的色彩與材質鋪展，選搭經典軟裝與空間配備，展現當代線條交織的不規則幾何形狀和結構，演繹歷久彌新的雋永與曼妙。

 

 

 

 

 

透過綠色延展壁面至天花板部分，以漣漪般的圓弧壁龕層次堆疊，中心嵌入優雅的Le Klint中古百褶壁燈，並在通往起居室的寬闊通道上由帶有多色波浪紋的深色大理石門框鑲接。

 

 

廚房部分以1970年代的復古廚房中島為主軸，不鏽鋼桌面帶圓弧型的滾邊下，桌內更有方便取用的抽屜，於本區則採用了Gino Sarfatti Astep 2065燈，讓復古調性中點綴了略帶現代感受的風貌，同時餐桌椅部分則運用了Rodney Kinsman具有標誌性的椅子，線條簡俐的沉穩色彩呈現著具1980年代的空間美學。

 

 

 

私領域辦公桌部分，則採用了簡約、量身訂製的辦公桌，搭配Joe Colombo 為Oluce設計的Spider lamp，讓這個極簡主義的空間定調更為鮮明了。牆面上以Marta Kuryło簡潔圖行的掛畫懸掛，黑與白兩色的呼應和諧地彰顯空間意象。

 

 

延續私領域在床頭的部分採用了Dedar Tiger Mountain面料軟墊的床頭板，兩側是1970年代的老式床頭燈，其燈罩與圓形的淺浮雕相呼應。白色雕刻是卡羅Karol Machnio的作品，其顏色與充滿暖調的房間色調相結合，增強了房間的親密感。

 

 

 

浴室則由一間採用不同對比色的兩區房間組成。在洗手區，牆壁覆蓋著深綠色，石頭的顏色不均勻，在紅色、白色與金色的交織下低斂而奢華。運用了極簡主義的 Alape Metaphor 洗臉盆，收束豐富而沉穩的空間配色。在泡澡區明亮的空間調性中，安置了 Marmorin Design 的幾何獨立浴缸，以及Jee-o 的 Slimline 淋浴間，展現簡練現代的空間氛圍。

 

 

 

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