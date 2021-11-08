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寬敞流暢的路徑規劃Ｘ輕美式現代宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【文｜Amelie   圖｜鴻慶設計】

 

「本案為三戶打通的空間配置，透過流暢的動徑規劃，一次滿足三戶家庭所期許的空間訴求，集輕美式、現代簡約、混搭風於一室，為大坪數空間注入豐富面貌。」

 

 

本次設計為三戶打通的60坪新成屋空間，透過各區塊風格的變化與奠定，在貫通的空間內為三個家庭各自打造獨有的生活質感。於公領域部分主要透過開放式的空間手法佈展，考量到屋主們有喜歡閱讀的嗜好，故在公領域部分增設許多的陳列書籍、展示品櫃體，提供完整收藏書籍的置物空間。

 

 

輕美式風格打造色塊變化的活潑氛圍

嘗試在線板勾勒、綳布選搭與櫃體陳設之間，闡述著帶有風格、富含實用效能的空間配置。多方採用經典的線板勾勒，即便是以白色調大面鋪展於空間亦能彰顯美式風格獨有的大方與俐落。不僅著重在風格的定調，設計者更透過了材質的分野，進一步隱約界定了空間劃分，像是玄關區域到進入公領域之間的地坪材質變化，騰出進入空間的落塵區、牆面材質的轉換，賦予人們在進入下一個空間時能有全新的感受。

 

 

 

 

 

 

 

 

各領域設計亮點大公開！

有別於制式空間格局的劃分，本次設計為三房打通的形式，比起一般空間規劃，更加注重動線配置的流暢程度，如何在連通三間空間的配置中同時讓三個家庭都能各自保有對於空間的個人化設計與適度的隱私，是本次設計多方考量的要點之一。透過混搭式的手法，以輕美式作為主軸，公領域佈展以白色的置物櫃體，簡約俐落的線條、搭配白色的房門，展現和諧一致的雅淨風貌。私領域部分，則強調個人化的喜好，像是富含童趣感的粉紅色女孩房、優雅恬靜的主臥房、日系風的臥房等等，盡顯每位住屋成員獨有的空間喜好。

 

 

 

 

 

 

 

 

最推薦三大亮點：

  1. 顏色搭配妥貼，白色＋木質調、白色＋暖色，點綴以鐵件相當和諧。

  2. 在三房打通的格局之間梳理出了流暢的動線規劃。

  3. 收納完善體現更為全面的應用。

 

 

Data

台北 60坪｜新成屋 743

輕美式現代

鐵件、木皮、烤漆、大理石、西班牙長條磚、六角磚

 

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