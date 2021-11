2021紅點品牌與傳達設計大獎：BRANDS & COMMUNICATION DESIGN 評審精選最佳獲獎特輯

【文|Amelie 圖|Red Dot Award: Brands & Communication Design】

紅點品牌與傳達設計大獎旨在選拔每年最優秀的品牌與創意作品,今年度紅點品牌與傳達設計大獎:Brands & Communication Design的最佳獲獎者——Red Dot: Best of the Best經評審團與專家們在為期數天的決選後達到一致地共識與肯定。在傳達設計獲獎者的部分包含了來自世界各地大小工作室及代理機構的參與,好比德國知名的Serviceplan、3st kommunikation 以及 why do birds,來自奧地利的 Heimat Wien、荷蘭的Resoluut、瑞典的Gabor Palotai Design、紐西蘭的Klim Type Foundry,此外,諸多品牌例如:Gira、Minna Bank、My Clair、和、Pruvia也獲得了評審的認可。

嶄新設計趨勢 數位化的解決方針

因應大環境變化,由今年的獲獎者反映出了許多公司欲趁著過渡期發展出跳脫制式的思維模式,而全新開發的數據方針就此脫穎而出,同時也是本次深受評審團青睞之——「Red Dot: Best of the Best」。

(一)VictoryPages

VictoryPages的發行是為了紀念德國納粹戰敗75週年,此由來自俄羅斯的ANO TV-Novosti 和RT Creative Lab團隊,透過視覺藝術、互動形式與3D動畫等製作而成,其中更是在第一手資料的佈展下建構引人入勝的觀看體驗。

(二)NEXTGen 2020 – Reset the Mindset

同樣令評審印象深刻的還有NEXTGen 2020 – Reset the Mindset的數位活動,由BMW和Elastique協同德國公司共同設計的LED展播室,舉辦了三場首映會吸引了全球的觀眾,呈現如Netflix風格的系列之作。

(三)Serviceplan

Serviceplan本次為德國政黨舉辦數據黨員大會而獲獎,經由數位技術舉辦在線投票和XR製作,將1001名黨員和超過1100萬的線上觀眾聚集在一起,彰顯出專屬於新時代的一股團結的力量。

逐日漸增的品牌價值

對於許多品牌而言建立一個具有鑑別度且經典的標誌是一件要事,本次由來自日本公司其品牌管理傳遞了完整元素,同樣還有來自烏克蘭TWID創意工作室所開發的Zibra、首爾hongdesign為咖啡館Millions的品牌設計,皆獲選成為本次優秀代表。

©日本 Minna Bank

©烏克蘭TWID創意工作室、Zibra

©首爾hongdesign、Millions

獲獎者所承擔的社會責任

經由獲獎者嶄新的作品回應了身處現今時代的艱困與挑戰,持續鼓勵來自世界各地的人們改變制式思維。好比本次獲獎由Schaeffler公司與Stereoscreen合作的電影《Girls like me》,內容講述一位年輕的女性賽車手不畏偏見與挑戰勇往直前,展現女性非凡力量;其次是來是芬蘭的TietoEVRY、Melvas Type Design 和 TBWAHelsinki的字體設計「The Polite Type」,這個設計會自動辨識仇恨言論。

©《Girls like me》

© The Polite Type

在創新的形象化意念轉達中,本次由美國環測感應公司METER與Serviceplan共同倡議並舉辦的數位活動「Meltdown Flags」透過將線上國旗旗幟以數據方式「減少白色區塊」象徵著逐日退縮的冰川形象,喚起人們重視碳足跡的議題。

© Meltdown Flags

2021年11月12日獲獎作品將全面上線

至11 月 12 日起,獲獎品牌和作品將會在線發佈:點選此,同時也將於2021 年 11 月 12 日公佈本次品牌與傳播設計項目Brands & Communication Design的最大獲獎者,以及宣佈新興設計師的紅點新秀獎及10,000 歐元的獎金得主。

【 Brands & Communication Design 報名類別簡介】

品牌類:

包括汽車、嬰幼兒、衛浴、建築工程、化學產業、商品、諮詢、化妝品、文化機構、電子、時尚與配飾、金融服務、食品飲料、家具、園藝、暖氣與空調、家用產品、珠寶、廚房、照明、媒體、醫療與保健領域、辦公室、線上服務、戶外、個人護理與養生(新)、公營部門、零售、軟件、運動、餐具、技術、通訊、工具、旅遊業、運輸與移動、鐘錶等37個行業類別。

傳達設計類:

企業設計與識別、品牌設計與識別、廣告、包裝設計、出版與印刷物、年度報告、字體與字型、插畫、海報、空間傳達、展區、零售設計、網路、應用程式、介面設計、電影與動畫、聲音設計、數位方案等18 個參賽組別。

Red Dot: Junior Award 紅點新秀

紅點新秀是紅點品牌與傳達設計大獎的一部分,該獎項開放設計學院、高等教育機構、職業學校的學生,或畢業未滿兩年的新秀設計師報名參加。提交之作品為在校和培訓期間,或是於結業後接受委託所創作,報名新秀能獲得10 % 的報名費用折扣。獎金金額高達一萬歐元的紅點新銳設計獎將頒發給作品最為優秀的年輕設計師,旨在提供年輕新秀一個成功進入設計行業的跳板,為他們創造與業界之間的連結。

【評選標準】

「傳達設計」類評選標準:

概念:獨創性與創意性

形式:設計質量與創新

影響效應:可理解性與情感表現

「品牌」類評選標準:

概念:願景與品牌資產

形式:設計與品牌傳播

影響效應:品牌識別與差異化