MUSE設計大獎｜2021優秀建築設計獲獎作品回顧特輯

【文|董佳恩 圖|MUSE DESIGN AWARDS】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates(IAA)的重點設計賽事Muse Design Awards,集結全球跨領域設計思維,以發掘全球設計繆思為宗旨,成就未來設計新潮,經過重重評選,最終僅有具備頂尖美感與概念的作品,才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」,因而吸引眾多設計者爭相角逐,期盼攀上成就新高峰,成為「設計界的謬思」!

(一)開元森博度假村

參賽者:匯通國際

開元森博度假村位於跨湖大橋遺址。背依湖面,背山丘陵,原生林覆蓋率42%,次生林覆蓋率16%。西面平坦,東面平緩。世界上最早的彩陶就出土於此。該景觀旨在提取當地彩陶中的經典圖案,即太陽和火焰圖案。它還使用耐候鋼,一種具有相似顏色和本土文化符號的材料,以呈現歷史質感。項目在設計上分為兩個街區——毗鄰城市道路的中央文化廣場和木屋度假村。

(二)託基露台

參賽者:CE-ST設計工作室

Toky Terrace 是位於中山市中心地塊的雙塔項目。該設計旨在捕捉逐漸發展的城市的本質,同時也為城市的發展提供標誌性的標杆。塔樓在不同的樓層組合在一起,創造出垂直的空中花園,與南側的山脈環境完美契合,營造出更深層次的潛意識歸屬感。商業裙樓下層每層交錯的後退台階豐富了用戶體驗,而綠色露台則打破了單調,鼓勵通過平台進行公共互動。塔樓的設計和方向允許充分利用高效的自然採光,同時減少從西方太陽獲得的熱量。

(三)時光度假別墅

參賽者:CE-ST設計工作室

時光度假別墅是一種先進的預製移動酒店客房,易於運輸和組裝在任何風景勝地,無需永久性結構和基礎,對自然環境的危害最小。這還允許在現場開發幾乎為零的建築垃圾,並且可以輕鬆拆除並在新的理想環境中重新使用。時光假日別墅旨在讓每一位用戶在擁有標准設施和智能家居系統的現代酒店客房內保持居住舒適性的同時,擁抱荒野和自然。便攜式生活單元採用 3mx3mx10m 的傳統容器尺寸,其中所有元素都在工廠現場建造和預製。運到現場後,起居單元的一個顯著特點是能夠通過拉出容納床和睡眠區的中間部分來擴大起居空間。這為用戶提供了更大的空間靈活性和舒適度。由玻璃纖維增強塑料 (FRP) 製成的獨特有機外殼結構隨後將組裝在移動酒店結構的側面,這允許將機械和設備放置在外殼內。整個動態設計的靈感來自大自然的曲線,力求擺脫當今移動房屋的傳統集裝箱式類型。房間的室內設計採用簡約現代的手法,為用戶營造舒適的生活空間。

(四)禪居精品酒店

參賽者:禪宗建築師

禪宿精品酒店位於中國大陸東端東極島,山坡上的原始石屋,是80後情侶的理想居所。看潮起潮落,被時間和元素風化,石屋造就了質樸的海島文化和歲月的美。改造項目以當地民居和自然肌理為基礎,在看似截然不同的新舊建築形式下,通過創造功能空間來提高遊客的生活質量,同時滿足傳統文化和現代體驗的需求。在最大限度地保留原有結構的同時,插入了新穎的白色塊體,以建立獨立公共空間之間的連續性。同時,中庭和樓梯提供了新舊之間的平滑過渡,旨在加強地方的和諧與穩定。事實上,大多數邊陲島嶼都有兩個極端——過去鎖定的文化飛地和文藝青年的熱點。自然、傳統或時尚,後現代將是相互衝突和共生的。禪宿精品酒店的設計兼具傳統與新穎的一面,力圖以真誠樸素的態度,從功能和場景兩方面滿足需求。由於這個項目,我們探索了島上傳統的石屋建造技能作為一種適當的技術(低技術)、區域文化的參考、它對可能性的介入重建以及它對必要性和反思的可持續理念。通過對原始面料的保護和新業態的創新,我們將鄉村島嶼的老石屋煥發生機。

(五)重慶桃花源

參賽者:融創中國西南集團

重慶桃花源位於重慶融創文化旅遊城。運用江南、江南、象山古典造園技法和古建築技法,外依山水,內建丘陵,盡顯明清園林之韻味重新出現。該項目遵循施工規則。飛簷、花窗、靠墊、橋樑,都傳承著古老的文化。他們以傳統技藝還原江南中國園林的魅力。幾乎 80% 的工作都是手工完成的。同時融創選擇從古畫中提取人居設計的原則,並將地域文化畫中建築與土地的關係植入到空間設計中。參考描繪重慶風土人情的古畫《重慶十二景》,設計師重構了產品的人文景觀。將畫中描繪的重慶十二景重新呈現為十二個生活場景,將客戶體驗融入到傳統人文景觀中。

(六)極光私人旅館

參賽者:斯蒂尼森建築事務所

該項目位於偏遠的林根阿爾卑斯山,部分是私人度假勝地和一個小旅館。組織在一個主要結構內,包括兩個單元和露台、一個獨立的套房和一個橫跨小溪的桑拿浴室。尊重並與自然緊密聯繫是該項目的主要靈感來源,設計努力與場地相得益彰,主建築橫跨自然高原,僅在一排樹木後面。高高的天花板和無縫的玻璃牆將天空和景觀引入建築。混凝土地板和露台是自然地形的延伸。簡單的 A 型框架設計呼應了基本的庇護所;然而,這裡從海邊向後傾斜到屋頂與周圍地形對齊的角度,以提供一側的隱私和另一側的全景。選擇的材料保持在基本的少數,外部覆層由北歐綠色銅製成,內部覆有銀杉,表面採用硬拉絲處理,柔和了高高天花板的感覺。主單元設有一個完全獨立的公共生活空間、三間帶私人套間浴室的臥室和兩間額外的臥室,在閣樓空間內有一個大的共用浴室,所有臥室都覆蓋著橡木和粗糙的鋸切表面。最北端的單元設有主廚房和餐廳,設計得像一個“冬季花園”天文台,為您提供腳下近距離地形或橫跨大海到地平線的遠景的美妙景色。沿著通往主屋的道路,一個單獨的附樓/套房遵循相同的設計方法。跨過小溪,桑拿房是一棟獨立的建築,其內部都集中在面向大海、北極光或傍晚太陽的景色。該項目的所有元素,包括室內設計和家具,都是由建築師策劃或定制設計的。

(七)白山會所

參賽者:克里斯林國際設計

該項目位於南京市宣武區。南京,古稱金陵、建康,是六朝古都,中國四大古都之一。它也是華夏文明的重要發祥地和華南地區的政治、經濟、文化中心。項目背景:項目基地位於地下空間。缺點:一是如何解決地下採光和景觀差的問題,二是如何引導人從地面到地下會所空間。優勢:項目位於南京中心城市宣武區;因此,周邊社區為它的流行奠定了良好的基礎。此外,還有連接項目基地與周邊社區的地下通道,這有助於強大的可訪問性;未來,該區域將建設地鐵站,使俱樂部成為交通樞紐。因此,該項目的定位是打造一個國際化的開放社區。設計策略:本項目採用的策略是將地表景觀空間與地下建築相結合,融合山體形態概念,打造景觀式建築。這樣,建築的堅固感就會被弱化,完全融入城市空間。也減少了建築對城市環境的干擾,保持了城市景觀空間的連續性。設計靈感:項目基地四面環山,擁有紫金山、紅山森林動物園等自然景觀資源。設計師受連綿起伏的山丘形狀的啟發,創造了延伸到建築物視覺表面的地表景觀。它連接地表和地下空間。花瓣狀的景觀樓梯將人帶入建築的主要功能空間。我們希望社區中心作為交流和聚會的場所,能夠促進親情和鄰里關係,成為激發公共活力的城市節點。花瓣狀的景觀樓梯將人帶入建築的主要功能空間。我們希望社區中心作為交流和聚會的場所,能夠促進親情和鄰里關係,成為激發公共活力的城市節點。花瓣狀的景觀樓梯將人帶入建築的主要功能空間。我們希望社區中心作為交流和聚會的場所,能夠促進親情和鄰里關係,成為激發公共活力的城市節點。

(八)芬蘭麒麟民俗文化中心

參賽者:VARCH

在滿足民俗文化中心在當代語境下的功能和空間需求的同時,設計以地域語境作為項目的精神內涵,以建築和空間向嶺南文化致敬。“聯通山河,承前啟後”,結合大井傳統村落文化和環境資源,重新繪製城市歷史文化底蘊和當代健康休閒生活的美好藍圖。歷史保護不僅僅是拆除、改造和重建,而是在保留文化文脈的基礎上,同時以與時俱進的態度為當地居民的生活注入新的活力功能。

(九)陳鎮陳列室

參賽者:GWP建築師

禪鎮陳列室位於江西省贛州市隴南縣黔新風景區內,地處平均海拔600米的九蓮山國家級自然保護區東北山麓的千山。半月形的遺址位於半山腰,沿山路盤旋,在抵達前依稀可見。場地的北側是開闊的,從近處和遠處都可以一覽無餘地看到山脊。南側將場地與後面的山隔開,但被南邊的一條彎曲的人行道分隔開來。另外,該場地最重要的物理條件是東西方 8 米的高度差。該場地目前用作臨時停車場,整個景區的關鍵功能程序。在森林中的不同地點挖掘另一個停車場是不可行的。因此,如何在保留現有停車功能的同時,在現場插入展廳就顯得尤為重要。GWP團隊的設計理念是讓展廳“漂浮”在停車區之上。與此同時,來自東端和西端的訪客在不同的高度相互循環,直到匯聚在場地的中心。遊客人流像太極的象徵一樣順著山體的地形完全融入場地,消除了遊客在場地周圍徘徊時的高差感,在8米的落差之間自然過渡。

今年度,LMG獎項代辦團隊成為與官方締結友好合作的全新夥伴,目前正熱烈受理報名徵件,有興趣的設計師們趕緊向我們提交您優異的設計作品吧!

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(0)2-2509-1598 # 15 or email to registerlmg@designwant.com

上設計王觀看更多資訊