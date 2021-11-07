景觀豪宅必備！建築隔熱膜創造景觀視野、自然採光、與隔熱防曬的絕佳平衡

【文字｜編輯部 圖片來源｜3M、編輯部】

【設計公司｜宇肯空間設計】

高層景觀豪宅採用3M™ 建築隔熱膜，取得自然採光與隔熱防曬之間的平衡。

通過玄關走道一踏入客廳，視線就被大面開窗的絕佳景觀所吸引，不僅能俯瞰台北市景、環繞的群山映入眼簾、更能遠眺台北101，遼闊景緻盡收眼底，視覺轉瞬間明亮了起來。這間位於台北市區的高樓層景觀豪宅，是屋主林先生為家人購置，客廳明亮的大面窗戶，如同房子的靈魂之窗，將壯闊景色、自然採光引入室內，高樓視野不受阻礙，在飽覽景觀的同時，享有不受外界打擾的專屬隱私。

屋主林先生分享獨到的購屋心法，「我挑房子三大原則是採光、通風和隱私兼備。」當初購屋除了考量地段交通方便，景觀更是吸引他的主要因素，由於房子屬方位朝東，白天陽光灑入採光極佳，不過反觀目前全球溫度急遽上升的影響，每到夏季也得克服「採光」與「隔熱」的兩難，為了取得自然採光與隔熱防曬之間的平衡，林先生特別加裝3M™ 建築隔熱膜，在維持玻璃本身極佳的穿透性下，也根據不同空間需求，選擇高透光或強調隱密性不同顏色深淺的隔熱膜，在享受戶外景色及採光的同時也能兼顧隔熱節能，並減少傢俱因長期日照而退色等問題，同時降低窗邊因眩光所造成的刺眼不適感，一舉數得完美貼合屋主對理想家居的期待！

「採光不採熱」享受客廳、廚房山景view兼顧隔熱防曬

「客廳本來就有裝窗簾，不過當初就是喜歡窗外景色跟採光，為了隔熱拉上窗簾也很可惜，反而失去當時買這間房子的目的。且實際住進來後發現，只靠窗簾擋不住輻射熱進入室內。之前坐在客廳常常感覺像在戶外，貼完隔熱膜之後，才真正感覺陽光熱氣被阻隔在外。」屋主分享，最初認為家中已裝窗簾，應該沒有額外張貼隔熱膜的必要，不過發現窗簾可見光的熱源會進入家中，日照產生的紫外線、紅外線等輻射熱也會穿透玻璃進入室內；購屋時深受女主人鍾愛廚房的景觀，一邊料理一邊欣賞窗外美景原本應該是相當享受的，唯一缺點是一大早太陽直射非常曬，常常從早上開始就要開冷氣，這次也特別選用顏色較深的隔熱膜來做改善，使用後效果也令女主人相當滿意。

具有高透光度的3M™ 建築隔熱膜仍具優異隔熱效果，「採光不採熱」提供屋主最舒適的室內溫度。

3M™建築隔熱膜採專利200多層光學膜科技，以薄膜精確控制光線的穿透或反射，在高透光度下仍具優異隔熱效果，能阻隔最高達97%因日照而產生的紅外線及99.9%紫外線，且經成功大學大能源科技與策略研究中心實測，使用前後溫差最高可高達7.1度、全年最高可節省28.1%的耗電量，「採光不採熱」讓室內溫度有感下降，更具備低碳排的節能效果，提供住戶更涼爽舒適的居住空間還能兼顧環境永續。

廚房窗戶特別選用顏色較深的隔熱膜來改善日曬問題。

臥房重隱私！多種透光選擇符合不同空間採光需求

華人住居風水講求「明廳暗房」，在客廳的公共區域期待大片採光、帶動生活的明亮朝氣，而臥房則強調舒適休息，需要柔和、不刺眼的光源。3M™ 建築隔熱膜觀察不同空間的採光需求，提供從高透光到高隱私不同透光度選擇，強調讓光線以最適當的強度進入室內。此外，產品本身採用非金屬奈米科技，反射性比玻璃還低，可維持真實生動景觀，同時免除強光導致的眩光感，屋主分享「女兒是學設計的，待在房間書桌前的時間相當長，所以當初規劃在書桌前望出去就是一面寬闊市景，但實際入住後發現，房間日曬很嚴重，白天常會熱到無法坐在書桌前，加上考量女兒長時間使用電腦、閱讀的學習需求，張貼隔熱膜也能防止眩光降低眼睛的不適感。」此外，因3M™ 建築隔熱膜不含金屬材質，不會干擾電子訊號傳輸，張貼後無需擔心造成室內手機與網路訊號的收發困難、傳訊零阻礙！

採用非金屬奈米科技的3M™ 建築隔熱膜，反射性比玻璃還低，免除強光導致的眩光感，降低眼睛的不適。

3M™ 建築隔熱膜提供多種透光度選擇，符合不同空間採光需求。

浴室安全再升級！3M™ 安全膜(SH2) 防玻璃碎片飛散

位於高樓層，窗戶抵禦颱風及地震的能力更顯重要，3M™ 建築隔熱膜本身具備防爆防飛散特性，除了讓玻璃更不易遭到破壞，即使玻璃破裂也能減輕玻璃碎片飛散所造成的損傷，為住戶多添一層安全防護。此外，屋主特別重視浴室的安全性，特別在乾濕分離的浴室拉門上張貼3M™ 安全膜(SH2)，「家裡最危險的地方除了廚房，就是浴室了，如果不小心滑倒、撞到浴室玻璃門碎裂，很容易會受傷，所以特別貼上安全膜，假設意外發生時，防爆膜能將碎裂的窗戶玻璃固定在一起，避免意外發生時被飛散的玻璃碎片劃傷，讓居家安全防護效果再升級。」

3M™ 安全膜(SH2) 能將碎裂的窗戶玻璃固定在一起，避免意外發生時被飛散的玻璃碎片劃傷。

主臥浴缸擁有俯瞰市景的絕美景觀，加裝隔熱膜能更舒適地享受窗外景緻。

杜絕紫外線、紅外線造成的隱藏危機！

日照產生的可見光、紫外線及紅外線，不只造成室內高溫，更可能對皮膚造成傷害，長期日照也容易讓傢具、牆面、藝術品或窗簾外觀褪色變質。3M™ 建築隔熱膜最高可阻隔99.9%紫外線、97%紅外線，更榮獲美國皮膚癌基金會認可推薦，有了這層防護，屋主在窗邊也能享受大面開窗的美麗景觀、充足的自然採光，更能阻隔紫外線、紅外線對皮膚造成的傷害，也能放心地在家中展示藝術收藏品，保護傢俱免於因紫外線照射而褪色。

3M™ 建築隔熱膜最高可阻隔99.9%紫外線、97%紅外線，榮獲美國皮膚癌基金會推薦認證，屋主在窗邊也能安心享受美麗景觀。

專業團隊施工、給予最佳保固

由於3M™ 建築隔熱膜單片即長達6英呎，針對大面積窗戶，張貼時無接縫一體成形的效果也讓視覺上更顯氣派。屋主分享，包括最初的專業丈量、建議規畫，施作過程的高效率、整潔維持，以及售後的完整保固，都讓屋主十分安心。值得一提的是，3M™ 建築隔熱膜經過加速老化試驗證實產品穩定性與耐用度，無需擔心氧化疑慮。3M™ 建築隔熱膜承襲3M百年來以科技改善生活的理念而生，可維持建築外觀美感，亦能享受舒適涼爽空間與明亮採光並降低能源消耗，不只豪宅適用，一般居家、商辦或建築大樓都相當推薦！

3M™ 極景日照調節隔熱膜可針對大面積窗戶一體成形張貼，視覺上更顯氣派。

3M亦授權專業經銷商與施工商提供完整服務，給予完善保固。

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