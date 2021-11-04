日籍設計師操刀 3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片 為JR東日本大飯店台北注入日本魂

【文字｜郭昭君 圖片來源｜3M、張國耀】

【施工團隊｜上毅國際室內裝修工程】

JR東日本大飯店台北正式登台，座落於台北精華地段，交通便捷的南京東路上。內部設計為日籍設計師操刀，在新舊飯店轉換之際，設計師面臨的考驗是如何在不更改主結構的限制下，從過往中式大器的飯店氛圍轉變為雅緻日本風，展現JR東日本大飯店台北的日式質樸美學。極富經驗的設計師，在不帶一絲猶豫下，在多個飯店空間選擇使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，配合日式細緻工法，做為其快速精確打造日本風情的秘密武器。

JR東日本大飯店台北登台，在不更改主結構的限制下，在多個飯店空間大幅使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片打造日本風情。

層次質感木紋，勾勒日式風華

進到JR東日本大飯店台北，踏入電梯就能感受到日式氛圍的轉換，設計師在電梯內使用了3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的淺木花色。仿木紋理印刷細緻且自然，達到市面仿材難以媲美的擬真度，使人在進出飯店之際，即完美感受日式的雅緻風貌。

JR東日本大飯店台北的電梯採用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，細緻木紋使人在進出飯店時即感受日式雅緻風貌。

甚至，二樓走道、宴會廳、客房內的連通門，乃至到飯店內的中華料理、日本料理等各處，亦皆使用木紋花色，設計師善用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片達千餘種的豐富花色，依據其地點氛圍需求，細緻斟酌選用適切的木色款式，在無需遭受噪音、氣味、粉塵的侵擾，即輕巧優雅地以多樣的質感木紋，勾勒出具有層次的日式風華。

JR東日本大飯店台北採用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片中的多種木紋理，呈現多層次的質感氛圍。

中日式料理空間木紋應用兼具質地與養護需求，日式工法的最高效展現

JR東日本大飯店台北在中華料理「凱華樓」與日本料理「HAYASE」中完美呈現木紋花色的多元應用。以中華料理「凱華樓」來說，由於3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片單片尺寸最長可達50公尺，避免了板材因受尺寸限制而產生的黑縫問題，能完整無斷面地呈現木紋質地。「凱華樓」氣派的餐廳大門即是利用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的長度特性，創造出無接縫包覆、一體成型的大器視覺美學。

中華料理「凱華樓」氣派餐廳大門利用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的長度特性，創造大器視覺美學。

值得特別一提的是走入「凱華樓」後，拱門細緻的凹凸木框設計，及包廂那注入日式風格的凹凸木門。一般若想用大塊木頭雕刻成如此具立體表情的木門，一是材料取得不易，二是純熟技術難覓，更重要的是，餐廳包廂門使用頻繁，原木在長期開闔下易變形，並不容易維護。然而，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片卻能巧妙避開原木問題，極具木紋真實感的材料，不僅能呈現高雅的外觀質感，其觸感的溫潤柔細，也讓進入餐廳空間的剎那視覺與感官產生細緻呼應。而如此層次與效果的展現，更絕非是傳統大面積施工會有接縫疑慮的美耐板所能比擬。

中華料理「凱華樓」使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，免除原木的施作與養護缺點，更擁有美耐板遠不能及的高雅質地。

日式工法在材料及施作上都有其堅持，往往在不易察覺的細節處，注入日本匠人精神，觀察到日籍設計師在使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片時，日本料理「HAYASE」的木色走道牆，即是以日本流行的D-Board工法施作：將3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片五面包貼板材，以不留縫的形式拼合成大片立面，同樣完美表現木紋質感，不帶一絲突兀的黑縫，最後在上頭打丁，整體視覺立體且溫潤，並且盡顯日式情調。當身著季節和服的服務人員微笑走過時，更使人恍惚之間有身處日本的錯覺。

日本料理HAYASE的木色走道牆，在日本流行的D-Board工法與3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的加成應用下，以更為立體溫潤之姿，為空間注入日式靈魂。

在餐廳空間使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，不僅有上述視覺與觸覺上的優點，與壁紙、其他布面或木石磚等天然材質相比，作為PVC材質的3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，表面較無孔隙，更容易清潔與消毒，更有防水、耐汙、耐磨損的絕佳功能。在酒精、漂白水等大量清潔產品使用的時代，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片不同於天然材質需容易因長期接觸消毒品而變色損壞等問題，以容易維護與便利清潔的卓越便捷性占盡優勢。

日本料理HAYASE內的包廂採用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，不僅擁有特殊大膽的木紋呈現，在疫情期間，其防水耐汙、易於清潔消毒的特性，更彰顯高於其他材質之優勢。

突破天然材質侷限，與巧妙設計共展低調奢華

擁有千餘種花色的3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，其仿材紋理不僅止於木紋，更涵蓋素色、石材、金屬、清水模與布料等建築與室內裝修的常見元素，日本料理HAYASE內也使用了金屬花色作為吧台頂部屋簷的建築飾面。富量體感的金屬質地為頂部空間帶來奢華氣息，然而若用天然金屬材料，必有樓板承重與氧化後的美觀養護問題。

日本料理HAYASE吧台採用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片金屬花色，突破真實金屬材質侷限，與巧妙鍛接設計共展奢華氣息。

設計師選用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片金屬花色，同樣克服天然材質的侷限，輕巧閃避可能的難題。並且，由於其內含金屬材料，創造出金屬光澤表面效果，實際觀察成品十分擬真。甚至，日籍設計師在此中的鍛接設計，更與真實金屬所用工法相仿，採用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片由裡到外的全面包覆下，讓空間所需的低調奢華感更臻真實且完美。

在3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的由裡到外的全面包覆下，讓空間所需的低調奢華感更臻真實且完美。

核心科技讓背膠設計更穩定，展現時間優異性

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片除了豐富的花色選擇及上述優點外，不可忽略的是材料本身在「快」與「慢」的時間見證下，展現出3M膠的核心技術優越產品力。

以「快」而言，其專業背膠擁有排氣道設計，在貼覆施作時方便氣體排出，能減少氣泡產生，並大幅提升施工的效率，於是，使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片不僅去除使用天然材質時所需較長施工時間及後續維護問題，即能擁有同樣的高貴材質呈現，其還能自我疊加優勢，要以最少的時間，做出最完美的空間營造。

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片不僅能呈現高雅質感，更有排氣道設計，穩定度高不易起泡，大幅提升施工效率。

就「慢」來說，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片使用材質穩定的專業背膠，再輔以排氣道設計提升背膠穩定度，不易產生脫膠、翻翹及大幅伸縮等現象，有著3M產品引以為傲的耐用特性。

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片使用永久膠，不易產生脫膠、翻翹及大幅伸縮等現象，細緻優雅的餐廳裝飾能維持完美面貌。

JR地鐵、晴空塔可見，日本廣用的專業建築飾材

日籍設計師如何能在JR東日本大飯店台北中，大膽地一次選用十餘種3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片？其實，該系列早已在日本受到廣泛的運用，無論是JR地鐵、六本木、晴空塔，到連鎖飯店、大型商場，都能見到3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的蹤跡。若想知道什麼樣的材料，如此受到日本設計師的傾心，找時間走一趟JR東日本大飯店台北，親身感受多樣化的材料空間運用，激活你對空間材料運用的更多想法！。

優質的產品總是能引領消費者期待，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片今年全新推出的70種新花色也引進了台灣，其設計靈感源自大自然及手工材料之美，包括木材紋理觸感更加擬真的高階木紋、能呈現原始工業材料及匠人手工質感的匠藝系列、多種金屬飾面的金屬調色盤系列，以及如石磚、毛氈、膠合碎木等創新花色。若想為轉換建築風格，你能擁有比JR東日本大飯店台北更多元的選擇！