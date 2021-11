SKY DESIGN AWARD：建築、室內設計類優秀作品回顧

【文|董佳恩 圖|SKY DESIGN AWARD】

Sky Design Awards 為全球設計師和公司創造了合作機會。Sky Design Awards 致力於通過獎項、設計對話和體驗中心,讓設計專業人士能夠磨練他們的技能和創意發展;促進創意交流機會。通過該獎項,旨在繼續認可和培養更多與全球範圍內的建築師和室內設計公司進行跨文化合作的項目。此次優秀作品回顧中,也將一一介紹來自世界各國的獲獎作品:中國武漢武尚商城電影院、日本銀座無印良品酒店、日本瓦爾維博物館、中國的紡織品、日本的PALETTE Workspace。期望能讓您更多認識加拿大與日本共同推廣的天空設計大獎。

(一)武漢武尚商城電影院9F

設計師:一加合夥有限公司

設計師以電影捲軸的旋轉運動為主題,在極具衝擊力的現代觀影環境中進行捕捉和描繪。

在大廳裡,圓形的板穿過天花板。膠片捲軸被描繪成直徑為 2.8 米的堅固圓盤,小心地連接在一起,共同形成一個巨大而強大的天花板特徵。木質圖案和燈光效果共同營造出一種運動感和懸浮感,就像在旋轉中凍結的膠片捲軸。這些板材是塗有木紋的鋁板,其中木紋增強了 3D 效果,並為平面鋁板增添了質感。

設計師對圓形裝置的大膽改編,在室內設計中很少見。圓形裝飾和圖案的應用在室內設計中很難管理,因為設計很快就會被認為是花哨和女性化的,因此大多數設計師和客戶都避免在他們的設計中使用圓形元素。設計師對材料的選擇和圓盤的佈局,成功地營造出院線優雅的氛圍,打破了圓形的局限。

(二)銀座無印良品酒店

設計師:Ryonin Keikaku Co., Ltd/ UDS Ltd

MUJI HOTEL GINZA是日本第一家MUJI HOTEL。

在 6 樓,您會發現大堂、日本餐廳“WA”和 ATELIER MUJI GINZA 充當酒店和下方零售樓層之間的橋樑。客人可以入住分佈在 7、8、9 和 10 層的 79 間客房之一。

“反華麗,反廉價”的設計理念啟發了6樓的設計。使用木材、石頭、泥土、鐵和紡織品等材料,其中包括從東京都電回收的據說有 100 年左右歷史的鋪路石和退役船舶的鐵板。它們一起散發出純粹的美麗,並提供豐富的時間和歷史風味。

(三)瓦爾維博物館

設計師:Nomura Co. Ltd + Naito Architect &Associates

一個像徵性的景觀,揭示了 70,000 年的地球歷史福井縣立 Varve 博物館位於水月湖附近,於 2018 年開放,是世界上第一個專門研究 varve 的博物館。Varves 是冰川湖中每年沈積 0.7mm 層的薄沉積物帶,以及可追溯到 70,000 年前的來自水月湖的沉積物,已在 2012 年 7 月的國際放射性碳會議上進行了放射性碳測年驗證,現在在博物館展出該地區的寶貴財富。

博物館的建設目的是為了展示風景秀麗的古湖的意義和湖所產生的展覽。我們選擇將博物館與周圍的景觀融為一體,創造出一個寬敞開放的結構,可以欣賞到湖濱風光的壯麗景色,創造了建築、展示和景觀的和諧作品。主展廊是一條500Ɛ長的長方形走廊,採用美麗的迴廊風格,可提供開闊的壯麗湖景,這是展覽的重要組成部分,同時陰影足以讓瓦夫斯的精美絕倫之美。高科技研究與本土建築材料的對比代表了室內和景觀之間的連續性。

(四)紡織品

設計師:Kris Lin International Design

本案為城市更新改造項目。作為一個以紡織業起步的城市,德清縣擁有大量的紡織工廠。本案是一家歷史悠久的毛毯廠所在地。它見證了繁榮的江南紡織業的發展。然而,在時代的發展中,終究是無法跟上城市發展的步伐逐漸瓦解的,老廠的空間記憶一直深深地印在人們的心中。在項目設計中,設計師融合了城市的兼容性和延續性,將歷史與現代融為一體,尊重空間原有的文化和殘留狀態,保留了歷史元素。

功能規劃

案例可分為兩大區域:歷史展廳和社區藝術中心。社區藝術中心是青少年藝術活動中心。它還具有圖書館的功能。集學習、閱讀、交流於一體,為知識獲取提供了良好的環境。歷史展廳主要用於展示和宣傳雷甸紡織工業的歷史文化發展,同時也表達了設計師對這座融合雷甸紡織精神的老廠房的敬畏。這個空間在後期的使用中也可以作為各種藝術活動的場所,讓來到這裡的人感受這個空間的故事和傳承。

空間解構

空間主體沿用了舊廠房的建築結構,利用折線的建築符號將建築與室內融為一體,形成有機統一。它就像一個存在於盒子中的藝術畫廊。線形屋頂使空間在視覺上更具延展性。接待台上方的燈帶順著屋頂,彷彿一台巨大的紡織機,讓空間穿越歷史,引領人們重拾對歷史的關注。

(五)PALETTE Workspace

設計師:A Nomad Sub + 納米架構

關西中央社會福利協會 PALETTE

建築就像一個城市空間,用戶可以找到一個合適的地方在一個像辦公室這樣的同質空間中,大約有二十個用戶在從事工作;有的在辦公桌前用盒子包裝產品,有的在加工工業產品的零件。他們中的一半在一張開放式辦公桌前工作,另一半坐在有隔板的單獨辦公桌前,這樣就沒有其他人進入視線。

因為對來訪者感到緊張,被堆積如山的箱子和隔板隔開的單個小屋發出了高亢的尖叫聲。這是我在設計就業支持設施 PALETTE 之前在相鄰部分的現有設施中看到的。

PALETTE 是一個為殘障人士提供持續就業 B 類支持服務的設施,智障人士在此從事尊重每個員工個性和個性的製造工作,而不是重複性的瑣碎工作。該設施配備了一個糖果工廠,用戶可以在那裡製作甘酒(日本糖果藝術)。擁有完整窯爐的陶瓷廠、擁有絲網印刷設備的印刷廠、不限於繪畫的各種表現形式的藝術工作室,以及展示用戶作品的咖啡廳、畫廊和商店。從可管理性的角度來看,工廠和工作室的創意活動通常在一個空間大的房間裡進行。

然而,根據殘障人士的特點,有些人在現有設施遇到的其他人在同一個空間時會感到壓力。因此,對於這個設施,我們希望設計一個空間,讓每個用戶都能找到一個舒適的地方來適應,而不是像多米諾骨架那樣的同質空間。

關於Sky Design Awards:

由加拿大及日本共同推動,並獲得香港 Merci Magazine 美詩雜誌等媒體機構強大支持的亞太區指標性設計獎—Sky Design Awards,專注於建築,室內設計,視覺設計和家具等設計領域的評選與推廣,透過獎項表揚對社會影響有著正向貢獻的卓越設計項⽬,促進跨文化的聯繫交流,為參加者提供一個極具影響力的國際平台,創造全球設計師與公司之間更多的合作機會,獲獎者更能同步拿到證書獎杯、媒體合作方案等多項利處,影響力在亞太等地區可說是舉足輕重。隨著新一屆的Sky Design Awards開始報名,更是吸引眾多設計與創意人士躍躍欲試,LMG團隊即日起同步開放徵件報名,想挑戰的設計師快把握機會拿下大獎吧!

2019 年,我們很榮幸來自意大利的 PROMEMORIA 為我們的入圍公司之一——AND(青山野村設計)——提供機會,為即將到來的 2020 年設計展合作開發一款新家具。我們希望能夠促進今年有更多合作。

【報名時程及費用】

早鳥報名 : 260美元

一般報名 : 350美元

【獎項類別】

(一)建築

商業、零售和辦公空間/綠色和可持續建築/酒店和度假村/基礎設施/綜合用途/研究所和教育/交通樞紐/公共空間/重塑遺產(自然保護)/住宅/城市設計/景觀建築。(二)室內設計

辦公室設計/可持續室內設計/酒店和度假村//水療中心/餐廳/機構/零售店/快閃店/住宅/休閒與健康/交通/電影院/劇院

(三)視覺與設計相關

快閃店設計/平面設計/企業形象設計/標牌/多媒體活動/攝影(建築/室內)

(四)工業設計

辦公家具/家用家具/照明器材/音頻/家居用品/餐具/文具

*每個類別都將分成:金獎、銀獎、銅獎

【合作機構】

JCD 一般社團法人日本商環境デザイン協會 IDM Interior Design Meeting 日本インテリアプランナー協會 AIA Japan アメリカ建築家協會(AIA)の日本支部 DSA 日本空間デザイン協會 JIDA 公益社團法人日本インダストリアルデザイナー協會 JIDA Japan Industrial Designers' Association Design Pier (Hong Kong)

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(0)2-2509-1598 # 15 or email to registerlmg@designwant.com