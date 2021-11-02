靜謐隱居—異材質構築截然不同的風格語彙

【圖片提供｜蘊致設計】

自然木料與工業鐵件，同一組個性迥異的異材質結合，在設計師對用戶的細膩詮釋，以及對環境的最佳運用下，構築出截然不同的風格語彙：俗世之中的靜隱居所，以及現代工業的雅痞家居。無論哪一種呈現，皆盡顯諧和、豐富與細緻。

信義逸居‧庭院戶：靜謐隱居

木料與金屬相遇展現精緻反差

一對喜愛自然、個性恬適的夫婦，於其休憩之屋前栽植櫻花，正對光亮大廳。設計師以開闊大窗喜迎此一絕佳端景，並且於天花板延續戶外風景，由美國羅森檜手工訂製的立體表情，突破視覺停滯於視平線的慣性，使自然不僅以質地更以芬芳，延展至原始挑高空間上。甚至，該芳香材質與帶日式風格的氛圍，更以動感的斜線形式延伸到和室禪房。在調性柔和的羅森檜色中，個性的大片銀灰鍍鋅鋼板，以及黑鐵烤漆家具家飾，為空間捎來反差記憶點。易於養護的鋼板塗上保護漆，使得材質更為細緻平滑，輔以精準對位的崁燈和義大利 Boffi 吊扇等細節，與大面積檜木天花板營造精緻的反差與剛柔平衡。

多層次照明營造劇場感受

多元的照明，用以強化挑高空間的豐富層次：磁吸式軌道燈以光束打亮頂部空間；300 瓦壁燈提亮天花板交錯的紋理；櫃體間接照明為日常帶來均勻光源。此外，更有依不同居家用途點亮的地燈、吊燈等燈具，使空間顯得極富劇場趣味。

高級質感與自然深入隱密空間

在臥室，基本高度之上打造業主喜愛的安縵風，除營造高級飯店質感，也讓臥室表情變得活潑。延續大面積的灰色調，醒目的雪花圖騰馬賽克磁磚，在隱密空間中與戶外櫻花相呼應。小冰柱玻璃門取代體實牆面，使視覺延續通透，更迎來自然冰雪氣息。

信義逸居‧D 戶：紐約雅痞

細節物件堆疊精緻品味

與上件同樣運用木料與鐵件的都會雅痞一戶，不帶清新靜謐，反倒盡顯現代工業風格。設計師發揮想像，將該實品屋住戶設定為紐約習樂歸國的單身男子，以中明度灰調彰顯氣質，並以 TON No.14 經典曲木椅、Vitra 絕版椅凳 Rocking Stool、富細節的古銅灰訂製窗簾桿、寬板實木百葉窗、鞋牆的皮革質地與氣味等，不僅遙敬紐約這個兼具時尚及經典的城市，也不著痕跡地勾勒男子都會質感生活中，值得細品的出挑精緻。

動線與色彩提供安定與提振

在空間運用上，玄關立面打破空間的扁平，不僅創造更多收納可能，更以動線的轉折為用戶帶來平面的層次性與心理安定性。木質立面上方的鏤空採光，不讓牆面形成壓迫，拼花木地板的編織圖樣，也為空間帶來活潑節奏。立面上丹麥 PWTBS 的 Planet 壁燈，擁有亮眼色彩，與左方臥室的芥末黃寢具、壁上白燈，一同在入門之初，給予明彩端景視覺，足以提振使用者精神。

善用玻璃特性空間自如轉換

廚房與客廳間藏有拉門，有客人借宿時能靈活轉換空間功能，輕巧隔出獨立封閉房，獨自一人時又能恢復流暢通透。臥室同樣不以實牆阻斷，而是以布紋肌理的玻璃隔間，創造視覺連續性，又不失之於單調平板。臥室牆面更塗上更深階的灰調，除了能引領沈澱思緒，更以此後退色為空間製造景深，開闊視野。

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌