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靜謐隱居—異材質構築截然不同的風格語彙

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【圖片提供｜蘊致設計】

 

 

自然木料與工業鐵件，同一組個性迥異的異材質結合，在設計師對用戶的細膩詮釋，以及對環境的最佳運用下，構築出截然不同的風格語彙：俗世之中的靜隱居所，以及現代工業的雅痞家居。無論哪一種呈現，皆盡顯諧和、豐富與細緻。

 

 

信義逸居庭院戶：靜謐隱居

 

木料與金屬相遇展現精緻反差

一對喜愛自然、個性恬適的夫婦，於其休憩之屋前栽植櫻花，正對光亮大廳。設計師以開闊大窗喜迎此一絕佳端景，並且於天花板延續戶外風景，由美國羅森檜手工訂製的立體表情，突破視覺停滯於視平線的慣性，使自然不僅以質地更以芬芳，延展至原始挑高空間上。甚至，該芳香材質與帶日式風格的氛圍，更以動感的斜線形式延伸到和室禪房。在調性柔和的羅森檜色中，個性的大片銀灰鍍鋅鋼板，以及黑鐵烤漆家具家飾，為空間捎來反差記憶點。易於養護的鋼板塗上保護漆，使得材質更為細緻平滑，輔以精準對位的崁燈和義大利 Boffi 吊扇等細節，與大面積檜木天花板營造精緻的反差與剛柔平衡。

 

多層次照明營造劇場感受

多元的照明，用以強化挑高空間的豐富層次：磁吸式軌道燈以光束打亮頂部空間；300 瓦壁燈提亮天花板交錯的紋理；櫃體間接照明為日常帶來均勻光源。此外，更有依不同居家用途點亮的地燈、吊燈等燈具，使空間顯得極富劇場趣味。

 

高級質感與自然深入隱密空間

在臥室，基本高度之上打造業主喜愛的安縵風，除營造高級飯店質感，也讓臥室表情變得活潑。延續大面積的灰色調，醒目的雪花圖騰馬賽克磁磚，在隱密空間中與戶外櫻花相呼應。小冰柱玻璃門取代體實牆面，使視覺延續通透，更迎來自然冰雪氣息。

 

 

 

 

 

 

信義逸居D 戶：紐約雅痞

 

細節物件堆疊精緻品味

與上件同樣運用木料與鐵件的都會雅痞一戶，不帶清新靜謐，反倒盡顯現代工業風格。設計師發揮想像，將該實品屋住戶設定為紐約習樂歸國的單身男子，以中明度灰調彰顯氣質，並以 TON No.14 經典曲木椅、Vitra 絕版椅凳 Rocking Stool、富細節的古銅灰訂製窗簾桿、寬板實木百葉窗、鞋牆的皮革質地與氣味等，不僅遙敬紐約這個兼具時尚及經典的城市，也不著痕跡地勾勒男子都會質感生活中，值得細品的出挑精緻。

 

動線與色彩提供安定與提振

在空間運用上，玄關立面打破空間的扁平，不僅創造更多收納可能，更以動線的轉折為用戶帶來平面的層次性與心理安定性。木質立面上方的鏤空採光，不讓牆面形成壓迫，拼花木地板的編織圖樣，也為空間帶來活潑節奏。立面上丹麥 PWTBS 的 Planet 壁燈，擁有亮眼色彩，與左方臥室的芥末黃寢具、壁上白燈，一同在入門之初，給予明彩端景視覺，足以提振使用者精神。

 

善用玻璃特性空間自如轉換

廚房與客廳間藏有拉門，有客人借宿時能靈活轉換空間功能，輕巧隔出獨立封閉房，獨自一人時又能恢復流暢通透。臥室同樣不以實牆阻斷，而是以布紋肌理的玻璃隔間，創造視覺連續性，又不失之於單調平板。臥室牆面更塗上更深階的灰調，除了能引領沈澱思緒，更以此後退色為空間製造景深，開闊視野。

 

 

 

 

 

 

 

出自Living&Design住宅美學136.期雜

 

 

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2021 紅點國際獎項專欄

每年，iF 設計獎都會表彰傑出的設計及其與商業和日常生活的相關性，並授予世界上最重要的質量標誌之一。自 1953 年在德國成立以來，iF 標籤是消費者和設計界良好設計的可靠標誌。 幾十年來，希望他們的產品或項目由國際知名設計專家評估的設計師、製造商、建築師和室內設計師一直在尋求 iF 設計獎。他們這樣做是為了證明他們的公司將設計放在其業務的重點並吸引國際關注。贏得 iF 設計獎將幫助您在競爭中脫穎而出，提升您的品牌知名度並吸引新的目標群體。

微光寓所—以玻璃元素締造虛實交錯的場域

一切「限度」決定了某物是否為美的屬性，本次設計師透過精準拿捏的空間規劃，掌握材料之間的細節應用，多方以玻璃元素鋪敘於場域之間，締造虛實交錯的唯美層次；在大小有限的空間基地內藉由開放式的場域擘展，以流暢的動線規劃烘托出視覺上更為放大、延伸的感受，並於同調性的材料劃分下，圍塑起獨有的溫潤調性，構築著日光環居般的朗澈質感。

鳥獸之林—同調異材質營造繽紛的場域氛圍

本空間為商業辦公用途，不同於以往辦公空間的規劃，多方採用了同調異材質舖展於空間的手法，透過造型壁紙的適度點綴，舖展於天花、牆面與櫃檯，在具有叢林鳥類的圖案和葉子紋理的壁紙運用下，營造出繽紛且趣味感十足的場域氛圍。同時在通透的場域擘展下，分配出辦公區域與休憩區塊之間流暢的路徑規劃，和諧的空間規劃營造起寬敞、舒適的辦公應用。

依景而居的悠揚遠奏—以海洋元素演繹渡假般舒適氛圍

耽溺於深遠的玄思之間，遙想對於未來與過往的念想，徜徉於此遼闊的住宅之境，沿著空間優勢收盡窗外的浮山疊雲，並藉由各區的精心設計賦予人們跳脫世俗的拘束；期間更於空間內佈入了許多居者所喜愛的各式配備，以海洋元素為本、輔以弧形語彙勾勒，讓恰似海波造型的弧面巧思如漣漪般蔓延在天花板、壁面和門面間，最後在點綴性的藍色材料鋪敘下，演繹著渡假般的舒適氛圍，步入其間便仿若忘卻了塵世煩惱，享受尊寵般的渡假時光。

都市中的綠洲私邸 以綠意素材建造安心歸屬

本案件甫一進門，迷人且奪目的 Christian Lacroix 壁紙便標示著宅邸的綠意風格以及主人家充滿活力且好客的一面，設計團隊巧思搭配的圓弧形藍綠色家具也展現了代表女性化柔美且圓融的一面。本案獨特之處是善用與植物相關的壁紙，將自然氣息引入家中，佐以有機造型的軟裝相輔，彷彿建造了一處城市中的綠洲，也成為一家人最能放鬆心情的安心歸屬。

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