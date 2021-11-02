2021 紅點國際獎項專欄

【文｜董佳恩 圖｜Red Dot Design Award】

每年，iF 設計獎都會表彰傑出的設計及其與商業和日常生活的相關性，並授予世界上最重要的質量標誌之一。自 1953 年在德國成立以來，iF 標籤是消費者和設計界良好設計的可靠標誌。

幾十年來，希望他們的產品或項目由國際知名設計專家評估的設計師、製造商、建築師和室內設計師一直在尋求 iF 設計獎。他們這樣做是為了證明他們的公司將設計放在其業務的重點並吸引國際關注。贏得 iF 設計獎將幫助您在競爭中脫穎而出，提升您的品牌知名度並吸引新的目標群體。

在下面詳細了解您可以如何受益以及今年的改進。

（一）第二步第一步

設計：Innocean Worldwide，韓國首爾

“第二步”項目的靈感來自韓國國家隊的弓箭手朴俊範的一封信。十年前，他在一場車禍中失去了行走的能力，此後一直坐在輪椅上。專注於可穿戴機器人（H-MEX）並專注於“人類技術”的現代汽車集團機器人公司有了一個想法，通過他們對智能技術的研發來回饋他最錯過的時間。因此，Jun-Beom Park 的第二步成為現代汽車的“第一步”。公司設法支持這位運動員，使他能夠在技術的支持下再次站起來走路。重新定義殘疾並幫助人們克服不可能的問題——現代汽車的這一使命在活動中得到了強調。

（二）ENCHEN Boost Z-1

設計：深圳市福奴工業產品設計有限公司

ENCHEN Boost Z-1 理髮推子採用柔和的圓形輪廓，具有令人愉悅的表面觸感。滑動梳子附件可以設置為七種不同的長度。理髮器的頭部由耐用的納米陶瓷材料製成，可確保精確切割。一些風格和顏色亮點表示重要的功能元素，例如梳齒、充電端口或電源按鈕，有助於引導用戶。

陪審團聲明

這些理髮器具有令人愉悅的視覺外觀和經過深思熟慮的功能，這使得它們可以直觀地用於日常理髮任務。

（三）低纖維

設計：Lim Huay Min，國立雲林科技大學

作為由塑料纖維製成的傳統廚房海綿的生態替代品，Loofiber 由絲瓜纖維製成，絲瓜是一種在台灣廣泛種植的絲瓜。天然材料可在廚房內實現無划痕和徹底清潔。使用後，可生物降解的海綿可用作有機肥料。本次促銷活動宣傳“來自大自然的廚房海綿”，旨在提高人們對環境污染和環保消費的認識。一段 1.5 分鐘長的視頻剪輯以易於理解的方式解釋了該產品的用途及其對環境的好處。

（四）紐約時報——空白標籤

設計：Alberto Cuadra, Hope Thomas, Sydney Solis, Rashed Alsubaie, Van Pham, Remy James, Vy Phan, SCAD

這個學生作業展示了一個以產品包裝上不尋常的廣告位置的形式進行的直接營銷活動。這個想法是基於觀察到大多數人關心他們消費的食物的質量，以至於他們定期檢查營養成分標籤。借助“空白標籤”，《紐約時報》的廣告使用了直接在超市中吸引廣泛目標群體的廣告空間。因此，營養成分標籤可以用作廣告空間，讓人們意識到人們正在消費的新聞類型。

（五）第一款由 100% rePET 製成的太陽鏡 – Vöslauer Balance

設計：Die Goldkinder GmbH，奧地利維也納

奧地利飲料製造商 Vöslauer 生產的所有 PET 瓶均採用 100% 再 PET（即回收瓶）。為了讓人們體驗這種可持續的主張並將其與品牌聯繫起來，Vöslauer Balance 的這項綜合活動提供了由 100% 再PET 製成的太陽鏡作為好東西。這些太陽鏡是通過社交媒體比賽分發的，數量有限。獲獎者收到了包裝好的太陽鏡，這也是循環經濟的一部分。此外，太陽鏡的顏色反映了 Vöslauer Balance 的風味。

（六）Zoonior

大學：韓國首爾國民大學

Zoonior 是一個結合了動物園和初級的混合詞，是一項旨在保護動物和廢除動物園的倡議的名稱。它旨在教導兒童動物保護和動物權利的根本重要性。品牌設計選擇了一種情感上吸引人的插圖風格，展示了經常飼養在太小的動物園圍欄內的瀕危動物物種。品牌標誌讓人聯想到微笑，象徵著孩子學習的快樂。這些具有吸引力的品牌產品的銷售收入將捐贈給動物福利組織。

Red Dot Design Award : Brands & Communication Design

至11 月 12 日起，獲獎品牌和作品將會在線發佈：點選此，同時也將於2021 年 11 月 12 日公佈本次品牌與傳播設計項目Brands & Communication Design

的最大獲獎者，以及宣佈新興設計師的紅點新秀獎及10,000 歐元的獎金得主。

【報名類別簡介】

品牌類：

包括汽車、嬰幼兒、衛浴、建築工程、化學產業、商品、諮詢、化妝品、文化機構、電子、時尚與配飾、金融服務、食品飲料、家具、園藝、暖氣與空調、家用產品、珠寶、廚房、照明、媒體、醫療與保健領域、辦公室、線上服務、戶外、個人護理與養生(新)、公營部門、零售、軟件、運動、餐具、技術、通訊、工具、旅遊業、運輸與移動、鐘錶等37個行業類別。

傳達設計類：

企業設計與識別、品牌設計與識別、廣告、包裝設計、出版與印刷物、年度報告、字體與字型、插畫、海報、空間傳達、展區、零售設計、網路、應用程式、介面設計、電影與動畫、聲音設計、數位方案等18 個參賽組別。

Red Dot: Junior Award 紅點新秀

紅點新秀是紅點品牌與傳達設計大獎的一部分，該獎項開放設計學院、高等教育機構、職業學校的學生，或畢業未滿兩年的新秀設計師報名參加。提交之作品為在校和培訓期間，或是於結業後接受委託所創作，報名新秀能獲得10 % 的報名費用折扣。獎金金額高達一萬歐元的紅點新銳設計獎將頒發給作品最為優秀的年輕設計師，旨在提供年輕新秀一個成功進入設計行業的跳板，為他們創造與業界之間的連結。

【評選標準】

「傳達設計」類評選標準：

概念：獨創性與創意性

形式：設計質量與創新

影響效應：可理解性與情感表現

「品牌」類評選標準：

概念：願景與品牌資產

形式：設計與品牌傳播

影響效應：品牌識別與差異化