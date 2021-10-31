微光寓所—以玻璃元素締造虛實交錯的場域

【文字│Amelie 圖片提供│文域設計】

一切「限度」決定了某物是否為美的屬性，本次設計師透過精準拿捏的空間規劃，掌握材料之間的細節應用，多方以玻璃元素鋪敘於場域之間，締造虛實交錯的唯美層次；在大小有限的空間基地內藉由開放式的場域擘展，以流暢的動線規劃烘托出視覺上更為放大、延伸的感受，並於同調性的材料劃分下，圍塑起獨有的溫潤調性，構築著日光環居般的朗澈質感。

開放式通透格局 蘊藏多種機能巧思設計

在原始基地方矩的格局配置下，以多功能中島檯銜接木質調書桌作為中心，預留四周流暢的行走路徑，維持通透的活動區塊，並特地在中島檯內部嵌入升降式電視，無論使用與否，隱藏式的設計皆能讓屋主自由應用。此外，於木質調桌面正對處更訂製了低矮臥榻，量身打造的臥榻高度，讓屋主能於此休憩、閱讀，或是自在掌握觀賞電視的最佳視角。而在兩房一廳的空間佈局內更以開放式設計作為構思，於同側的房門區塊採以玻璃折門搭配作為與公領域銜接之區別，並在輕微架高的地坪設計間埋入線性燈條，暈黃的燈條能加深區域分割間的不同層次。其中在折門工法的設計中歷經過了多次的調整與測量，最終精準地訂製出折角完美的透明折門，比起一般傳統門片能更加靈活地應用。

和煦微光的日常片刻 愜意譜寫生活故事

本空間擁有環貫通透的自然採光，有鑑於此設計者更多方運用了透明玻璃隔屏作為區域間的劃分，像是在公、私領域之間的玻璃折門、私領域兩個房間之間的長虹玻璃隔屏，搭配木質調的地坪與材料勾勒，相映著清新和諧的舒適氛圍。本案業主為一對夫妻與兩個年幼嬰孩，以滿足住屋者的全面生活考量，在精心構思的空間鋪設下，採用多種可自由移動的軟裝搭配，能因應未來生活中各種階段的轉換與改變靈活調整，主臥室所採用的上掀式床鋪，在掀起後主臥室便能有更多收納空間，達到坪效提升，此外於兩間房門上方增設了整排的置物空間，解決了微型住宅空間收納屈的生活機能。其中，外側兩間房門之間更採用了上有黑板漆的拖拉式門片，可提供屋主隨時留言和塗鴉，增添了不少生活趣味。

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌

上設計王觀看更多資訊