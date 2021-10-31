鳥獸之林—同調異材質營造繽紛的場域氛圍

【文字整輯│Amelie 圖片提供│知宇設計】

本空間為商業辦公用途，不同於以往辦公空間的規劃，多方採用了同調異材質舖展於空間的手法，透過造型壁紙的適度點綴，舖展於天花、牆面與櫃檯，在具有叢林鳥類的圖案和葉子紋理的壁紙運用下，營造出繽紛且趣味感十足的場域氛圍。同時在通透的場域擘展下，分配出辦公區域與休憩區塊之間流暢的路徑規劃，和諧的空間規劃營造起寬敞、舒適的辦公應用。

辦公與休憩間的平衡身置數位叢林的遼闊通敞

在 120 坪寬廣的空間裡，本次特地構思的便是辦公區與休憩區的劃分，主要以方正的格局擘展，將辦公區域整齊劃分在同側，並透過流暢的路徑規劃，引導使用者能更便捷的活動於其間。首先在辦公區的考量中，規劃了櫃檯區、大小會議室、高階主管會議室等等，其中更於一間會議區採用了橘紅色系的玻璃折門，可靈活運用收放的折門設計，能隨時依照使用需求調整，無論是部門討論、或作為一般辦公區皆相當合適；至於休憩區則期許能擁有高腳用餐桌、簡易講台、舒適沙發座位區，其中亦特地將高腳座位區與簡易講台規劃在同一區塊，開放式的設計，將能有助於增進員工之間的和諧交流，無論是用餐、談天、或分享讀書心得等等，階梯式的講堂更能展現不受限制的通透感受，經由完善的空間規劃體貼員工舒適上班與充足休憩，長遠來看，將有助於提升整體工作品質。

集功能、需求與便利性等全面考量，由入口玄關區便首當採用了「弧形」工法擘展，引入視覺焦點，如天花板的線性嵌燈軌道、木紋弧柱櫃體、拱門形穿鞋龕，並在黑色鏡面、黑玻璃與沉穩陶板薄磚之相互呼應之下，圍塑現代簡俐的空間質韻；同時，更因此將出門時所需的置物空間、穿鞋需求、服儀檢視鏡等應用一次囊括，在灰階調性與弧形語彙的低斂呼應下，由富有律動、豐富堆疊的細膩規劃中，為本寓所揭開了首章序幕。

彰顯裝飾主義 面對單調絕不妥協

有別於人們對於辦公室的既定印象，本次設計者特地以數位叢林作為靈感發想，多方透過繪有禽鳥、花語、樹林的造型壁紙與圓形畫框點綴，鮮明的圖案造型為每個空間端景注入鮮豔的視覺印象。至於整體空間則在木質調性的材料使用下，鋪敘於地坪、天花、櫃體，由富含材料肌理的選材，在錯位的交錯分致下，創造令人印象深刻的視覺層次。其中，為凸顯數位叢林的豐富度，特地透過色調的調節平和異材質之間過於花俏的可能，於整體空間內主要採以木質調性作為主軸，搭配灰階色系的隔音牆、天花壁紙、象徵著石頭、樹葉，圍塑著帶有原始叢林般的空間調性，跳脫原先辦公室死板的空間印象，為場域間的使用者帶來更為釋放、遼闊的工作氛圍。

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌

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