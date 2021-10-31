依景而居的悠揚遠奏—以海洋元素演繹渡假般舒適氛圍

【文字整輯│ Amelie 圖片提供│芸采設計】

耽溺於深遠的玄思之間，遙想對於未來與過往的念想，徜徉於此遼闊的住宅之境，沿著空間優勢收盡窗外的浮山疊雲，並藉由各區的精心設計賦予人們跳脫世俗的拘束；期間更於空間內佈入了許多居者所喜愛的各式配備，以海洋元素為本、輔以弧形語彙勾勒，讓恰似海波造型的弧面巧思如漣漪般蔓延在天花板、壁面和門面間，最後在點綴性的藍色材料鋪敘下，演繹著渡假般的舒適氛圍，步入其間便仿若忘卻了塵世煩惱，享受尊寵般的渡假時光。

雲幕豁處天海一體化為深邃藍色

在近百坪的空間之中保留了通透的場域規劃，依循著遼闊的動線梳理，以弧形線條手法設計出了曲線造型，勾勒於天花板、造型牆面與門面之間，消弭原始空間銳利生澀的直角裁切，適度透過材料變化，在公領域部分多方採用了金屬的鍍鈦壁面鋪展，內嵌線性燈條，點亮時能烘托氣氛營造富含質感的場域面貌，其中更適度綴藍色調的地毯、石紋壁面、藍色紋理地坪、藍色窗簾與藍色掛畫，為空間注入別出心裁的亮點設計，湛藍的色調彷彿呼應了天空、又如廣闊的海洋般令人心曠神怡。本宅邸以渡假宅作為規劃，於各區間皆預留了寬闊的行走路徑，客廳區域更擺入了妥貼的軟裝，在弧型邊的長型沙發和駝色單椅的擺置下，於設計巧思與材料搭配的佈展中，體現圓潤卻仍舊優雅的奢華質感。延續著悠長的空間來到了餐廳區塊，特地採用了具有反射效果的材料鋪展，與窗外美景相映，構築了虛實交錯的環繞式氛圍，讓用餐時也能與窗外美景相伴、沉靜在生活裡的每個片刻時光。

弧形語彙勾勒 呼應海洋意象的奢雅渡假宅

至於私領域部分，特地在擁有景致的房間內採用了大面落地窗鋪設，於迎面窗外陽台的方位設置了書桌，讓使用者在房間內閱讀、休憩時能與窗外美景相依，感受與大自然環抱的親暱與自在。延續了和公領域相同的弧形線法勾勒，延展於床頭背牆、櫃體造型、門片之間，甚至是到了主臥室的天花板造型，在悠遠流轉的設計語彙中，彷若譜寫了空間內獨有的悠然樂曲。其中屋主跳脫一般空間規劃的獨到巧思，在公領域客廳區塊間採用了柔弧曲線的 DJ 台配置，形似阿拉丁神燈的造型搭載漸變光色的嵌入式燈條，讓居者在家就能享受派對的生活樂趣。整體空間緊扣了喜歡海洋元素的業主，無論是象徵波浪意象的圓潤曲線、蘊涵藍白色調的軟裝選搭、湛藍壁面的鋪展，更甚至是依循風景設置的主臥浴缸、餐桌空間，皆在在圍繞著大自然、海洋與生活的相依共存，相當愜意。

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌

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