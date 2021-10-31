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都市中的綠洲私邸 以綠意素材建造安心歸屬

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【圖文提供│繽紛設計 L'atelier】

 

 

本案件甫一進門，迷人且奪目的 Christian Lacroix 壁紙便標示著宅邸的綠意風格以及主人家充滿活力且好客的一面，設計團隊巧思搭配的圓弧形藍綠色家具也展現了代表女性化柔美且圓融的一面。本案獨特之處是善用與植物相關的壁紙，將自然氣息引入家中，佐以有機造型的軟裝相輔，彷彿建造了一處城市中的綠洲，也成為一家人最能放鬆心情的安心歸屬。

 

 

開放式客餐廳社交亮點　雙主臥雙更衣室摩登格局

 

本案業主是一位好客喜歡與朋友在家中相聚的人，為此設計團隊悉心安排開放式的客餐廳，讓公共區域更加開闊也能自由運用，且在客廳主牆面配上張力十足的的 Christian Lacroix 壁紙，象徵主人活潑的形象。客廳沙發軟裝也採用跳色的抱枕，展顯俏皮活力的一面。餐廳區燈飾挑選採用錯落的圓形吊燈，讓餐廳區的空間感更顯輕盈，減少壓迫感並提升層次性。開放的餐廚設計與客廳沒有明顯的分界，成為主人能與朋友們歡聚的最佳空間。

 

由於本案是業主與母親的生活空間，格局特別規畫成兩間主臥室，兩套衛浴以及兩間更衣室。兩間主臥室各有其典雅與熱情的特色，但相同的地方都是採用了植物風格的壁紙，將大自然風格引入居家空間中。臥室中也安排有亮色的軟裝作為亮點，使沉穩典雅的休憩環境中依然能夠帶出不一樣的氛圍。

 

 

 

 

俐落硬裝與柔美軟裝的交響曲

 

本案件的硬裝是屬於較為俐落大方的現代線條，而為了讓空間中的硬式線條與柔美感能夠平衡，設計團隊透過設計弧形天花，圓形造型吊燈，採用有機線條的家具，來中和空間中線條部分比較冰冷的感覺。透過設計師的精心搭配，率性的俐落線條與熱情柔美的軟裝並不會顯得格格不入，反倒成為居家風景中最美麗的一首交響曲。

 

 

 

 

 

 

出自Living&Design住宅美學136.期雜

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