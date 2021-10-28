曼波漣漪 以「奶茶」與「珍珠」演繹活潑人文況味

【文字│Amelie 圖片提供│賀居室內設計】

整體空間融入樺達奶茶主打商品「奶茶」與「珍珠」作為發想核心，透過明亮的色調輔以弧形語彙，無論是銷售間抑或用餐區皆闡述著現代與活力並存的場域氣息；沿用弧形手法與明亮色澤調配，依序由入口牆面的造型設計至二樓座位區，具象如茶葉、珍珠、奶茶之形貌，將空間設計與產品連結、奠定深刻的品牌形象。此外亦多方運用了弧形、拱門等巧思勾勒，跳脫制式銷售空間的僵硬感，在同調異材質的交錯堆疊中演繹活潑且充滿律動的人文況味。

在地情懷融入嶄新設計詮釋鮮明活躍的趣味之境

創立者是目前經營者的母親，在二代經營者接掌後，期許在保持茶葉品質的堅持下同時也體現高雄在地的懷舊情感，而本案位在美術館區屬於新開發區域，二代經營者希冀能藉由販賣空間的轉變，賦予人們耳目一新的全新感受。由門外的販售檯面規劃起，延展至櫃台下方的金屬馬賽克拼貼，象徵著珍珠奶茶的奇幻蔓延，出框的散狀手法拼貼對應入口弧形的設置，讓空間顯得更加活潑，並在線性燈條的預埋下，堆疊著豐富層次的現代質感。店內的牆面透過弧形手法鋪展將茶葉、珍珠、杯飲等裝飾設計綴於牆面，表述著鮮明而獨特的用餐氛圍，並透過輕甜印象的選色如粉嫩色、莫藍迪綠座椅、糖果黃單椅等規劃，展現一樓空間和諧溫潤的調性；二樓部分，則採用珍珠奶茶的具象立面打造，漣漪般的水波紋，點綴以珍珠造型裝置，注入鮮明且極具創意的趣味性。整體空間採用奶茶色深淺交錯，店鋪門口鋪展的金屬馬賽克拼貼，呼應了金屬雕刻的精緻Logo，搭佐復古磨石子及繽紛水磨石，在新舊材質交錯鋪展之中，碰撞起另一種跳脫既定的特殊情貌。

平面思維轉化立面造型打造午後聚餐好去處

同時滿足消費、用餐、烹飪、拍照等空間需求，將空間大方向分為一二樓規劃，並有鑑於傳統茶品企業過於老氣、昏暗之形象，設計者遂希冀透過亮麗活潑的色澤與圓形語彙、弧形手法，揉合「奶茶」、「珍珠」為設計主軸，將企業的核心產品注入空間各處，特地將平面思維轉化為立面形貌，如二樓用餐區的造型牆面，在立體珍珠落至奶茶內形成的圓弧漣漪狀延展點綴於牆面，賦予多層面貌的視覺宴饗；採用的圓形及弧形語彙消弭了狹長型空間的制式局限，將空間由方正規矩的刻板格局中跳脫。座位區分配則整齊靠於牆面，於對應牆面有層次性的山嵐線性，透過金色葉脈的點綴，為狹長型的用餐空間，增添不少別出心裁的巧思與細節。本案當初為鐵皮屋的毛胚空間，需要透過加強隔音及阻熱設備調節以消弭鐵皮屋的基地限制；全方位的空間考量，由功能區塊配置、機能應用、動線規劃至造型設計逐一規劃，最終成為了民眾午後聚會品茶的首要之選。

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌

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