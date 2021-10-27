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透曦光廊 體現複合式住家與畫廊之境

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【文字整輯│ Amelie   圖片提供│邑天室內設計】

 

 

屋主本身經營畫廊，收藏有多件真跡畫作，在本次空間的規劃中期望能將掛畫與生活融合，體現複合式住家與畫廊之境。鑑於此，設計者在空間中多方預留可掛畫的大面牆壁，並以淡雅的色調作為主軸，透過跳色噴漆牆面對應，搭配單色軟裝點綴，最後在玻璃帷幕的運用下，創造空間不同於以往的嶄新感受。

 

 

現代簡約融合厚實材料玻璃帷幕打造藝廊般的風貌

 

結合畫廊與住宅的空間訴求是屋主對於本空間的期待，在既定的格局劃分之中，透過異材質鋪展，由材料特性彰顯空間豐富層次。以現代簡約的清新調性作為空間主軸，公領域以霧白調的牆面作為延展，接著採用了淺色木皮、跳色軟裝、金屬吊燈來點綴空間、型塑各區不同亮點，同時融入了簍空的櫃體與系統櫃，滿足屋主完善的收納配置。整體空間採用了鐵件元素、淺色木皮、手作仿清水模、梧桐木、超耐磨地板、鐵件訂製、實木桌板、環保污泥板、玫瑰金吊飾、荷蘭蜂巢簾與玻璃帷幕，為簡約現代的整體空間演繹同調異材質的多樣層次。其中，特地於書房牆面採用了玻璃帷幕鋪設，弧型面的玻璃帷幕在其穿透的特性下讓空間展現了更加放大、延伸的透視感，而書房內的實木桌面更是親自敲磨訂製而成，裁切最適當的尺寸以符合空間，質樸的木質材料更加提升了空間質感。最終並在富含現代簡約的基調下，延續嵌入燈條的線性勾縫語彙，揉合橘黃色燈光，烘托著溫馨唯美的清新風貌。

 

 

 

 

 

大面跳色塊鋪展藝術掛畫與空間交織的無限對談

 

整體空間採用大面色塊區分手法，多方預留了空白的牆面，提供屋主可掛置藝術畫的空間；以白色作為基調，在簡約調性內增添藍色大面牆、橘黃色櫃體，展現鮮豔而大膽的獨到質感。入門處以幾何磁磚拼貼與木質紋地坪作為區分界定出玄關落塵區；在狹長形的公領域中透過俐落線性勾縫之刻劃，加深了空間線軸聚焦美感，長軸線的櫃體鋪設與適量的簍空規劃，和諧地將收納和空間融為一體。紗質透光的布簾在白天時可篩下和煦日光，透露和睦溫潤的愜意氛圍，在金盞花黃的櫃體與亮麗沙發點綴之下，更加豐富了場域之間的對談。原空間賦有明確公私領域配置，給予了一個簡易廚房，設計者在審慎考量屋主使用需求之後，將廚房做延伸至開放式中島台，讓公領域多出此處可作為用餐、辦公的多功能區域。講求空間質感與和諧度，私領域則透過大面色彩如薄荷綠、湛藍色的顏色鋪展，凸顯富含個性化的私人配置，同時，將收納藏於空間，在單一空間內打造更加全面的機能性應用。

 

 

 

 

 

出自Living&Design住宅美學136.期雜

 

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