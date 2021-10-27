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晴丰之境 綠意圍繞的靜謐敞居

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

 

【文字整輯│編輯部   圖片提供│近境制作 遠域生活】

 

 

 

順應原始建築條件、規劃空間整體調性，此案坐落於城市街道的樹海區，周遭由一片綠意自然圍繞，設計上遂以大面圓弧玻璃帷幕作為回應，引渡窗外盎然生機自由流淌入內，營造不偏不倚的閒適氛圍，也為居者擘造一處靜謐敞居。

 

 

模糊場域分野　聚焦內心探索

 

客廳不以主牆作為區域分野，改將落地電視置於沙發和餐廚區之間，居者可依需求自由調整，產生更有彈性之場域聚集、隨性生活；另選以木皮格柵鋪展、散發溫潤暖意，平衡餐廳純白石牆，巧妙拿捏冷暖比例，亦藉異材質之色調變化，掌握內心情緒轉換，成功轉場過渡。

 

 

在平面構成的語言上，利用水吧台和火爐造型牆的前後關係，引導視覺動線，同時也區隔廊道和沙發區空間；造型牆轉角則以圓弧向外延展，開啟公區寬敞的曲面尺度，形塑視覺持續延伸感受，亦提供場域更開闊之廣度。

 

 

 

海波湧沒起伏　鋪展深度奇想

 

天花造型援引海的元素，在不同場域均呈現各具姿態之海波，藉由律動與聚焦效果為空間植入記憶點，也延續圓弧中心向下配搭傢具創造視覺亮點；火爐造型牆特以垂直線條分割兩側，延伸空間寬敞感受的同時，也增添場域深度；唯有理解真實需求，方能創造業主與自身安心對話的空間，不單就機能、需求上滿足，更在慢慢交流中實現業主對生活之想像，聚集向內探索與時間積累，讓空間成為時間載體，紀錄生活中的每篇故事。

 

 

 

 

 

 

 

出自Living&Design住宅美學136.期雜

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