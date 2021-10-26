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徜徉於大地色系的住宅－沉穩調性勾勒家的想像

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯│ Amelie   圖片提供│富億空間設計】

 

 

本案為新成屋的毛胚屋空間，擁有寬敞的空間配置，當初業 主便期許空間能夠擁有寬敞與舒適的氛圍，有鑑於此，設計 師特地採用了開放式的手法規劃，保留通透的空間特性，透 過木質調語彙、沉穩材質的佈展，以同調異材質舖展於各區塊，並在材料的細膩分割下，巧妙地界定出區塊間的和諧分野，步入期間，便徜徉於大地色系的場域，感受溫潤調性的 搭配、細品著四季遞嬗的美好與唯一。

 

 

 

 

公領域舖展和諧風貌 細膩劃分開放式區塊之別

 

 

於通透的場域劃分間，設計者多方採用了橡木、烤漆、皮革，並適度透過對比色調如黑木質櫃體、淺木質調地 坪相互呼應，在材料肌理的自然變化下，構築質感鮮明的場域氣息。有鑑於喜歡招待親友、客人的屋主，與公領 域餐廚空間區域，設置了中島吧檯以 T 字型銜接六人座餐桌，提供使用者展示廚藝料理時更多靈活運用的可能。 同時考量到使用區域的適當性，相較於客廳區地坪以溫潤的木質調應用，於餐廚區塊便是採用了耐污性較強的深 色磁磚搭配。依循著同調性的色澤搭配，由地坪、櫃體，延伸至閱讀區門片，可自由活動的門片設計，當隔起拉 門時便能享有完整獨立空間，無論是休憩、閱讀皆能符合使屋主生活。

 

 

 

 

 

 

融入個人喜好 客製化每處空間巧思

 

除了透過同調異材質的設計手法鋪展，圍塑寧靜與舒適的場域氛圍之外， 本次設計更考量到屋主喜歡收藏的嗜好，妥善規劃了許多置物空間滿足使用 上的全面需求。像是公領域在客廳與書房之間，透過半開放式的展示櫃體， 隱約界定了空間劃分，不僅營造了區塊間穿透、延伸的感受，同時亦提供了 更多能夠收藏公仔、重型機車配備的完善配置。在大坪數空間規劃的要點中， 設計師認為應掌握各區塊的連貫性、以及人與空間的相互關係，在傾聽業主 真正的空間需求與生活習慣，方能打造一處和諧而全面的空間設計。私領域 部分，延續了大地色系的調性，特地於床頭背板採用了裸色壁布，適量的櫃 體裁切配置，讓床頭面不只有一種用途。其中更於主臥室規劃了陽台造景， 注入了綠意質栽、木質調地板設計和小碎石鋪展，營造充滿生機的靜謐之隅。

 

 

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌

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