特輯！紅點設計大獎——品牌與傳播設計獎：回顧 2020 優秀作品國際特輯

【編輯撰文| 董佳恩圖| Red Dot Design Award : Brands & Communication Design】

每年一次,來自世界各地的機構、設計師和公司都受邀參加紅點獎:品牌與傳播設計。在「品牌」類別中,企業可以從37個行業中進行選擇,有機會獲得「紅點:年度品牌」稱號。在輸入個人傳播項目和創意作品時,「傳播設計」部分提供了18個類別的選擇。年輕設計師有機會在 Red Dot: Junior Award 中證明自己。所有參賽作品均由紅點評審團根據「尋找優秀設計和創意」的指導原則進行評估。屢獲殊榮的品牌和項目可以使用國際知名的紅點標籤也有機會獲得進一步的好處。

聲音包裝──

Sound 02

University:Ling Tung University, Taichung, Taiwan Supervising Professor:Chang-Chi Tsai, Ching-Wei Liu

Design:Tzu-Ling Liu, Hsing-Ju Lu, Yi-Zhen Lai, Bin-Ru Kong

這件來自台灣台中的作品,由嶺東科技大學的學生們所創作。作品由一本書和三張 CD 組成,使用三個中心主題來解決台灣沿海海藻數量減少和氧氣減少的問題。這些主題的配樂融合了台灣風格的音樂和海浪拍打海藻覆蓋的岩石所產生的聲音。其中一張 CD 是透明的,並裝飾有波浪圖案,可以反映海藻生長的環境和聲波。海藻稿紙是用於包裝設計的項目之一,創造了與自然的聯繫。

展覽設計──

回复:ECM

Client:Storage by Hyundai Card, Seoul, South Korea

Design:1990 UAO, Seoul, South Korea Joosung Design Lab, Seoul, South Korea

以「感受聲音的迴響」為座右銘,本次展覽被設想為​​一個受乒乓球桌啟發的平台。它邀請遊客面對面坐著,中間夾著一塊薄布。每當音樂改變時,交替的燈光照亮觀眾。觀眾可以選擇作為安靜的聽眾或作為舞台上的演員在燈光下參與。他們可以通過在空間中聽音樂或通過在特定空間內的音樂家之間進行想像的對話來體驗連續的聲音。因此,參觀者可以通過創作行為獲得新的藝術體驗。

商業音響──

T-Roc 鮑勃

Client:Volkswagen AG, Wolfsburg, Germany

Design:loved GmbH, Hamburg, Germany

在這部電影中,超小型跨界 SUV 車型 T-Roc R 在視覺上呈現了一場配備四人座雪橇的比賽。“這一切都與力量、速度和控制有關。” 奧地利有舵雪橇飛行員本尼·邁爾 (Benny Maier) 的評論伴隨著這一動作,就像一首共鳴咒語。隨著四人座雪橇的速度加快,電影也是如此。運動員在健身房訓練他們的速度力量的呼吸加快了節拍,並將步伐加快到抽水的節奏。正是聲音設計和不顯眼的構圖賦予了電影動態,有效地強調了雪橇與車輛、運動員和運動器材之間的類比。

Red Dot Design Award : Brands & Communication Design

至11 月 12 日起,獲獎品牌和作品將會在線發佈:點選此,同時也將於2021 年 11 月 12 日公佈本次品牌與傳播設計項目Brands & Communication Design

的最大獲獎者,以及宣佈新興設計師的紅點新秀獎及10,000 歐元的獎金得主。

【報名類別簡介】

品牌類:

包括汽車、嬰幼兒、衛浴、建築工程、化學產業、商品、諮詢、化妝品、文化機構、電子、時尚與配飾、金融服務、食品飲料、家具、園藝、暖氣與空調、家用產品、珠寶、廚房、照明、媒體、醫療與保健領域、辦公室、線上服務、戶外、個人護理與養生(新)、公營部門、零售、軟件、運動、餐具、技術、通訊、工具、旅遊業、運輸與移動、鐘錶等37個行業類別。

傳達設計類:

企業設計與識別、品牌設計與識別、廣告、包裝設計、出版與印刷物、年度報告、字體與字型、插畫、海報、空間傳達、展區、零售設計、網路、應用程式、介面設計、電影與動畫、聲音設計、數位方案等18 個參賽組別。

Red Dot: Junior Award 紅點新秀

紅點新秀是紅點品牌與傳達設計大獎的一部分,該獎項開放設計學院、高等教育機構、職業學校的學生,或畢業未滿兩年的新秀設計師報名參加。提交之作品為在校和培訓期間,或是於結業後接受委託所創作,報名新秀能獲得10 % 的報名費用折扣。獎金金額高達一萬歐元的紅點新銳設計獎將頒發給作品最為優秀的年輕設計師,旨在提供年輕新秀一個成功進入設計行業的跳板,為他們創造與業界之間的連結。

【評選標準】

「傳達設計」類評選標準:

概念:獨創性與創意性

形式:設計質量與創新

影響效應:可理解性與情感表現

「品牌」類評選標準:

概念:願景與品牌資產

形式:設計與品牌傳播

影響效應:品牌識別與差異化

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項,包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(0)2-2509-1598 # 15 or email to registerlmg@designwant.com

