快訊

柯文哲譏基捷「等反攻大陸再處理」 林右昌：腦袋還留在過去時空

一張圖看天氣！明起回暖水氣減少 又有颱風將生成

流動的磅礡 心之所嚮便是家的真諦

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯│ Dakota Gong Su   圖片提供│原田國際好設計】

屋主因工作的緣故頻繁往返海內外，繁忙的飛行生活就像奔流一去不復返，每當停下腳步，往往驚覺韶光已逝，因此總企盼回家後能獲得徹底放鬆、感悟心靈釋放的自由。為此，材質、結構運用成為本案的重要命題，譬如嚴選沉穩內斂的大理石，鋪陳磅礡大器的有形天地關係；同時間，援引溫潤暖心的木質紋理，導引寧謐祥和的恬適氛圍，彷彿動靜間皆暗喻尋求內在安定的深摯渴求，揭示心之所嚮便是家的真諦。

 

情境式材質鋪排　推演心的歸屬

 

顧及屋主的職業和個性，本案精煉「動中求靜」的哲思意涵作依歸，舉凡玄關地坪利用黑色天然大理石鋪就，奔放的白色花紋猶如筆力遒勁的潑墨恣意揮灑，貼合主人翁果敢無懼的性格；其氣勢萬千，一路宛若行雲流水淹漫至牆面及天花板，營造出具向度的延伸線性，與餐廳的淺白色山水紋石材地板交相輝映，傳遞回家後紛雜心緒的過渡和沉澱的過程。

 

 

然而，如湍急瀑布傾瀉而下的大理石質地並非紊亂無紀，流動之韻律藉由木料的添入，達到令視覺暫歇喘息的轉折。像是客廳特別揀選花旗松實木地板，加工裁切出三種不同寬度，並採不規則拼接形塑質樸卻顯靈活生動的自然肌理；其紋路雖蜿蜒柔美，但踩踏時能立即接收格外實在的觸感；頂天立地式檜木櫃則隱逸獨特香氣，也象徵忙碌旅人的元氣驛站，或許從中得以領略倦鳥歸巢的安心之情，從各項感官連動對家的感知。石、木之冷暖完美共融，無疑憑藉著質材特性突顯非凡氣度，巧妙界定亦動亦靜的和諧氣氛。

 

 

流轉千迴　探尋家的適性新境

 

另一方面，本案強調擘造結構線條之流暢，以及通透敞朗的舒適空間感，遂於室內各隅悉心安排游刃有餘的格局巧思。例如在玄關壁面嵌入俐落的鐵件，結合石、木紋承接緩慢前行的指引，搭佐香氛燭光調節明度，築砌一方寧靜休憩的角落；緊接著，整合餐廳白色石材迴旋裊繞的絲紋，共舞輕盈飄忽的頻率；開放式廚房置入流線形中島，而天花板挖鑿出雲朵狀構造，開啟使用者想像漫步天際的自在自適，讓慌亂的思緒在此消化、沉潛，拾獲真實的療癒。

 

 

 

自返家的那刻起，多樣化設計元素語彙漸次加入，彷若頌世協奏曲所發揚的精神，致力譜寫各章節的強弱起伏、跌宕生姿，眼前的線條由外向內逐漸柔化，甚至傢具傢飾的選擇都改由圓弧取代尖銳邊角，打造更加完滿平和的環境調性，躁動的靈魂也在不知不覺中得到撫慰。

 

 

 

出自Living&Design住宅美學136.期雜

設計王觀看更多資訊

延伸閱讀

基隆城隍廟、東岸廣場地下道變身難產 5度招標中

流暢生活動線 光線蔓延空間

窺見第三航廈之美 – 台灣門戶新意象的設計與實現

天花板破大洞都更仍卡關 龜山海砂屋仍有居民住

相關新聞

特輯！紅點設計大獎——品牌與傳播設計獎：回顧 2020 優秀作品國際特輯

每年一次，來自世界各地的機構、設計師和公司都受邀參加紅點獎：品牌與傳播設計。在「品牌」類別中，企業可以從37個行業中進行選擇，有機會獲得「紅點：年度品牌」稱號。在輸入個人傳播項目和創意作品時，「傳播設計」部分提供了18個類別的選擇。年輕設計師有機會在 Red Dot: Junior Award 中證明自己。所有參賽作品均由紅點評審團根據「尋找優秀設計和創意」的指導原則進行評估。屢獲殊榮的品牌和項目可以使用國際知名的紅點標籤也有機會獲得進一步的好處。

流動的磅礡 心之所嚮便是家的真諦

屋主因工作的緣故頻繁往返海內外，繁忙的飛行生活就像奔流一去不復返，每當停下腳步，往往驚覺韶光已逝，因此總企盼回家後能獲得徹底放鬆、感悟心靈釋放的自由。為此，材質、結構運用成為本案的重要命題，譬如嚴選沉穩內斂的大理石，鋪陳磅礡大器的有形天地關係；同時間，援引溫潤暖心的木質紋理，導引寧謐祥和的恬適氛圍，彷彿動靜間皆暗喻尋求內在安定的深摯渴求，揭示心之所嚮便是家的真諦。

紅點設計：數位時代的新開創力──DENWERK

denkwerk 是一家數位機構，成立於 1998 年，現在由 Jochen Schlaier 和 Marco Zingler 管理。該公司擁有 220 名員工，在科隆、漢堡、柏林和慕尼黑設有辦事處。該機構的目標是陪伴客戶進行數位化轉型，並致力於融合管理諮詢和設計方面的服務。而該機構將15% 的利潤投資於研發領域。「創造正向的變化」是denwerk為 DeepL、ESPRIT、Motel One、Santander 和 YOU Foundation 等客戶提供獲獎作品的座右銘。

在藝術設計間 陳述生活的軌跡

空間設計自有其獨特性，如何收攏各類藝術，最後使其成為空間設計具象的涵養，張祥鎬表示：「將音樂、文學、電影做出整合後，其實就是一個訴說故事的過程，而在訴說故事的流程中不斷穿插或剪接，其實就是生活的軌跡。」張祥鎬在空間場景的轉換過程中，融合電影分鏡、切換場景等概念，在場域間串聯情緒，流利而不間斷地表露出文本般的敘述語言，「有別於電影，生活場景無法進行剪接，因此我嘗試用不同的藝術背景去表達一個連續性的生活型態，同時將那套用在不同空間中。」張祥鎬如是說道。

2021義大利A’DESIGN優良建築設計類別——GOOD ARCHITECTURE DESIGN AWARD鉑金獎精選特輯

隨著時代浪潮的推進，設計如海上乘風破浪的大船，在創新齒輪的連軸中，肩負著推動世界邁向進步生活的重要使命。而設計大獎更是背後的重要舵手，造就卓越的同時也掌握著重要的設計趨勢與發展。素有「設計界奧斯卡」之稱的頂尖賽事─義大利A’ Design Award，不僅考量視覺藝術與使用機能，更引入文化傳承與融合、環境永續，以及商業概念等思考面向，參賽者報名能在100個分類中找到最合適的參賽項目，由設計鑑往知來，穿針引線織起細密的網，將頂尖多元的設計作品網羅其間，交織出豐富且具有前瞻性的設計藍圖。

流暢生活動線 光線蔓延空間

位於安平海景景觀大樓方向的本案，擁有絕佳海景及自然景觀，屋主以渡假屋的形式使用的住所，溫暖舒適的台南海邊，可謂絕佳的渡假地；觀賞窗外綿延的浪花與山景，整體以中性素雅的色調規劃，拋光大理石、灰白色牆面統一色調，自然光線照射在大理石餐桌，望見陽台與海上的開闊景觀，同樣的色調延伸至室內，特別挑選的搖椅放置中性色調的書房一角，搭配屋主的喜好，打造一件品味與實用兼具的休閒住所，無論是招待客人或獨處皆大方舒適。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。