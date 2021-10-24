流動的磅礡 心之所嚮便是家的真諦

【文字整輯│ Dakota Gong Su 圖片提供│原田國際好設計】

屋主因工作的緣故頻繁往返海內外，繁忙的飛行生活就像奔流一去不復返，每當停下腳步，往往驚覺韶光已逝，因此總企盼回家後能獲得徹底放鬆、感悟心靈釋放的自由。為此，材質、結構運用成為本案的重要命題，譬如嚴選沉穩內斂的大理石，鋪陳磅礡大器的有形天地關係；同時間，援引溫潤暖心的木質紋理，導引寧謐祥和的恬適氛圍，彷彿動靜間皆暗喻尋求內在安定的深摯渴求，揭示心之所嚮便是家的真諦。

情境式材質鋪排 推演心的歸屬

顧及屋主的職業和個性，本案精煉「動中求靜」的哲思意涵作依歸，舉凡玄關地坪利用黑色天然大理石鋪就，奔放的白色花紋猶如筆力遒勁的潑墨恣意揮灑，貼合主人翁果敢無懼的性格；其氣勢萬千，一路宛若行雲流水淹漫至牆面及天花板，營造出具向度的延伸線性，與餐廳的淺白色山水紋石材地板交相輝映，傳遞回家後紛雜心緒的過渡和沉澱的過程。

然而，如湍急瀑布傾瀉而下的大理石質地並非紊亂無紀，流動之韻律藉由木料的添入，達到令視覺暫歇喘息的轉折。像是客廳特別揀選花旗松實木地板，加工裁切出三種不同寬度，並採不規則拼接形塑質樸卻顯靈活生動的自然肌理；其紋路雖蜿蜒柔美，但踩踏時能立即接收格外實在的觸感；頂天立地式檜木櫃則隱逸獨特香氣，也象徵忙碌旅人的元氣驛站，或許從中得以領略倦鳥歸巢的安心之情，從各項感官連動對家的感知。石、木之冷暖完美共融，無疑憑藉著質材特性突顯非凡氣度，巧妙界定亦動亦靜的和諧氣氛。

流轉千迴 探尋家的適性新境

另一方面，本案強調擘造結構線條之流暢，以及通透敞朗的舒適空間感，遂於室內各隅悉心安排游刃有餘的格局巧思。例如在玄關壁面嵌入俐落的鐵件，結合石、木紋承接緩慢前行的指引，搭佐香氛燭光調節明度，築砌一方寧靜休憩的角落；緊接著，整合餐廳白色石材迴旋裊繞的絲紋，共舞輕盈飄忽的頻率；開放式廚房置入流線形中島，而天花板挖鑿出雲朵狀構造，開啟使用者想像漫步天際的自在自適，讓慌亂的思緒在此消化、沉潛，拾獲真實的療癒。

自返家的那刻起，多樣化設計元素語彙漸次加入，彷若頌世協奏曲所發揚的精神，致力譜寫各章節的強弱起伏、跌宕生姿，眼前的線條由外向內逐漸柔化，甚至傢具傢飾的選擇都改由圓弧取代尖銳邊角，打造更加完滿平和的環境調性，躁動的靈魂也在不知不覺中得到撫慰。

出自Living&Design住宅美學136.期雜誌

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