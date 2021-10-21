紅點設計：數位時代的新開創力──DENWERK

【文| 董佳恩 圖| Red Dot Design Award : Brands & Communication Design】

「創造正面的變化」：denkwerk 獲得紅點：2021 年度最佳機構

「紅點：年度最佳機構」是紅點:品牌與傳播設計類中的最高榮譽。今年，這個獎頒給了總部位於科隆的機構“denkwerk”，該機構2021年以其出色的設計成就在今年就贏得了九項殊榮。

開創性的諮詢和機構混合

denkwerk 是一家數位機構，成立於 1998 年，現在由 Jochen Schlaier 和 Marco Zingler 管理。該公司擁有 220 名員工，在科隆、漢堡、柏林和慕尼黑設有辦事處。該機構的目標是陪伴客戶進行數位化轉型，並致力於融合管理諮詢和設計方面的服務。而該機構將15% 的利潤投資於研發領域。「創造正向的變化」是denwerk為 DeepL、ESPRIT、Motel One、Santander 和 YOU Foundation 等客戶提供獲獎作品的座右銘。

創造力和數位專業知識結合後的開創力

「denkwerk將數位解決方案與出色的設計和對實驗的熱情相結合。通過這樣做，它一次又一次地贏得了自己的客戶和我們的評審團的青睞。」紅點獎創始人兼首席執行官 Peter Zec 教授解釋道: 『該機構的工作是具開創性的——尤其是在當前數位化轉型的時代。它總是專注於最佳的用戶體驗，這也展現了偉大的創造力和數位專業。由於這一特殊成就，denkwerk 現在獲得了「紅點：2021 年度最佳機構」的榮譽。』

denkwerk 的首席創意官 Jochen Schlaier 說：『我們很高興被授予年度最佳機構稱號。我們所做的是基於:「好的項目可以具有真正轉變的力量」，這樣的信念。這就是我們設計開創性旗艦項目的原因。事實上我們現在可以使用這個頭銜作為代表我們機構的象徵，代表我們已經成功地實現了我們的目標。我要感謝紅點，尤其是我出色的團隊！』

「數位解決方案」的新選項

今年，denkwerk 因為它新穎的數位解決方案，從競爭對手中脫穎而出。這些項目在數位化的背景下以持久的方式改變了我們的溝通方式。 denkwerk 不是一次而是兩次贏得評審團的青睞——包括網站 whyarewecreative.com，該網站是基於 Hermann Vaske 導演的一個項目，並在三十年間，就創造力這樣的主題對藝術家和創意人員的採訪並進行了整理。該網站出色的地方再於其交互性和特殊導航，這使其充滿趣味。

“fraenk”項目也贏得了評審團的青睞。這是移動電話提供商“Congstar”的一個基於應用程序的新品牌的名稱。

關於 denkwerk：

denkwerk 由業主管理，是德國最具創意的數位機構之一。 denkwerk 在四個地點（科隆、柏林、慕尼黑、漢堡）僱了來自 21 個國家的 220 名專家

並設計領先品牌和公司的數位化轉型。其客戶包括 Congstar、DeepL、ESPRIT、歐萊雅、微軟、Motel One、RheinEnergie、Santander、

Stadtwerke München 和 STORCK。更多信息請訪問 www.denkwerk.com。

關於紅點設計獎：

紅點設計獎分為三個不同的項目：產品設計、品牌與傳播設計和、設計

概念。它擁有超過 20,000 個參賽作品，是世界上最大的設計競賽之一。

1955 年，陪審團首次召開會議，評估當時的最佳設計。 1990 年代，Red Dot 首席執行官 Peter Zec 教授開發了該獎項的名稱和品牌。自從「紅點」成為卓越設計品質的國際標誌。獲獎者將在年鑑、博物館和網上公佈。如需更多信息，可參訪 www.red-dot.de。

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