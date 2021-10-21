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紅點設計：數位時代的新開創力──DENWERK

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文| 董佳恩   圖| Red Dot Design Award : Brands & Communication Design】

「創造正面的變化」：denkwerk 獲得紅點：2021 年度最佳機構

紅點：年度最佳機構」是紅點:品牌與傳播設計類中的最高榮譽。今年，這個獎頒給了總部位於科隆的機構“denkwerk”，該機構2021年以其出色的設計成就在今年就贏得了九項殊榮。

 

開創性的諮詢和機構混合

denkwerk 是一家數位機構，成立於 1998 年，現在由 Jochen Schlaier 和 Marco Zingler 管理。該公司擁有 220 名員工，在科隆、漢堡、柏林和慕尼黑設有辦事處。該機構的目標是陪伴客戶進行數位化轉型，並致力於融合管理諮詢和設計方面的服務。而該機構將15% 的利潤投資於研發領域。「創造正向的變化」是denwerk為 DeepL、ESPRIT、Motel One、Santander 和 YOU Foundation 等客戶提供獲獎作品的座右銘。

 

創造力和數位專業知識結合後的開創力

「denkwerk將數位解決方案與出色的設計和對實驗的熱情相結合。通過這樣做，它一次又一次地贏得了自己的客戶和我們的評審團的青睞。」紅點獎創始人兼首席執行官 Peter Zec 教授解釋道: 『該機構的工作是具開創性的——尤其是在當前數位化轉型的時代。它總是專注於最佳的用戶體驗，這也展現了偉大的創造力和數位專業。由於這一特殊成就，denkwerk 現在獲得了「紅點：2021 年度最佳機構」的榮譽。』

denkwerk 的首席創意官 Jochen Schlaier 說：『我們很高興被授予年度最佳機構稱號。我們所做的是基於:「好的項目可以具有真正轉變的力量」，這樣的信念。這就是我們設計開創性旗艦項目的原因。事實上我們現在可以使用這個頭銜作為代表我們機構的象徵，代表我們已經成功地實現了我們的目標。我要感謝紅點，尤其是我出色的團隊！』

 

「數位解決方案」的新選項

今年，denkwerk 因為它新穎的數位解決方案，從競爭對手中脫穎而出。這些項目在數位化的背景下以持久的方式改變了我們的溝通方式。 denkwerk 不是一次而是兩次贏得評審團的青睞——包括網站 whyarewecreative.com，該網站是基於 Hermann Vaske 導演的一個項目，並在三十年間，就創造力這樣的主題對藝術家和創意人員的採訪並進行了整理。該網站出色的地方再於其交互性和特殊導航，這使其充滿趣味。

“fraenk”項目也贏得了評審團的青睞。這是移動電話提供商“Congstar”的一個基於應用程序的新品牌的名稱。

 

關於 denkwerk：

denkwerk 由業主管理，是德國最具創意的數位機構之一。 denkwerk 在四個地點（科隆、柏林、慕尼黑、漢堡）僱了來自 21 個國家的 220 名專家

並設計領先品牌和公司的數位化轉型。其客戶包括 Congstar、DeepL、ESPRIT、歐萊雅、微軟、Motel One、RheinEnergie、Santander、

Stadtwerke München 和 STORCK。更多信息請訪問 www.denkwerk.com。

 

關於紅點設計獎：

紅點設計獎分為三個不同的項目：產品設計、品牌與傳播設計和、設計

概念。它擁有超過 20,000 個參賽作品，是世界上最大的設計競賽之一。

1955 年，陪審團首次召開會議，評估當時的最佳設計。 1990 年代，Red Dot 首席執行官 Peter Zec 教授開發了該獎項的名稱和品牌。自從「紅點」成為卓越設計品質的國際標誌。獲獎者將在年鑑、博物館和網上公佈。如需更多信息，可參訪 www.red-dot.de。

 

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在藝術設計間 陳述生活的軌跡

空間設計自有其獨特性，如何收攏各類藝術，最後使其成為空間設計具象的涵養，張祥鎬表示：「將音樂、文學、電影做出整合後，其實就是一個訴說故事的過程，而在訴說故事的流程中不斷穿插或剪接，其實就是生活的軌跡。」張祥鎬在空間場景的轉換過程中，融合電影分鏡、切換場景等概念，在場域間串聯情緒，流利而不間斷地表露出文本般的敘述語言，「有別於電影，生活場景無法進行剪接，因此我嘗試用不同的藝術背景去表達一個連續性的生活型態，同時將那套用在不同空間中。」張祥鎬如是說道。

2021義大利A’DESIGN優良建築設計類別——GOOD ARCHITECTURE DESIGN AWARD鉑金獎精選特輯

隨著時代浪潮的推進，設計如海上乘風破浪的大船，在創新齒輪的連軸中，肩負著推動世界邁向進步生活的重要使命。而設計大獎更是背後的重要舵手，造就卓越的同時也掌握著重要的設計趨勢與發展。素有「設計界奧斯卡」之稱的頂尖賽事─義大利A’ Design Award，不僅考量視覺藝術與使用機能，更引入文化傳承與融合、環境永續，以及商業概念等思考面向，參賽者報名能在100個分類中找到最合適的參賽項目，由設計鑑往知來，穿針引線織起細密的網，將頂尖多元的設計作品網羅其間，交織出豐富且具有前瞻性的設計藍圖。

流暢生活動線 光線蔓延空間

位於安平海景景觀大樓方向的本案，擁有絕佳海景及自然景觀，屋主以渡假屋的形式使用的住所，溫暖舒適的台南海邊，可謂絕佳的渡假地；觀賞窗外綿延的浪花與山景，整體以中性素雅的色調規劃，拋光大理石、灰白色牆面統一色調，自然光線照射在大理石餐桌，望見陽台與海上的開闊景觀，同樣的色調延伸至室內，特別挑選的搖椅放置中性色調的書房一角，搭配屋主的喜好，打造一件品味與實用兼具的休閒住所，無論是招待客人或獨處皆大方舒適。

大器樓中樓 盡顯歐洲上城風範

樓中樓，是住宅分類中的一道獨特焦點，透過構築挑高、寬敞的大器客廳，烘托大宅氣度與屋主自身非凡特質；精心規劃銜接樓層的階梯設計，將垂直過道轉化為賦予空間靈魂的一抹亮點；串連上下樓層的立面以通透為要，融化封閉的破格規劃，讓光與空氣得以自然對流、互動其 中，實踐居所明亮、開闊的動人生命力。

精粹落日下的美麗時光

咖啡店”Today Is Long”-TIL的經營團隊，在澳洲品嘗極為講究的咖啡文化，對於當地景致及生活方式有相當的體會，便與設計團隊引進當時的經驗，連同壯麗落日一同帶回家鄉香港，在競爭激烈的咖啡市場中傳播澳洲理念，並且選擇街角的要點各司要角，位於香港大學周圍社區，交織人文及中西合併的生活情境，從靈感來源萃取的落日印象，磚紅色調磁磚搭配大面積的白色，通透的玻璃窗與綠植相映，矛盾又適中的落在商業繁盛的人文社區。

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