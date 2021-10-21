在藝術設計間 陳述生活的軌跡

【文字｜林育瑋 圖片｜伊太設計】

設計的共通和多樣性

空間設計自有其獨特性，如何收攏各類藝術，最後使其成為空間設計具象的涵養，張祥鎬表示：「將音樂、文學、電影做出整合後，其實就是一個訴說故事的過程，而在訴說故事的流程中不斷穿插或剪接，其實就是生活的軌跡。」張祥鎬在空間場景的轉換過程中，融合電影分鏡、切換場景等概念，在場域間串聯情緒，流利而不間斷地表露出文本般的敘述語言，「有別於電影，生活場景無法進行剪接，因此我嘗試用不同的藝術背景去表達一個連續性的生活型態，同時將那套用在不同空間中。」張祥鎬如是說道。

隨著空間需求、業主背景、使用功能不同，空間鋪陳的語彙和著重方向都各自有別。住宅作為私人居家空間，設計時更多著重於公、私領域的界線定義，譬如《深圳太子灣灣璽頂級住宅會所》一案，張祥鎬引入文本、場景轉換的概念銜合場域情緒，同時也自然地在使用者行進過程中暗示場域的性格轉換。在企業空間上，張祥鎬則依據不同企業的規格，替業主定義出企業所處的國際高度，以本案高跟鞋設計公司《RUIKE跨國際企業總部》為例，公共大廳以金屬摺梯勾勒出女性穿著高跟鞋的懸挑意象，透過設計手法將業主形象轉化為空間藝術，在理性和感性的結合間打造獨一無二的企業總部。而另一處《台北Takai 日本料理》，則以透灰玻璃定義日式腰線設計，於長廊上以垂直隔柵做出視覺引導，在行進過程中若有似無地窺見餐廳全貌，儀式般地將業主引導進用餐空間。

有別於診所過去予人樸素、務實的功能性印象，張祥鎬在《ESTHETIC DENT怡登牙醫旗艦店》設計上則將牙套、固定金屬帶入空間設計範疇內，將牙醫師治療所具備的器具與形象，抽象卻實際地呈現於空間中。另一案《Symphonic Yard Clinic 身心診所》，張祥鎬則在天花上透過條紋玻璃的反射，呈現出難以觸摸到的人類潛意識，將如夢境般的心理狀況具象化為空間設計。而休閒空間如酒吧、夜店，張祥鎬則不拘一格地利用空間畫面鋪陳產業形象，如位於台北的《KOR TAIPEI》夜店則蘊含年輕男女的輕微躁動，設計上以線條色塊帶出活動區域、包廂設計和主舞台佈局，同時隱喻不斷追逐奔跑的男女關係，利用人與人物之間互相吸引的距離重新詮釋夜店精神。位於南風廣場四十八樓的高級酒吧《CÉ LA VI》與101大樓比鄰而居，張祥鎬則使用香檳金微醺質感搭配大器木質隔柵，結合品牌標幟性紅傘，在信義區的都市景觀中打造無可取代的空中酒吧。

出自《Living NO.132 住宅美學》

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