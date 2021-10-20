2021義大利A’DESIGN優良建築設計類別——GOOD ARCHITECTURE DESIGN AWARD鉑金獎精選特輯

【編輯撰文｜Amelie圖片提供｜A' Design Award & Competition】

隨著時代浪潮的推進，設計如海上乘風破浪的大船，在創新齒輪的連軸中，肩負著推動世界邁向進步生活的重要使命。而設計大獎更是背後的重要舵手，造就卓越的同時也掌握著重要的設計趨勢與發展。素有「設計界奧斯卡」之稱的頂尖賽事─義大利A’ Design Award，不僅考量視覺藝術與使用機能，更引入文化傳承與融合、環境永續，以及商業概念等思考面向，參賽者報名能在100個分類中找到最合適的參賽項目，由設計鑑往知來，穿針引線織起細密的網，將頂尖多元的設計作品網羅其間，交織出豐富且具有前瞻性的設計藍圖。

頂尖設計的幕後推手 兼容多重價值

吸引全球關注爭相角逐的A' Design Architecture Design Award 優良建築設計獎，旨在發掘全球設計質量優秀臻於完美的嶄新力作，嚴格評估其創新性、獨特性、社會影響力、環境友善性與能源利用等標準，藉由本次競賽脫穎而出將有助於提著知名度，於生活中、商業界能更利於吸引潛在客戶；同時獲獎者在獎盃、證書、設計展覽的相輔相成之下更有機會成為全球設計圈、競爭市場與媒體所矚目的新星焦點。

2020-2021全球建築大樓與結構設計項目獲獎精選——

Architecture, Building and Structure Design Category

（一）

設計者 Kris Lin

作品名 Ruyi展覽中心

獲獎別 鉑金獎

位於中國鄭州龍湖金融中心的標誌性建築，以中國傳統美好寓意的「如意」為命名，象徵著吉祥。在這個建築中，彎曲形貌的鋼結構覆蓋以白色鋁板，細節的加工與弧度相接後形塑一氣呵成、帶有精密科技感的流線魅力。

（二）

設計者 Zhubo Design Co., Ltd.

作品名 Guangming公共服務平台

獲獎別 鉑金獎

本建築為政府的辦公大樓，設計靈感取自中國古代官職名、象徵權力與地位的太師椅造型，透過環繞式規劃與鏤空劃分，揉合現代式的手法打破保守形象，以山巒曲線般的曲弧形貌勾勒起靈活輕鬆的氛圍。

（三）

設計者 Sanzpont Arquitectura

作品名 Living The Noom Housing

獲獎別 鉑金獎

當人們問起，想在哪度過餘生？此激將法讓設計者有了本次設計的構思，本項目由三棟五層樓的建築組成，透過混凝土結構與獨立竹子材質的立面組成，採用了大面的現有植披、太陽能板與整合生物氣候的各項設施，構成環保效能極高的度假之境。

（四）

設計者 Dreessen Willemse Architecten

作品名 Villa 22私人宅邸

獲獎別 鉑金獎

Villa 22的命名取自該建築物正位於22度斜坡上的特殊位置而相當湊巧的是，門牌號碼同樣也是22號；大面通透的玻璃與邏輯性相當強的不規則立面不經意地攫獲眾人目光，優雅地佇立其間仿若成為山丘中的一部分，混凝土為主的建築元素，則更加彰顯了與自然合一的純粹張力。

（五）

設計者 Kris Lin

作品名 White Mountain俱樂部

獲獎別 鉑金獎

深受自然萬物——山丘連綿起伏的壯闊形貌所影響，呈現於建築物外觀視覺，目光直切地表與地下之境，在四面環山擁抱自景觀的大地之間弱化建築本體，圍塑城市景觀與大自然共榮共存的和諧景致。

（六）

設計者 Qun Wen

作品名 ShuiFa-White Marble in the Wilderness貿易中心

獲獎別 鉑金獎

本建築離市中心有一段距離，在荒蕪地帶透過設計打造了融於周遭環境並方便遊客運用的空間，大面地採用穿孔板達有效的遮光效果，同時使建築物更加環保。玻璃帷幕與穿孔版的交疊形成灰色的半透明感受，為步入期間的人們營造更佳豐富的空間體驗。

（七）

設計者 Arch-Age Design

作品名 Xi’an Vanke Yan Ming Lake展示間

獲獎別 鉑金獎

建築師在設計本案時僅遵循著反思自然的初衷，期許建築物能在山、河、湖、天等天然要素中和諧共存著。因此本次設計汲取了山和湖的意象透過螺旋式結構，以自然靈活的曲線勾勒其外觀，在留白的純粹色調裡，形構畫布般的樸素質感，在日光引注下煥發純粹質感。

（八）

設計者 Zong Wu Xu and Pekka Salminen

作品名 Strait Culture藝術中心

獲獎別 鉑金獎

體現中國傳統文化作為本次設計構思，以皎潔的茉莉花形象打造出神入化的一瓣瓣花片形貌，並多方採用了36000多塊的陶瓷板、四萬多根的陶瓷棒和竹子材料建造，由材料體現富饒古意的中國傳統哲思，並在當地材料的採用下，彰顯在地化建造的完善性與環保優勢。

（九）

設計者 Tomasz Konior

作品名 Concert Hall in Warsaw音樂學校

獲獎別 鉑金獎

改造自孤兒院空間的音樂學校，保留了原始基地的部分佈局，透過聲學構造的精心佈展，以混凝土、鋼材，和木材打造而成。環繞式的圓形空間規劃彷彿造就了專屬於建築的舞動旋律，在部分翻修與適度持原貌的勾勒下重新定義空間。

（十）

設計者 Qun Wen

作品名 Shard-The Power of Inner Dynamics 營業部

獲獎別 鉑金獎

本次設計以自然山石的形貌作為發想，透過解構的形式突破以往建築的封閉形式，在開放式的建築外觀設計下引領人們探究全新的生活方式，形塑一股人文與社會之間的嶄新印象。

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參加A' Design Award的所有作品將經過來自設計界的媒體人士及專業評審匿名評分，經過嚴格的篩選與檢視後，獲獎者將受邀參加於義大利舉辦的盛大頒獎典禮，知名的傳播媒體、行業龍頭和設計師都將應邀出席，帶來人脈交流的機會，並得到廣泛的媒體宣傳，收穫更高的知名度與龐大商機。本期賽程將於 2022 年 05 月01 日 公佈獲獎者名單。

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Source from A'Design Award

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