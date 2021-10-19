流暢生活動線 光線蔓延空間

【編輯撰文 | 宋佩穎 圖片提供 | 詠絮室內設計】

位於安平海景景觀大樓方向的本案，擁有絕佳海景及自然景觀，屋主以渡假屋的形式使用的住所，溫暖舒適的台南海邊，可謂絕佳的渡假地；觀賞窗外綿延的浪花與山景，整體以中性素雅的色調規劃，拋光大理石、灰白色牆面統一色調，自然光線照射在大理石餐桌，望見陽台與海上的開闊景觀，同樣的色調延伸至室內，特別挑選的搖椅放置中性色調的書房一角，搭配屋主的喜好，打造一件品味與實用兼具的休閒住所，無論是招待客人或獨處皆大方舒適。

流暢生活動線光線蔓延空間

在玄關端景壁面，以灰白色系金屬馬賽造型拼花與銀波鏡作搭配，作為玄關長廊的視覺焦點，地面也很特別的搭配了木紋磚與淺金峰大理石鋪陳，以溫潤的木紋中和了大理石的冰涼，再往上延伸，左側立面衣帽間以鈦金屬拉門搭配崁入雕花玻璃，呼應了端景的浪漫優雅感。

整體以素雅沉穩的色系為空間主軸，灰白色壁面為空間基底呈現白淨舒適感，再輔以深色胡桃木櫃體與黑金石檯面，帶出空間沉穩感，在公領域與臥室都以美式線板簡單俐落地勾勒空間紋理，注入了柔和浪漫的時尚感；順著原有空間格局，不去多作空間的區隔劃分，讓空間尺度更加開闊，在生活動線自在流暢，也多仰賴大面落地開窗引入光線，恣意的綿延流淌滿室，色系上拿捏適度，室內較深處的餐廚區，採柔和的灰色系與白色烤漆玻璃，搭配水晶吊燈，光線漫射於空間中，餐廚區輕盈起來。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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