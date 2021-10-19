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大器樓中樓 盡顯歐洲上城風範

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living編輯群  圖文提供｜繽紛設計 L'atelier Fantasia】

樓中樓，是住宅分類中的一道獨特焦點，透過構築挑高、寬敞的大器客廳，烘托大宅氣度與屋主自身非凡特質；精心規劃銜接樓層的階梯設計，將垂直過道轉化為賦予空間靈魂的一抹亮點；串連上下樓層的立面以通透為要，融化封閉的破格規劃，讓光與空氣得以自然對流、互動其中，實踐居所明亮、開闊的動人生命力。

繽紛設計總監江欣宜表示：「樓中樓最迷人的魅力，就是讓光、寬敞感與舒適度引入生活裡，創造整體空間的對話，為了打造出光的動線，透過樓層介面的通透感，梳理出光的動線，就能形成開闊的視覺感受。」

 

 

出自《Living NO.132 住宅美學》

設計王觀看更多資訊

 

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位於安平海景景觀大樓方向的本案，擁有絕佳海景及自然景觀，屋主以渡假屋的形式使用的住所，溫暖舒適的台南海邊，可謂絕佳的渡假地；觀賞窗外綿延的浪花與山景，整體以中性素雅的色調規劃，拋光大理石、灰白色牆面統一色調，自然光線照射在大理石餐桌，望見陽台與海上的開闊景觀，同樣的色調延伸至室內，特別挑選的搖椅放置中性色調的書房一角，搭配屋主的喜好，打造一件品味與實用兼具的休閒住所，無論是招待客人或獨處皆大方舒適。

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