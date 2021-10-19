精粹落日下的美麗時光

【編輯撰文 | 宋佩穎 圖片提供 | Absence from island + Studio Etain Ho】

咖啡店”Today Is Long”-TIL的經營團隊，在澳洲品嘗極為講究的咖啡文化，對於當地景致及生活方式有相當的體會，便與設計團隊引進當時的經驗，連同壯麗落日一同帶回家鄉香港，在競爭激烈的咖啡市場中傳播澳洲理念，並且選擇街角的要點各司要角，位於香港大學周圍社區，交織人文及中西合併的生活情境，從靈感來源萃取的落日印象，磚紅色調磁磚搭配大面積的白色，通透的玻璃窗與綠植相映，矛盾又適中的落在商業繁盛的人文社區。

承接此案的Absence from island 與 Studio Etain Ho團隊，發想自業主留學經驗，從黃金落日作為主軸，引入澳洲北部被列為世界遺產的紅土中心「烏魯魯」的色調，套入壯麗的自然風景與磚紅色調的比例，與大面積的白色相稱，內外調性統一，配上現代感十足的大玻璃窗，通透內外風景與綠植蔥蔥，無不引人一探究竟。

店內吧檯兩邊可作為內用外帶窗口，室內的部份使用直紋紅木皮配合色調，外帶部分則以貼磚延伸，以大門為界一分為二的吧檯，開放的廚房用具及精品咖啡機，一探美好咖啡的製程；以白色為統一色調，階梯式的座位區底下，隱藏掀蓋收納中放入綠植，背後的木作牆切出落日概念，及山峰層次堆疊，獨有方式重現澳洲景致，饒有生趣。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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