【編輯撰文｜Amelie 圖片提供｜成舍設計】

透過和諧舒適的溫潤調性，賦予入內後的人們釋壓放鬆的舒坦氛圍。跳脫傳統醫療診所冰冷生澀的印象，設計師多方採用圓曲線條與拱型柱、弧面櫃體等，並在溫潤的木質調性與灰白調基底間相互調配下，形塑溫和恬靜的空間氛圍，設計師連結色調與圓弧工法，和諧切換空間如同回到了熟悉的自家，使就診的民眾能放下心中的壓力，享受舒坦安心的診療過程。

通透採光 形塑質樸清新

本案為位在頂溪的皮膚科複合醫美診所，整體空間在重新梳理後，以灰、白、木質調深淺交錯的色調作為主軸，在仔細探究空間分配後，透過同調異材質的細膩工法，與預埋的線性燈條，展現出質樸溫馨的空間層次。主要將空間擘劃為公共休憩區域、健保醫療區與自費醫療區，在區域特性與診療需求的劃分中界定起明確的路徑規劃。櫃台部分採用石紋壁布貼合弧形櫃面，在立體圖紋鐫刻的品牌帳號標示中，彰顯現代特色的活躍美感。

有鑑於診所內人流調配，加上對於隱私的注重，設計者將空間公共區設定為通敞的開放式格局，在維持通透的考量中，採用透明玻璃與木紋格柵，形塑虛實交織的延伸感受。在開放式低矮造型沙發點綴下，減輕了空間的壓迫感，同時擺入鬱蔥怡人的綠意植栽，滲透空間的植物，為診所注入了朝氣蓬勃的生機。而在公共場域兩側則透過灰階調的內斂暗門設置手法，將眾多功能性的格局依次規劃，如診療間、影像室、美容室、足療室、雷射室、更衣室等，採用便於清潔好消毒的抗污材料，在完整滿足院所需求下整合空間動線，讓院內的顧客皆能在舒適的場域分配中得到隱私與舒適度兼具的優質服務。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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