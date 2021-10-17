環繞通透美景 傾聽海濱之聲的淡水朗澈之宅

【編輯撰文｜Hathaway 圖片提供｜Order 歐德傢俱】

原先就居住於淡水區的業主，在有了換屋需求後選定了依傍海景的三房空間，沿著紅樹林海濱景觀的住宅，不僅能一睹遼闊的沿海風景、更有環貫通透的陽光環抱。整體空間規劃由基地選定到內部設計，全然地滿足了屋主內心期許已久的渡假風貌，每每回到家中，身心靈便得到釋放、彷彿日常的忙碌與繁瑣皆化作了手裡一杯濃郁香醇的重焙拿鐵。而本次空間設計特地與具有獨到專業見解的歐德系統傢俱張家寧設計師合作，透過多方洽談與考量，精心為屋主打造唯美而愜意的沿海居所。

延續海景優勢 締造與生活共存之美好

本案空間規劃有別於一般住宅，首要以渡假式的風格規劃，以「引景入室」的獨到巧思，連結該基地擁有天然景貌的優勢，首先將進門時的玄關場域獨立出來，界定裡外有別的區域，進至客廳區塊，迎面而來燦亮通透的自然光線，帶予入門的家人自在和煦的場域氛圍。另外，電視櫃的曲面設計呼應了本建築外觀，俐落的線軸走向佐以石紋材料鋪展，讓客廳的採光與通透度大幅提升，並特地加裝了隱藏式的自動升降投影布幕，服貼不突兀的精準工法，讓客廳空間享有劇院般的尊榮感受，體現單一空間多樣化的應用。整體公領域採用開放式空間規劃，以客廳為主軸延著通透的大面落地窗再連結至木質調餐桌，相同的溫潤調性，由沙發、單椅、茶几到餐桌，對比純淨明亮的白色系，象徵純樸而優雅的空間感受。

設計師以空間規劃回應大自然與現下的時代之聲，近年來全球飽受疫情肆虐，無法恣意出門踏青的壓抑心情已達飽和，有鑑於此，更加注重室內舒適的重要性；倘若能透過精心的鋪敘，將窗外的綠意與風景盡收眼底，便能享受與大自然共舞的生活片刻。以鄰近著名的紅樹林景觀為靈感，透過歐德系統櫃、玻璃、鐵件、人造石、木紋磚的佈展，並將系統傢俱設計與水族缸融合，將自然意象帶入家中。

自然意象縈繞 清新愜意的舒適雅宅

本次空間以自然、大地作為核心的理念下，於設計靈感間首先迸發的便是大自然裡少不了的木頭材料，將這樣的元素多方沿用於天花木格柵、實木房門設置以及大面的木紋磚鋪展，透過材料的細膩分野，巧妙地將公領域與私領域區隔，營造開放式空間應用上的妥善分致。喜好木質韻味的屋主，在同調色系的鋪展之下，精心選搭實木傢俱擺設在餐廳及臥室中，讓全室充滿溫潤氣息，舒心雅逸。

詳細內容請見Living NO136. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO136. 住宅美學》

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