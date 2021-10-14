內化情緒載體 包容夢境放下心防

【編輯撰文|宋佩穎 圖片提供|伊太設計】

著名心理學家卡爾‧榮格「往外張望的人在作夢，向內審視的人才是清醒的。」張祥鎬設計總監設置了如夢境的高端診間規劃，利用曲線及交錯的樓梯模糊現實與潛意識的界線，在四維的立體空間中營造包容沉靜的氛圍，除去冷調的大理石等質材，放入較多軟性的幾何、曲線元素，降低尖銳面給人的壓迫感，動線的設計具現意識的反應，以及夢境中依戀的安全感。

圓心伸展思緒 具現潛意識的空間

「我想創造一個零壓力空間，讓人能安心看診的地方。」快速資訊交流的網路時代，人們承受著壓力超載、過多的社交關注，逐漸失衡的手機成癮症狀，讓心靈修補的展業需求攀升，如今身心診所跳脫傳統風格，也朝著多樣化的種類滿足需求，精選的元素組合，成就主體場域的安心感。

室內空間的曲線避開尖銳印象，柔和的暖色基底統合場域氛圍，連結淺灰色弧面流線櫃台，明亮不刺眼的間接光源，公共區域為診間包覆的圓心候診位區，滿布診所的柔暖木地板及灰色藝術漆，相較石磚更加親人，為了減少患者面對面的眼神接觸，候診中心設置了藏青色圓形沙發，及相對色的橙色弧形長凳，對跳的明亮色系為主體視覺，自天花板的條紋玻璃覆蓋在鏡面之上，反射著患者心中的安心境地，左右各獨立兩個候位包廂，隔間半透明玻璃磚貼合弧形牆面，給予包廂隱私及適當的通透，令人安心的中性色調搭配粉色面牆，明亮現代的圓形燈具，給足夠的安心感，包容思緒任意飛翔。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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