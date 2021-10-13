紅點設計大獎2021年評委全球評選──品牌與傳播設計獎即將揭曉

【編輯撰文｜Amelie 圖片提供｜Red Dot Design Award】

頂著「工業設計界的奧斯卡」的無上光環，2020-2021年度的紅點品牌與傳播設計獎（Red Dot Design Award : Brands & Communication Design）在疫情時代下仍舊憑藉頂尖的設計力，為全球創新發展帶來前瞻趨勢，每年均吸引逾萬件作品參賽的紅點獎，近期即將公布最新一屆品牌與傳播設計獎的最終賽果，評審團在持續數天的評估過成後，由眾多參賽作品選出帶有卓越創新思維的優秀設計者們，頒發評審團獎創新產品「Best of the Best」。本次在品牌與傳播設計獎（Brands & Communication Design）的項目中分別有來自全球知名的大小型工作室及機構，像是德國Serviceplan、3st kommunikation、why do birds，以及澳洲的Heimat Wien、荷蘭的Resoluut與Gira、Minna Bank和My Clair 等公司提出讓人眼睛一亮的設計而深受評審團青睞，就讓我們期待於11月12日正式發佈於Red Dot Design Award官網的獲獎作品吧！

紅點設計大獎由德國設計協會Design Zentrum NRW於1955年創辦，與著名的iF設計大獎齊名，始終是全球工業設計的風向標之一，其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞。考量到設計領域的豐富性與多元性，完整掌握時下的重要設計趨勢，紅點品牌與傳播設計獎分設18項報名類別，便於設計師選擇最適合自己的項目參加，並設有紅點最佳設計獎（Best of the Best）、紅點獎（Winner）、佳作（Honourable Mention）等榮譽，表彰設計師的卓越成就。以下就由LMG編輯團隊在今年度獲獎公佈前先一同來回顧設計界的榮耀之光！

燈藝裝置

Light Up 13-Layer Remains

©台灣電力公司、一隱照明設計

「點亮十三層」期許能透過燈光裝飾藝術的重新詮釋以振興這座金瓜石1970年代關閉的水湳洞選煉廠；經由照明裝置點燃環境、文化與人文的交互關係，在不同高度與層次的水平線中展現了不同凡響的光舞共鳴。

在戲劇化的照明燈與光絲交織之下將歷史古蹟和景觀轉化為展新而獨有的一股環境的力量，讓長期荒置的工業區重獲生機，體現自然與文化間的對談。

展覽設計

Festung Xperience

©德國Staatliche Schlösser、TAMSCHICK MEDIA+SPACE GmbH

於2019年重新開放的德勒斯登，透過最新視聽技術的創新表演，以「沉浸式」手法讓遊客能一次體驗25個場景佈置下環繞式360度的包覆演出，彷彿回溯時光身置於歷史之中。

當歷史與高科技相遇，場域間豐富的製作在精準的配圖、動畫與聲光效果下，帶領遊客進入一幕幕難以忘懷的體驗旅程。

展覽設計

Tape Art by TAPE THAT

© FunDesign.tv、柏林Tape That Collective

設展於松山文化園區380平方米的展間，匯集40多幅嶄新創作的膠帶藝術，為空間與視覺注入無限的幻象與狂想，複雜的圖案和紋樣可謂身歷其境的藝術體驗；其中非凡之處便在於透過簡單的材料形塑出充滿活力、豐富感知的視覺效果。

Red Dot Design Award : Brands & Communication Design

至11 月 12 日起，獲獎品牌和作品將會在線發佈：點選此，同時也將於2021 年 11 月 12 日公佈本次品牌與傳播設計項目Brands & Communication Design

的最大獲獎者，以及宣佈新興設計師的紅點新秀獎及10,000 歐元的獎金得主。

【報名類別簡介】

品牌類：

包括汽車、嬰幼兒、衛浴、建築工程、化學產業、商品、諮詢、化妝品、文化機構、電子、時尚與配飾、金融服務、食品飲料、家具、園藝、暖氣與空調、家用產品、珠寶、廚房、照明、媒體、醫療與保健領域、辦公室、線上服務、戶外、個人護理與養生(新)、公營部門、零售、軟件、運動、餐具、技術、通訊、工具、旅遊業、運輸與移動、鐘錶等37個行業類別。

傳達設計類：

企業設計與識別、品牌設計與識別、廣告、包裝設計、出版與印刷物、年度報告、字體與字型、插畫、海報、空間傳達、展區、零售設計、網路、應用程式、介面設計、電影與動畫、聲音設計、數位方案等18 個參賽組別。

Red Dot: Junior Award 紅點新秀

紅點新秀是紅點品牌與傳達設計大獎的一部分，該獎項開放設計學院、高等教育機構、職業學校的學生，或畢業未滿兩年的新秀設計師報名參加。提交之作品為在校和培訓期間，或是於結業後接受委託所創作，報名新秀能獲得10 % 的報名費用折扣。獎金金額高達一萬歐元的紅點新銳設計獎將頒發給作品最為優秀的年輕設計師，旨在提供年輕新秀一個成功進入設計行業的跳板，為他們創造與業界之間的連結。

【評選標準】

「傳達設計」類評選標準：

概念：獨創性與創意性

形式：設計質量與創新

影響效應：可理解性與情感表現

「品牌」類評選標準：

概念：願景與品牌資產

形式：設計與品牌傳播

影響效應：品牌識別與差異化

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。 請來電02-2509-1598分機15。或email至registerlmg@designwant.com

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