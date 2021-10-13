陽光滲透的夾層設計Ｘ日式時尚宅

【編輯撰文｜Amelie 圖片提供｜鴻慶設計】

「挑高式的空間佈局搭配白色調的一致配色，一進入空間便能感受到視線放大、延展的通透感受，更在透明格柵、網格狀圍欄、玻璃門片的應用下締造豐富變化的空間層次。」

隱身於台北40坪新成屋的宅邸，規劃有四房兩廳的格局，業主對於住屋的想像為愜意、舒心的場域氛圍，故在擁有3.6米屋高的優勢下，打造了多功能夾層空間，可作為獨立的客房、瑜珈空間、閱讀空間等等，夾層下方配置了完善的置物櫃體，不受侷限的格局劃分，為生活應用增添更多可能。

白色鐵件元素揉和實木板的清新質感

本次空間規劃以日式風格與現代風格作為空間主軸，整體空間規劃採用了白色調作為鋪展，沿用於牆面、櫃體、窗簾，在方正規矩的格局分致下展現錯落有致的空間秩序。其中為避免空間以白色為主軸而產生過於生澀冷僻的印象，多方搭配了實木材料，增添沉穩而質樸的空間感受；至於軟裝的選搭中則特地採用了絲絨質地的單椅、鑲金屬邊條的小邊桌、和金屬吊燈等選搭，挹注視覺上充滿時尚感的跳色配置。

公領域設計亮點大公開！

有別於一般單層空間的格局規劃，本次空間設計採用了夾層的配置，讓擁有3.6米挑高空間的配置顯得更加多元有趣。步入空間首先可以看到精選的實木餐桌，溫潤的色調與大門相互呼應，和諧搭佐一旁白色調性的櫃體、電視牆、烤白漆鐵件，一路延展至客廳區塊，視線相接於和煦而通敞的日光投射，展現一致性的空間感受。並採用具有穿透性元素的搭配例如：玻璃隔屏、玻璃門片、大面落地窗等等，更顯現出光燦通透的空間質感。此外，整體空間內為屋主打造了多處可休憩、閱讀的悠閒角落，像是夾層下方的辦公空間、臥榻區、單人書桌空間等等，為私人宅邸獨闢一座寬敞而通透的生活空間。

最推薦三大亮點：

於公領域的夾層設計。 保留室內通透的採光條件。 收納整齊而完整。

Data：

台北 40坪｜新成屋 4房兩廳

日式風格

鐵件、鐵網、系統板、木皮、實木板、鋁框玻璃門

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