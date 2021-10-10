【撰文編輯｜巫曉嵐 圖片提供｜小雄梁彥】

昭和時代是最創新也是最蓬勃的年代，受殖民的台灣成為日本新銳建築師的藝術試驗場，其中嘉義市立美術館係出自在台灣留下許多經典建築的梅澤捨次郎之手筆，在市定古蹟的空間裡，經過原田國際好設計的巧思改造，轉生為歷史感與現代感並存的「昭和J11咖啡館」，其中保留了舊有的湖水綠窗櫺、門扇和磨石子地板，再融入時尚、俐落的復古金色鐵件和沉穩的色調，新設計與舊時代碰撞出燦爛的火花，成就不凡的設計。

嘉義市立美術館圓弧式建築體曲線優美，為呼應此獨特的格局，設計師以圓形吊燈和圓角修飾場域內的銳角，使內外空間皆呈現圓融的氣氛，細緻而流暢的復古金線條在空間裡迴旋流動，展現輕盈的設計感，象徵重現舊時繁盛的年代，經時光所淬煉出的經典意象在此沈澱後散發熠熠生輝的光芒，無論在何種時空背景皆是不容忽視的存在。

「昭和J11咖啡館」自然採光條件優越，通透大窗一字排開，使陽光得以輕易洩灑入室內，為寬敞的空間帶來明亮與暖意，在這裡駐足停留感受空間寧靜的氛圍，以今時之眼細看過往風華，領略悠長歲月裡文化與美學如何逐漸融合為生活的一環，進入如此雅致的空間，理應停下腳步靜靜感受時間與光影流轉，任滿室的咖啡香氣盈滿鼻腔，緩慢啜飲一杯嘉義在地咖啡，讓你的足跡成為J11的故事。

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出自《Living NO133. 住宅美學》

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