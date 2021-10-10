快訊

直播／國慶演說全文 蔡英文提「四堅持」：全力阻止現狀被片面改變

直播／國歌領唱不只羅一鈞 遭確診病患持刀砍傷白衣天使也入列

華麗璀璨的流金時代

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜巫曉嵐 圖片提供｜小雄梁彥】

昭和時代是最創新也是最蓬勃的年代，受殖民的台灣成為日本新銳建築師的藝術試驗場，其中嘉義市立美術館係出自在台灣留下許多經典建築的梅澤捨次郎之手筆，在市定古蹟的空間裡，經過原田國際好設計的巧思改造，轉生為歷史感與現代感並存的「昭和J11咖啡館」，其中保留了舊有的湖水綠窗櫺、門扇和磨石子地板，再融入時尚、俐落的復古金色鐵件和沉穩的色調，新設計與舊時代碰撞出燦爛的火花，成就不凡的設計。

嘉義市立美術館圓弧式建築體曲線優美，為呼應此獨特的格局，設計師以圓形吊燈和圓角修飾場域內的銳角，使內外空間皆呈現圓融的氣氛，細緻而流暢的復古金線條在空間裡迴旋流動，展現輕盈的設計感，象徵重現舊時繁盛的年代，經時光所淬煉出的經典意象在此沈澱後散發熠熠生輝的光芒，無論在何種時空背景皆是不容忽視的存在。

「昭和J11咖啡館」自然採光條件優越，通透大窗一字排開，使陽光得以輕易洩灑入室內，為寬敞的空間帶來明亮與暖意，在這裡駐足停留感受空間寧靜的氛圍，以今時之眼細看過往風華，領略悠長歲月裡文化與美學如何逐漸融合為生活的一環，進入如此雅致的空間，理應停下腳步靜靜感受時間與光影流轉，任滿室的咖啡香氣盈滿鼻腔，緩慢啜飲一杯嘉義在地咖啡，讓你的足跡成為J11的故事。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

想看更多：LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號/2021 第133期

上設計王觀看更多資訊

延伸閱讀

新北美術館X鶯歌陶博館 聯手推動鶯歌藝術季 後天開跑

石牌站最美建案 即將公開 美術館概念 昇華家的藝境

預祝10周年！經典恐怖遊戲《Ib》宣布重製 2022年再闖恐怖美術館

廣設科學生懷念的「包主任」 作品獲兩地美術館典藏

相關新聞

華麗璀璨的流金時代

昭和時代是最創新也是最蓬勃的年代，受殖民的台灣成為日本新銳建築師的藝術試驗場，其中嘉義市立美術館係出自在台灣留下許多經典建築的梅澤捨次郎之手筆，在市定古蹟的空間裡，經過原田國際好設計的巧思改造，轉生為歷史感與現代感並存的「昭和J11咖啡館」，其中保留了舊有的湖水綠窗櫺、門扇和磨石子地板，再融入時尚、俐落的復古金色鐵件和沉穩的色調，新設計與舊時代碰撞出燦爛的火花，成就不凡的設計。

首展呈現 COMPAL X IF設計獎 | 設計特展

2021年iF設計獎獲獎宣傳活動將帶來四場iF設計展與四場iF設計講，首場展覽將展出仁寶電腦精選的23件iF設計獎歷屆獲獎作品，其中包含3件榮獲最高殊榮「iF金質獎」的作品，以及精選在「智慧醫療」、「遠距學習與工作」及「永續」等領域的作品。

精選全球創新設計 以宏偉人文觀串接設計古今藍圖

隨著時代浪潮的推進，設計如海上乘風破浪的大船，在創新齒輪的連軸中，肩負著推動世界邁向進步生活的重要使命。而設計大獎更是背後的重要舵手，造就卓越的同時也掌握著重要的設計趨勢與發展。素有「設計界奧斯卡」之稱的頂尖賽事─義大利A’ Design Award，不僅考量視覺藝術與使用機能，更引入文化傳承與融合、環境永續，以及商業概念等思考面向，由設計鑑往知來，穿針引線織起細密的網，將頂尖多元的設計作品網羅其間，交織出豐富且具有前瞻性的設計藍圖。

VISION OF PINK 粉色視界：珍藏柔韌璀璨的瑰麗群像

當夢幻綺麗的裸粉邂逅法式經典居家，彷彿大自然巧奪天工的斑斕色彩，投入臻至化境的雋美湖泊，既簡明純粹，卻又暈染一片別具想像的波光粼粼，映射堪比罕世典藏的韶光異彩。然而，如此果敢無懼、游刃有餘的現代設計不免引人好奇，究竟出自何方名家之手？其幕後功臣得歸功曾獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際設計獎項殊榮紋身的亞維空間設計總監簡瑋琪，憑藉室內設計、軟裝規劃等專業獨到觀點，凝鍊綻放真我的美學風格場域。

景觀豪宅必備！建築隔熱膜創造景觀視野、自然採光、與隔熱防曬的絕佳平衡

通過玄關走道一踏入客廳，視線就被大面開窗的絕佳景觀所吸引，不僅能俯瞰台北市景、環繞的群山映入眼簾、更能遠眺台北101，遼闊景緻盡收眼底，視覺轉瞬間明亮了起來。這間位於台北市區的高樓層景觀豪宅，是屋主林先生為家人購置，客廳明亮的大面窗戶，如同房子的靈魂之窗，將壯闊景色、自然採光引入室內，高樓視野不受阻礙，在飽覽景觀的同時，享有不受外界打擾的專屬隱私。

願許之境

為進入宅邸後的第一景，也銜接客廳和餐廳的使用動線。魚鱗板造型鞋櫃作為空間中介，呼應木飾面的深淺層次，藉由窗邊而入的光線引導，循著灑落在卡拉拉白石材上立體的紋理變化，自然地將光影濃淡融入空間律動中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。