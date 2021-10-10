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首展呈現 COMPAL X IF設計獎 | 設計特展

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜設計王編輯部  圖片提供｜iF DESIGN AWARD】

2021年iF設計獎獲獎宣傳活動將帶來四場iF設計展與四場iF設計講，首場展覽將展出仁寶電腦精選的23件iF設計獎歷屆獲獎作品，其中包含3件榮獲最高殊榮「iF金質獎」的作品，以及精選在「智慧醫療」、「遠距學習與工作」及「永續」等領域的作品。

仁寶電腦近年積極佈局創新實力，截至目前為止，共已累積獲得超過110座iF設計獎及5座金質獎的殊榮，今年更在「全球國際企業創新排名」中躍升至第6名。仁寶電腦致力於提供以洞察市場及用戶體驗設計為核心的原創產品，展出產品的類型除筆記型電腦外，同步亦有精彩的「智能醫療」、「遠距學習」、「遠距工作」、「電競」及「永續」等領域的設計，仁寶與iF一同邀請對設計有興趣的民眾，前來一睹獲獎的優質產品設計，一同體驗以創意驅動科技創新的設計軟實力。

2021年iF設計獎共吸引近萬件作品參賽，1,744件作品獲獎，75件獲頒iF金質獎，其中台灣拿下6座iF金質獎。受制新冠肺炎疫情，iF 設計獎連續兩年取消頒獎典禮，改與設計博物館合作打造數位舞台，於5月10日24 小時快閃展示獲獎的卓越作品；訂於9月於展開iF設計獎系列講座與展覽，也將為台灣獲獎者打造線下設計舞台，以實體結合數位的方式，呈現最優秀的獲獎設計。iF台北設計沙龍 (iF design salon Taipei) 現場將備有與iF設計之夜同規格的台灣獲獎英雄榜，供獲獎者帶著獎牌證書前來拍照留念，一同響應 設計的創新力(the CreatiFe Power of Design) 

關於iF設計獎

自 1954 年起，iF 設計獎在設計領域中始終是全球公認的卓越設計標章。國際著名品牌 iF 設計，乃傑出設計成就之重要表徵；本項舉足輕重的國際設計獎，每年表彰所有領域的設計成就，包含：產品設計、包裝設計、傳達設計與服務設計、建築與室內設計、專業概念、使用者經驗 (UX)、使用者介面 (UI)。獲獎作品均可列入 iF 世界設計指南，並刊登於全新改版的 iF 設計應用程式平台。

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為進入宅邸後的第一景，也銜接客廳和餐廳的使用動線。魚鱗板造型鞋櫃作為空間中介，呼應木飾面的深淺層次，藉由窗邊而入的光線引導，循著灑落在卡拉拉白石材上立體的紋理變化，自然地將光影濃淡融入空間律動中。

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