精選全球創新設計 以宏偉人文觀串接設計古今藍圖

【撰文編輯｜Amelie 圖片提供│A’DESIGN AWARD & COMPETITION】

隨著時代浪潮的推進，設計如海上乘風破浪的大船，在創新齒輪的連軸中，肩負著推動世界邁向進步生活的重要使命。而設計大獎更是背後的重要舵手，造就卓越的同時也掌握著重要的設計趨勢與發展。素有「設計界奧斯卡」之稱的頂尖賽事─義大利A’ Design Award，不僅考量視覺藝術與使用機能，更引入文化傳承與融合、環境永續，以及商業概念等思考面向，由設計鑑往知來，穿針引線織起細密的網，將頂尖多元的設計作品網羅其間，交織出豐富且具有前瞻性的設計藍圖。

除了表彰優秀原創作品，A' Design Award更提供眾多誘因作為競獎利基，像是建立帳號並上傳作品的參賽者都能獲得免費初評機會，得獎作品也會刊登於A' Design年鑑，並在全球設計師串聯平台DESIGNERS.ORG獲得宣傳，也有機會參與全球巡迴實體展覽以及多方指標性媒體曝光。在「商業策略」的合縱連橫下，獲獎設計師更能獲得與各領域巨擘翹楚、企業家交流的機會，甚至被介紹給國際知名公司，因此參賽者不但能邁向個人設計生涯高峰，也能成就更理想的商業價值。

精淬頂尖設計 兼容多重價值

面對疫情肆虐，人們逐漸放慢生活節奏，轉而往內追求安定力量，設計作為人們追求理想生活的重要媒介，也嘗試打破當局困境，透過將前瞻性理念化為實體設計，引領人們邁向理想生活。義大利 A'Design Award作為全球指標性設計獎項，同樣評選出今年度的最佳設計，從美學、功能、獨特性、文化性、社會連結、環境連結等多種面向，表彰為生活帶來正向影響的優異作品。LMG串聯媒體DesignWant設計王編輯團隊，特別精選出本年度 A' Design Award認證的全球11項頂尖家居設備與產品設計，分享宅家小物，讓設計師們分享如何為居家生活的品質和機能，煥發嶄新氣象。

涵蓋六大類的設計類別

•工業設計獎：家具/裝飾物品和家居設計、藝術材料/文具用品和禮品項目設計、照明產品和項目設計、Prosummer產品,製造加工和機械設計、安全和監視產品設計、玩具/遊戲和業餘愛好產品設計、數字和電子設備設計、衛浴設備、家用電器設計、能源產品和設備設計、建築材料/建築結構及系統、運動/娯樂設備設計、戶外家具/街道設置設計、安全服裝和個人防護設備設計、樂器設計、網絡和生物工設計、烘焙餐具設計、嬰兒產品設計、家具配件/五金材料設計。

•建築設計獎：城市規劃和城市設計、建築和結構設計、室內空間和展覽設計、基礎設施技術設計、景觀規劃和花園設計。

•產品設計獎：食品/飲料和烹飪、寵物用品、美容護理設計、一次性使用產品、化學產品和耗材設計。

•傳達設計獎 :包裝設計/食品包裝、藝術材料/文具用品及禮品設計、商業計劃書/企業運營計劃設計、網頁設計、圖形和視覺通訊設計、數位和廣播媒體設計、計算機圖形學和3D模型設計、紙媒印刷設計、公眾意識/志願服務和社會設計、攝影和照片處理、文化遺產/文化產業、電影和動畫設計、表演藝術/場景設計、奢侈品設計、音樂/視頻設計、移動技術/應用程序和軟件設計、廣告行銷、文學內容設計、競賽設計、限量版企劃設計。

•服務設計獎：戰略設計、人力資源計畫、企業營運計畫、教育培訓設計、公共服務設計、旅遊企劃設計、慶典設計、銷售/客服設計、銀行金融服務計畫。

•時裝設計獎：時裝設計、旅行配件設計、鞋類設計、織物設計、珠寶設計。

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2021-2022 世界頂尖獲獎之作

(一)

設計師 Mira Chair

作品名 Cemil Yavuz

類別 家具設計獎－銅獎

Mira Chair基本上是由三個彎曲輪廓的線軸所勾勒而成的椅子，其框架由三個型材組合而成，透過兩軸相同角度的彎曲錯位交疊，當處設計的出發點便是透過2 種不同的金屬彎曲工藝來創建椅子的框架，最終採用了織布材料覆蓋座椅和椅子背面。輕巧易於收納的設計由金屬型材組成，可以放置在桌子周圍或單獨放置，簡約外觀讓此單椅所呈現的視覺感相當地優雅、別緻。

(二)

設計師 Wei Jingye and Li Yingyi

作品名 Transparent Chair

類別 家具設計獎－銀獎

本次設計靈感取自東方哲思──禪；以禪宗所謂虛空、廣大、無限、無際的概念導入到這個系列裡，突破工藝製造、採用3D打印技術設計，使物理曲線的優美彰顯於光滑表面。在圓形外觀造型下採用了磨砂有機玻璃材料，質地堅硬、幾何圖形的圓形底座增加了穩定性，弧度的形狀更增加了舒適度。融合了禪意的設計理念，展現其富有靈性的生命強度與靜謐感，擺入空間營造出一種寧靜、自在且平和的氛圍。

(三)

設計師 Eason Yang, Bryan Leung and Amanda Lin

作品名 Canyon Vase

類別 家具設計獎－銀獎

本次設計以峽谷地形為概念，層層疊疊的鈑金紋理，象徵著地球億萬年的積澱與變遷，磅礴氣勢的造型代表著對自然的敬仰與神往。透過電腦3D程序精密計算建模，採用鈑金廠激光切割技術，切割了400多片不同厚度的鈑金材料。加工結束時每塊的形狀和尺寸都不一樣，在塗裝前於表面進行拋光打磨，顯現顏色後用獨特的夾具和固定工具固定，每一塊金屬板都堆疊起來，結合自然意象、在鍍鈦的奢華色彩使用下讓鈑金工藝淬鍊為一件精美的藝術品。

(四)

設計師 Utsav Khadka

作品名 Green Nest Planter

類別 家具設計獎－銅獎

靈感取自愛爾蘭設計師Eileen Gray 於1927年所設計的E1027小邊桌，鋼和玻璃組成的簡易俐落造型搭載可調節的精準設計，輕巧的造型與能乘載大多物品的特性讓他成為空間內實用與美感兼具的首要之選。本次Green Nest Planter便是以此經典的居家單品作為靈感與啟發，巧妙在適當比例的設計下再次創造經典中的經典。

(五)

設計師 Xu Yao and Li Wei

作品名 Xi Lin Men Alcohol Beverage Package

類別 包裝設計獎－銅獎

將所有關於闡釋「幸福」的信息交由本產品一一呈現；命名為《喜臨門》的酒品，以東方象徵著好兆頭的紅色作為主調，透明的瓶子由外觀便能看到朗澈的內容物，以45度角俯瞰作品時，可以看到底部精緻的陰陽魚浮雕，特地綴於雙魚額頭上方的紅墨點，對於東方人而言更有好兆頭的寓意。金色瓶蓋的設計形似竹子，象徵了尊貴、節節高升與銳意進取的願景。

(六)

設計師 Xianfeng Wu

作品名 Mr.Penguin Tea Packaging

類別 包裝設計獎－銅獎

企鵝總給人溫暖無害的印象，就像茶也給人窩心的感受。設計者期許透過企鵝造型，讓顧客在購買時能享有更窩心的踏實感，充滿意象的象徵性溝通打破了傳統茶葉包裝的形式，為品牌注入更為深刻的印象，同時也希望能迎合更多熱愛中國茶的年輕人群。

(七)

設計師 Mohammad Amin Abbaszadeh

作品名 Choppoq Air Purifier

類別 家用電器設計獎－銅獎

Choppoq 是一款滿足現代生活需求的產品，創作靈感融合了美學及科學。為避免城市裡的人們為空氣污染所困擾，針對私人空間和室內場維持起，此作品運作時，空氣通過風扇從底部進氣口吸入產品內部，經過納米碳過濾器和紫外線後，清除所有顆粒、細菌和病毒。通過這些步驟後，新鮮空氣從位於產品頂部的出口排出；搭載柔和的色彩和極簡的外形，不僅可用於空氣淨化，還可化作環境中的時尚物品。

(八)

設計師 Lihsing Wang and Yulin Tsai

作品名 Body Voice Innovative Devices

類別 數位和電子設備設計獎－銅獎

Body Voice是一種可穿戴的樂器，一套組的設備搭載無線藍牙夾的運動傳感器，任意夾在舞者衣物間，經由數位接收感應他們的動作並將其發送到手機。打開 Body Voice 的應用程序，透過手機與 Clips 配對，以接收通常是手臂和腿的動作並將其傳輸到應用程序上進行分析，在其中定義與聲音相對應的舞步、自定義動作和音樂曲目。用戶可在應用程序上修改它，將動作轉換為音樂並在藍牙揚聲器上播放。通過對舞蹈動作的分析，重新定義了自由創作的可能性，並將其轉化為音樂。

(九)

設計師 Shunji Yamanaka - fuRo

作品名 CanguRo Mobility Robot

類別 車輛移動運輸設計獎－柏金獎

早些時候，馬兒是人們忠實可靠的好夥伴，不僅是日常運輸的交通工具，更可以和我們一同生活、搬貨運或打獵，協助生活上許多層面。因此本次設計靈感亦是扣緊了「親密朋友」的重要性，試圖更加地關注生活、以全面性的構思打造與當今文明、技術相依共存的全新創作，並期待能透過人工智慧(AI)建立機器人與人類之間的新關係。

(十)

設計師 Alexey Danilin

作品名 Amulet Lighting

類別 照明產品和照明項目設計獎－銀獎

這是一種獨特的設計，將裝飾性的玻璃元素以優雅的形式體現於燈飾，點燃其間與遠古的珠寶傳統聯繫起來，典雅且溫潤，並在自然物體與材料的魔力之下，感受自史前時代以來淬鍊而成、最古老的典範。仿若大自然的饋贈被充分利用，為日常生活注入最高雅的形象，締造令人驚嘆的家居魅力。

頂尖設計的幕後推手 兼容多重價值

素有「設計界的奧斯卡」的名號，義大利A'Design Award是世界上最大且最有影響力的設計大賽之一，比賽項目涵蓋建築、空間、家具、產品、視覺、服裝等100多個類別（點我看全部項目分類），致力成為全方位的設計平台，每年皆在遍地開花的創新創意中，以最高規的評審配置及精準的比賽分析，遴選出卓越設計授予年度獎項肯定，不僅強調「專業區分」的重要性，更透過廣泛而強大的宣傳力度，在在為設計師與作品創造最好的商業口碑與價值。

除了表彰優秀原創作品， 以公正高規、享有權威聲望著稱的A' Design Award，更廣納逾200名國際知名學者、媒體人、創意設計權威和知名企業家等頂端精英，組成全球最具規模及影響力的評審團（點我看評審陣容），通過投票、反饋和建議的形式傳遞他們的洞察力和想法，評比面向囊括了使用機能、工程技術、景觀綠化、視覺傳達、戰略分析、創意發想與人文藝術、環境連結等，最終獲獎者除了能獲得精心打造的獎座、獎狀與證書，參與名流雲集的頒獎晚宴，成績也將列入世界設計排名與流行設計師，更有機會競選成為年度設計師，累積個人成就。

2021-2022年A'Design Award大賽 早鳥報名開跑

報名時間：即日起至2021/9/30

公布結果：2022/5/1

2022年5月1日賽果公佈後，設計王團隊亦會為您持續公開最新戰報！

Source from A'Design Award