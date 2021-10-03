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願許之境

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜林育瑋 圖片來源｜近境制作】

為進入宅邸後的第一景，也銜接客廳和餐廳的使用動線。魚鱗板造型鞋櫃作為空間中介，呼應木飾面的深淺層次，藉由窗邊而入的光線引導，循著灑落在卡拉拉白石材上立體的紋理變化，自然地將光影濃淡融入空間律動中。

採光面留給臥室空間，並將餐廳置於室內正中央。全室以奶油灰作為淺色基調，更以不鏽鋼材質進行天花施作，客廳透入的光線被延展、拗折，映照一家人走動、停留所帶來的生活細節，圍塑出溫暖而朦朧的舒適氛圍。

空間經由生活動線鋪排遞進，將日常習慣融入設計場景，主臥入門為開放式帽衣間，可一眼望穿二樓獨有的樹梢窗景，以簡潔繃布結合石材紋理的背牆，反映出簡單舒適的生活調性。刻意放大的主臥衛浴，則將西廚中島的概念引入，提升舒適性與空間感，重新定義出獨屬於這個場域的休憩風景。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

想看更多：LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號/2021 第133期

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簡化線板 堆疊英式優雅

質樸、純粹，淡雅而不失質感，試圖開創出住宅空間的新式格局，運用巧思打造空間的延伸。玄關以一道中央鏤空的穿透式平台與餐廳巧妙分隔，屏風及電視牆通透的弧形櫃體，則藉由鍍鈦材質的裝飾，提升室內的明亮質感，同時也達成對稱效果、降低因銳角所產生的不適感。而餐廚空間將吧檯與餐桌結合，白棕的對比色彩，光線的自由流動，建立輕柔舒適的用餐氛圍。

藍光掠影的奇幻新曲度

這座位在紐約水牛城( Buffalo, New York)的咖啡廳，透過有意識地組合回收元素、在重新掌握各材料特性的運用下，於空間各處增強了許多的「驅動力」，你會不自覺地為空間所影響，開始自在地與周圍的人交談、嘻笑或沈浸在虛實交錯的迴廊設計裡。你或許不會發現，這乍看之下藍色夢幻的場域之中，竟蘊藏了許多富含巧思的特殊手法。

2021 德國IF設計獎作品 融入街景地貌的義式餐廳

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設計師融合男女屋主的品味與喜好，讓空間在深色與淺調的和諧分配下，由純淨的空間調性引領動線與優勢，打造出凝聚家庭情感並簡素清雅的居家樣貌。本案公領域與私領域皆擁有充足的自然照明，設計者鑑於此種自然優勢特地將透明玻璃運用在書房隔間、門片、落地窗面，讓空間在玻璃穿透的特性下，連結各空間領域，形塑通透明亮的放大感受。同時在素簡的空間調性中，以鐵件、鏡面材質、木質元素交錯鋪述，透過金屬吊燈點綴，烘托著溫馨明朗的空間感受。公領域在黑灰、暗月的灰階色系中，透過深淺色澤相互調配，並在異材質的交錯中，展現著沉穩豐富的內斂變化。

2021 德國IF設計獎作品 繽紛童趣之家

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

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