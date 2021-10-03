願許之境
【撰文編輯｜林育瑋 圖片來源｜近境制作】
為進入宅邸後的第一景，也銜接客廳和餐廳的使用動線。魚鱗板造型鞋櫃作為空間中介，呼應木飾面的深淺層次，藉由窗邊而入的光線引導，循著灑落在卡拉拉白石材上立體的紋理變化，自然地將光影濃淡融入空間律動中。
採光面留給臥室空間，並將餐廳置於室內正中央。全室以奶油灰作為淺色基調，更以不鏽鋼材質進行天花施作，客廳透入的光線被延展、拗折，映照一家人走動、停留所帶來的生活細節，圍塑出溫暖而朦朧的舒適氛圍。
空間經由生活動線鋪排遞進，將日常習慣融入設計場景，主臥入門為開放式帽衣間，可一眼望穿二樓獨有的樹梢窗景，以簡潔繃布結合石材紋理的背牆，反映出簡單舒適的生活調性。刻意放大的主臥衛浴，則將西廚中島的概念引入，提升舒適性與空間感，重新定義出獨屬於這個場域的休憩風景。
詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。
出自《Living NO133. 住宅美學》
想看更多：LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號/2021 第133期
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