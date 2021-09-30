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簡化線板 堆疊英式優雅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜宋佩穎 圖片來源｜YHS DESIGN設計事業】

弧面流光 通透領域分化

質樸、純粹，淡雅而不失質感，試圖開創出住宅空間的新式格局，運用巧思打造空間的延伸。玄關以一道中央鏤空的穿透式平台與餐廳巧妙分隔，屏風及電視牆通透的弧形櫃體，則藉由鍍鈦材質的裝飾，提升室內的明亮質感，同時也達成對稱效果、降低因銳角所產生的不適感。而餐廚空間將吧檯與餐桌結合，白棕的對比色彩，光線的自由流動，建立輕柔舒適的用餐氛圍。

木質與霧鄉色為空間妝點溫柔質感、格柵造型的櫃體修飾，則塑造出生活空間中的優雅柔和，撇除大眾眼中古典風格繁瑣的線板，以細膩工法堆疊樸實穩重的英式優雅。入口穿衣鏡的分割線條、電視牆的企口造型與沙發背牆的幾何線，甚至是玄關、櫃體上的格柵門片，都彷彿置身於寧靜的藝廊空間，令人自然放慢腳步，悠閒穿梭。

詳細內容請至Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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