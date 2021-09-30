藍光掠影的奇幻新曲度

【撰文編輯｜段雅婷 圖片來源｜Julia Jamrozik & Coryn Kempster】

巧妙運用百年歷史房屋空間，Julia Jamrozik 和 Coryn Kempster 迸發出活潑繽紛的空間況味

這座位在紐約水牛城( Buffalo, New York)的咖啡廳，透過有意識地組合回收元素、在重新掌握各材料特性的運用下，於空間各處增強了許多的「驅動力」，你會不自覺地為空間所影響，開始自在地與周圍的人交談、嘻笑或沈浸在虛實交錯的迴廊設計裡。你或許不會發現，這乍看之下藍色夢幻的場域之中，竟蘊藏了許多富含巧思的特殊手法。

結合在地工藝 打造虛實交錯的夢境語彙

本空間為百年歷史房屋的主要樓層區，整體咖啡館內的主要區塊為環繞式吧台，此吧台採用了十個回收木桌組成，以和諧圓曲的弧形角度嫁接在一起，最後塗上統一的天藍色，在每個切面中形成或長或短、或圓或方的桌邊形貌，可隱約感受到連結起來的各個不同的桌面。在天空藍色調的使用下，迸發出活潑繽紛的空間況味，連貫拼接的豐富手法沿著桌邊多了更多「起伏」輪廓，挑脫了制式的吧台限制，展現著相當吸引人的空間層次。同時這樣的起伏效果還能不自覺賦予空間更多互動交流的機會，提供給各種規模的個人或群體選擇，消去了清楚的劃分、沒有明確的分桌，搭配可旋轉的高腳凳，促使空間內擁有更為開放式的交流，由空間拉近了人與人之間的距離，加強了吧台互動的通透度，造就最大化的社交作用。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》